Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Компания Atlas представила лимитированную партию СХД начального уровня Atlas E серии

Atlas, российский разработчик и производитель решений для хранения, передачи и обработки данных, анонсировала выпуск ограниченной партии двухконтроллерных СХД Atlas E серии в форм-факторе 4U по специальной цене. Системы рассчитаны на удовлетворение спроса малых и средних компаний (SMB), остро нуждающихся в расширении возможностей хранения больших объемов корпоративных данных, при минимальных финансовых затратах. Об этом CNews сообщили представители компании Atlas.

Сегодня рынок оборудования для хранения данных сталкивается с рядом проблем: предложения поставщиков СХД зачастую характеризуются высокой стоимостью и сложностью эксплуатации, не всегда полноценно удовлетворяя потребности SMB-заказчиков. Это вынуждает российские организации искать баланс между необходимым функционалом и приемлемой ценой, часто жертвуя одним из параметров.

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»
цифровизация

Проанализировав потребности заказчиков, компания Atlas выпустила лимитированную серию СХД, отличающуюся оптимальным сочетанием ценовой доступности, высокой доступности и удобства эксплуатации. Решение оснащено «сырой» емкостью 396 ТБ для архивных данных на HDD, функцией SSD-кэширования с включенными в комплект двумя дисками по 800 ГБ, а также четырьмя портами 25 Гбит Ethernet или четырьмя портами 16 Гбит Fibre Channel для подключения серверов. Система поставляется вместе с сертификатом технической поддержки на один год от производителя.

Идеей разработки стало создание доступных решений, соответствующих потребностям российских предприятий. Благодаря этому конечному покупателю предоставляется возможность сократить затраты на построение и обслуживание ИТ-инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения

Google уничтожит классический Android. Его объединят со всеми забытой ОС для слабых ПК

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

В России создается миллиардный фонд для инвестиций в БПЛА на ранних рискованных стадиях

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Названы главные виновники утечек персональных данных в России. Это работники сферы связи

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Лучшие альтернативы Skype: 7 сервисов для видеозвонков

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще