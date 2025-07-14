Компания Atlas представила лимитированную партию СХД начального уровня Atlas E серии

Atlas, российский разработчик и производитель решений для хранения, передачи и обработки данных, анонсировала выпуск ограниченной партии двухконтроллерных СХД Atlas E серии в форм-факторе 4U по специальной цене. Системы рассчитаны на удовлетворение спроса малых и средних компаний (SMB), остро нуждающихся в расширении возможностей хранения больших объемов корпоративных данных, при минимальных финансовых затратах. Об этом CNews сообщили представители компании Atlas.

Сегодня рынок оборудования для хранения данных сталкивается с рядом проблем: предложения поставщиков СХД зачастую характеризуются высокой стоимостью и сложностью эксплуатации, не всегда полноценно удовлетворяя потребности SMB-заказчиков. Это вынуждает российские организации искать баланс между необходимым функционалом и приемлемой ценой, часто жертвуя одним из параметров.

Проанализировав потребности заказчиков, компания Atlas выпустила лимитированную серию СХД, отличающуюся оптимальным сочетанием ценовой доступности, высокой доступности и удобства эксплуатации. Решение оснащено «сырой» емкостью 396 ТБ для архивных данных на HDD, функцией SSD-кэширования с включенными в комплект двумя дисками по 800 ГБ, а также четырьмя портами 25 Гбит Ethernet или четырьмя портами 16 Гбит Fibre Channel для подключения серверов. Система поставляется вместе с сертификатом технической поддержки на один год от производителя.

Идеей разработки стало создание доступных решений, соответствующих потребностям российских предприятий. Благодаря этому конечному покупателю предоставляется возможность сократить затраты на построение и обслуживание ИТ-инфраструктуры.