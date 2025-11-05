Atlas расширяет присутствие в России через партнерство с Proway

Компания Atlas, российский разработчик и производитель решений для хранения, обработки и передачи данных, заключила партнерское соглашение с отечественным ИТ‑дистрибьютором — Proway. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

В продуктовый портфель Proway войдут системы хранения данных Atlas, охватывающие широкий спектр задач и сегментов рынка. В их числе — СХД Atlas.SM, внесенная в реестр Минпромторга и предназначенная для инфраструктур, требующих гибкости, масштабируемости и высокой производительности.

Для сегмента малого и среднего бизнеса партнерам Proway будет доступна серия СХД Atlas.SE. В ассортименте дистрибьютора также появятся другие модели и комплексные решения Atlas, которые помогут компаниям любого масштаба управлять данными и повышать уровень их надежности.

Основными заказчиками Atlas сегодня являются организации нефтегазового, банковского сектора, телеком‑операторы, предприятия атомной энергетики и промышленности, сети ритейла и государственные структуры. Расширение партнерской сети через сотрудничество с Proway позволит усилить географическое присутствие и облегчить интеграцию решений Atlas в существующие ИТ‑инфраструктуры.

Компания Proway обеспечивает поставки по всей России и предоставляет техническую поддержку силами команды специалистов. Партнерская сеть компании насчитывает свыше 6000 партнеров. Кроме того, подразделение Proway Innovation Lab, занимающееся исследованием и внедрением новых технологий, помогает партнерам разрабатывать индивидуальные решения под конкретные задачи заказчиков, демонстрировать и проверять их совместимость в тестовой среде.

Для Atlas сотрудничество с Proway станет важным шагом в реализации масштабных и технологически сложных проектов, а также укрепит позиции компании на отечественном рынке.

«Мы видим растущий спрос на надежные российские решения для хранения данных и стремимся быть ближе к заказчикам. Партнерство с Proway позволит сделать это быстрее и эффективнее: благодаря опыту, логистике и сильной команде мы сможем предложить заказчикам еще больше возможностей», — отметил Марат Джаббаров, коммерческий директор Atlas.

«Компания Proway заинтересована в качественном развитии продуктового ассортимента. Мы стараемся расширить и сбалансировать вендорский портфель, чтобы предложить партнерам и их заказчикам актуальные решения, соответствующие потребностям и бюджетам. Выбор компании Atlas не случаен. С подписанием дистрибьюторского соглашения партнеры Proway получают доступ к широкому ассортименту СХД из ГИСП Минпромторга под различные задачи и бюджеты», – сказал Алексей Кулагин, руководитель группы продаж российских производителей.