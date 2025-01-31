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Proway Провэй

Proway - Провэй

PROWAY – широкопрофильный дистрибьютор ИТ-оборудования для бизнеса. Сфера деятельности компании PROWAY охватывает сразу несколько направлений:

 


31.01.2025 «Аквариус» усиливает дистрибьюторскую сеть в Сибири и Северо-Западном регионе 1
05.11.2024 Компания «Фродекс» начинает сотрудничество с Proway 1
21.10.2024 C3 Solutions и Proway запустили спецпроект об инженерии современного ЦОД при участии CNews 1
30.09.2024 Что происходит на рынке ЦОД: взгляд дистрибьютора и вендора инженерного оборудования 1
24.09.2024 Построить ЦОД в России: проблемы и возможности 1
22.08.2024 Proway – новый дистрибьютор RDW Technology 1
24.11.2023 Терминал сбора данных Zebra PS20 – новинка от Proway 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Proway и организации, системы, технологии, персоны:

C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 3
8235 1
Zebra Technologies 145 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 82 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Ростелеком 9713 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
К2Тех 133 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1133 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
3data - 3дата 82 1
Zabbix SIA - Заббикс 92 1
Envicool 7 1
Fraudex - Фродекс 17 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1633 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 655 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4113 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11075 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1441 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9399 2
Оцифровка - Digitization 4550 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13483 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5723 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13153 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1417 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 454 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 503 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2517 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 29 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 880 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12494 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3735 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2370 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 314 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 519 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7592 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3009 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16158 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1206 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8014 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1647 1
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PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 61 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1570 2
Google Android 14016 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
Яндекс.Лавка 231 1
Fraudex Vulns.io VM 10 1
Linux OS 9968 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4459 1
Docker - Платформа распределённых приложений 336 1
К2Тех - Электроснабжение 1 1
Скала^р ЦОД 1 1
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Кондратенков Иван 2 1
Карасев Антон 19 1
Гасилин Денис 10 1
Воробьев Всеволод 15 1
Штонда Андрей 13 1
Шинов Антон 2 1
Михайлов Владимир 38 1
Захаренко Дмитрий 2 1
Новгородский Алексей 1 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14126 2
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Европа 21780 1
Турция - Турецкая республика 2357 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3044 4
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3162 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4827 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 1
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6956 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29131 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1948 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 590 1
Импортозамещение - параллельный импорт 486 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 423 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2354 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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