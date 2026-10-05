«Сумма технологий»: приходить с вопросами, а не слушать презентации

21 октября 2026 года в Санкт-Петербурге пройдёт форум «Сумма технологий», организованный ГК TS Solution. Мероприятие посвящено интеграции ИТ-инфраструктуры, информационной безопасности и комплаенса в единую модель цифровой устойчивости. Ожидается более 500 участников офлайн и свыше 1000 онлайн.

Отличительная черта форума — отказ от формата рекламных презентаций в пользу прямого диалога. Программа разбита на шесть тематических треков, позволяющих детально разобрать актуальные вызовы отрасли:

Одна из центральных линий программы — искусственный интеллект. Тема ИИ не ограничивается треком «Будущее отрасли», а проходит через все дискуссии — от управления рисками до архитектуры защиты и персональной ответственности руководителей за инциденты с ИИ.

Значительная часть программы построена на круглых столах. Именно этот формат позволит участникам не только выслушать экспертов, но и включиться в живую дискуссию, задать вопросы и обменяться опытом с коллегами, а значит, обеспечит глубокое погружение в тему и даст возможность каждому желающему быть услышанным.

«Бизнес часто управляет ИТ и ИБ как отдельными контурами. Это создаёт риски: инвестиции не усиливают друг друга, а требования регуляторов выполняются формально. Задача форума — показать, как связать инфраструктуру, ИБ и комплаенс в единую модель цифровой устойчивости», — отметил Михаил Зимин, учредитель ГК TS Solution.

Партнёры форума: Axoft, «Гарда», PROWAY, «Код безопасности», ITD, M-Flash, Cyberpeak, MONT, F6, Positive Technologies, «ТризТех», «Лаборатория Касперского», Check Point, RusPoint, UserGate, OCS, «Флант», Forties, R-Vision, EveryTag, Orion Soft, Ideco.



