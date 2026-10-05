Разделы

|

«Сумма технологий»: приходить с вопросами, а не слушать презентации

21 октября 2026 года в Санкт-Петербурге пройдёт форум «Сумма технологий», организованный ГК TS Solution. Мероприятие посвящено интеграции ИТ-инфраструктуры, информационной безопасности и комплаенса в единую модель цифровой устойчивости. Ожидается более 500 участников офлайн и свыше 1000 онлайн.

Отличительная черта форума — отказ от формата рекламных презентаций в пользу прямого диалога. Программа разбита на шесть тематических треков, позволяющих детально разобрать актуальные вызовы отрасли:

Одна из центральных линий программы — искусственный интеллект. Тема ИИ не ограничивается треком «Будущее отрасли», а проходит через все дискуссии — от управления рисками до архитектуры защиты и персональной ответственности руководителей за инциденты с ИИ.

Значительная часть программы построена на круглых столах. Именно этот формат позволит участникам не только выслушать экспертов, но и включиться в живую дискуссию, задать вопросы и обменяться опытом с коллегами, а значит, обеспечит глубокое погружение в тему и даст возможность каждому желающему быть услышанным.

«Бизнес часто управляет ИТ и ИБ как отдельными контурами. Это создаёт риски: инвестиции не усиливают друг друга, а требования регуляторов выполняются формально. Задача форума — показать, как связать инфраструктуру, ИБ и комплаенс в единую модель цифровой устойчивости», — отметил Михаил Зимин, учредитель ГК TS Solution.

Партнёры форума: Axoft, «Гарда», PROWAY, «Код безопасности», ITD, M-Flash, Cyberpeak, MONT, F6, Positive Technologies, «ТризТех», «Лаборатория Касперского», Check Point, RusPoint, UserGate, OCS, «Флант», Forties, R-Vision, EveryTag, Orion Soft, Ideco.

800_400_.jpg

Рекламаerid:2W5zFK8trR7Рекламодатель: ООО «ТС Солюшен»ИНН/ОГРН: 7813288902 / 1177847323720Сайт: https://tssolution.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft 

Мир «забил» на Linux. Для любимой системы программистов до сих пор выходит кривой софт, и его не хочет доделывать даже Google

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

В России создан первый в мире 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских лоукод-платформ

Власти разрабатывают единые понятные правила, по которым сайты попадут в «белый список»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще