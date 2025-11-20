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RDW Computers RDW Guardos программный комплекс мониторинга состояния персональных компьютеров и серверов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.11.2025 RDW Computers вывела на рынок ПК новой серии «Беринг» 1
19.11.2025 RDW Computers ускоряет цифровую трансформацию ИT-инфраструктур новой серией «Арктик» 1
29.10.2025 RDW Computers анонсирует релиз эргономичного мини ПК серии «Таймыр» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

RDW Computers и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 129 4
Intel Corporation 12849 2
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RDW Computers - RDW - серия мониторов 9 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11720 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8284 1
Ergonomics - Эргономика 1758 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3885 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1009 1
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 28 1
РосНОУ - Российский новый университет 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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