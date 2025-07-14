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«Аврора Центр» позволяет полноценно управлять ТСД Datalogic, PointMobile и Newland

Компания «Открытая мобильная платформа» успешно протестировала парк терминалов сбора данных (ТСД) от производителей Datalogic, PointMobile, Newland. Результаты тестирования подтвердили готовность платформы «Аврора Центр» для полноценного управления парком из данных устройств. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Платформа «Аврора Центр» поддерживается оборудованием любого форм-фактора на операционной системе Аврора, российских дистрибутивах ОС Linux и Android и позволяет администраторам системы вводить устройства в эксплуатацию, назначать политики и конфигурации на устройства и группы устройств, устанавливать приложения на мобильные устройства без участия пользователя, а также предоставляет корпоративную витрину приложений.

«Продукт “Автора Центр” уже давно зарекомендовал себя как эффективное средство по управлению различными устройствами компании, а также как единая точка для внесения изменений по всем типам устройств, применения корпоративных политик и формирования отчетности», — сказал менеджер по технологическому развитию партнеров «Открытой мобильной платформы» Андрей Макаренко.

«Наличие в портфеле дистрибуции решений от российских разработчиков является не только трендом последних лет, но и стратегической необходимостью, поэтому сотрудничество с «Открытой Мобильной Платформой» позволит Proway дополнительно предложить партнёрам и их заказчикам, у которых это является обязательным требованием, софт «Сделано в России». Решение по управлению парком мобильных устройств и стационарных рабочих мест от компании «Аврора Центр» функционально, надёжно и безопасно, что подтверждено совместимостью его с такими терминалами сбора данных, как Datalogic, Point Mobile и Newland и это лишь небольшой список поддерживаемых устройств», — сказал директор департамента Proway AutoID Евгений Казанцев.

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цифровизация

«Аврора Центр» может работать как «облачный» сервис, так и в полностью закрытом корпоративном контуре. Платформа предоставляет пользователям возможность: удаленно запускать скрипты; контролировать состояние устройств в режиме реального времени; автоматически реагировать на события при определении отклонений; оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

«Аврора Центр» имеет сертификат соответствия ФСТЭК России №4203 – четвертого уровень доверия и соответствие техническим условиям (ТУ). Сертификат подтверждает возможность использования платформы: в государственных информационных системах (ГИС); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ); в информационных системах общего пользования (ИСОП).

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