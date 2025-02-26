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ИСОП Информационные системы общего пользования
ИСОП и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 417 4
|Щеголев Игорь 698 1
|Мылицын Роман 110 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Раменский Демьян 18 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Василенков Александр 4 1
|Калин Сергей 30 1
|Симаков Роман 9 1
|Баранов Дмитрий 24 1
|Логинов Дмитрий 4 1
|Паутов Евгений 19 1
|Фокин Максим 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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