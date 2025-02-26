Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169796
ИКТ 13226
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72679
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

ИСОП Информационные системы общего пользования



26.02.2025 CorpSoft24 расширяет линейку комплексных услуг защищенного хостинга 1
08.11.2024 Вышла новая версия СУБД «Ред База Данных 5.0» 1
30.08.2024 ОС «МСВСфера» сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия 1
05.08.2024 Служба каталогов ALD Pro сертифицирована ФСТЭК России 1
24.05.2024 Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы предлагаем альтернативу зарубежным операционным системам Enterprise Linux 1
12.07.2023 «Ред ОС» сертифицирована на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации и контейнеризации 1
27.12.2021 «Ред ОС» версии 7.3 прошла проверку ФСТЭК России 1
17.02.2021 Средство обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin Liveoffice сертифицировано ФСТЭК России 1
23.10.2020 Песочница «Лаборатории Касперского» получила сертификат ФСТЭК 1
04.03.2020 РЕД ОС сертифицирована ФСТЭК по «Требованиям к уровням доверия» 1
08.04.2014 На развитие информационной системы органов прокуратуры РФ выделят до 280,3 млн руб. 2
20.09.2013 Сергей Калин: Дорожная карта для российских ИТ 1
02.04.2010 Услуги по развитию ИС для Генпрокуратуры РФ: контракт на 120 млн руб. выиграли «Открытые технологии» 1
11.02.2010 Генпрокуратура РФ выделит 120 млн руб. на сопровождение ИС 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

ИСОП и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 729 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 2
Открытые технологии 702 2
Softline - Инферит - Инферит ОС 54 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
Yandex - Яндекс 7447 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Intel Corporation 12225 1
Softline - Софтлайн 2853 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 1
Red Hat 1316 1
McKinsey & Company Int 250 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 205 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
Теко НПК 430 1
Almalinux Open Source Foundation 28 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7697 9
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1255 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2163 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3868 6
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 462 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6709 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 4
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 57 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14462 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2187 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16210 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4262 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1192 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1997 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5291 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 884 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1449 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3653 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1472 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1905 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3771 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1076 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 3
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 3
Linux OS 10033 2
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 105 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 243 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 327 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 1
Microsoft Windows 15738 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 1
Kaspersky Internet Security 460 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4521 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 534 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 502 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1336 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 109 1
Microsoft Exchange 1719 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
InfoTeCS - ViPNet Client 89 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 126 1
Kaspersky Sandbox 7 1
NVision Барьер 659 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3246 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 150 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 28 1
Aladdin Liveoffice 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 348 1
Рустамов Рустам 417 4
Щеголев Игорь 698 1
Мылицын Роман 110 1
Никифоров Николай 1136 1
Прибочий Михаил 44 1
Раменский Демьян 18 1
Левцов Вениамин 41 1
Василенков Александр 4 1
Калин Сергей 30 1
Симаков Роман 9 1
Баранов Дмитрий 24 1
Логинов Дмитрий 4 1
Паутов Евгений 19 1
Фокин Максим 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 1
Новая Зеландия 719 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2398 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1249 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1744 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 703 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2853 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 569 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 2
Образование в России 2218 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3577 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8782 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4170 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2137 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2915 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10013 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6310 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5687 1
Аренда 2439 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1573 1
Аудит - аудиторский услуги 2696 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 21 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Firebird Conf 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще