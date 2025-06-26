«Аврора Центр» обновилась до версии 5.3.0

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) обновила платформу управления «Аврора Центр до версии 5.3.0. Главные изменения коснулись функционала управления ПК и ноутбуками на российских дистрибутивах ОС Linux, а также мобильными устройствами на ОС «Аврора» и ОС Android. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Платформа «Аврора Центр» обеспечивает управление устройствами любого форм-фактора на ОС Аврора, российских дистрибутивах Linux и ОС Android, позволяет администраторам системы вводить устройства в эксплуатацию, назначать политики и конфигурации на устройства и группы устройств, устанавливать приложения на мобильные устройства без участия пользователя, а также предоставляет корпоративную витрину приложений. «Аврора Центр» может работать как «облачный» сервис, так и в полностью закрытом корпоративном контуре.

Пользователи платформы могут удаленно запускать скрипты, контролировать состояние устройств в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

«Аврора Центр» имеет сертификат соответствия ФСТЭК России №4203. Платформа соответствует требованиям ТУ и четвертому уровню доверия, также сертификат подтверждает ее возможность использования: в государственных информационных системах (ГИС); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ); в информационных системах общего пользования (ИСОП).

Ключевые нововведения «Аврора Центр 5.3.0»

В новом релизе при управлении устройствами на ОС Linux появилась возможность блокировки и принудительного удаления информации с утерянных устройств, теперь второй администратор может согласовывать файлы, скрипты и конфигурации первого администратора перед распространением на ПК, а также запускать и контролировать системные обновления на подключенных устройствах. Помимо прочего, в «Аврору Центр» добавили встроенное хранилище защищенных артефактов, таких как используемые в распространяемых сценариях пароли, сертификаты, создание Timeshift-копии системы (точки восстановления) с возможностью возврата к предыдущей рабочей конфигурации системы.

Управление Android-устройствами стало функциональнее за счет возможности в режиме «Киоск» управлять настройками сетевых функций, геолокации, режимов звука, а также учета инвентарного имени устройства в консоли администрирования и отображения имени устройства. По запросам клиентов были добавлены новые пользовательские «роли» в консоли управления.

Технические подробности обновления «Аврора Центр» 5.3.0

Новые функции в управлении устройствами на российских дистрибутивах ОС Linux: создание динамических групп безопасности ПК (коллекций) на основе импорта группы из LDAP; интеграция с компонентами ОС для создания Timeshift копий (точек восстановления) с возможностью возврата к рабочей конфигурации; блокировка и принудительное удаление информации с утерянных устройств; подтверждение администратором активации ПК из недоверенной сети; возможность согласования файлов, скриптов и конфигураций несколькими администраторами перед распространением на ПК; встроенное хранилище защищенных артефактов, таких как используемые в распространяемых сценариях пароли, УЗ, сертификаты; запуск и контроль системных обновлений на подключенных устройствах.

Новые функции в управлении устройствами на ОС Android: возможность добавления в режим «Киоск» настройки сетевых функций, геолокации, режимов звука и др.; учет инвентарного имени устройства в консоли администрирования и отображение имени устройства в режиме «Киоск».

Новые роли «Платформы управления»: специалист технической поддержки «Платформы управления»; специалист технического обслуживания устройств «Платформы управления»; администратор устройств «Платформы управления».