Получите все материалы CNews по ключевому слову
TimeShift функция отложенного просмотра
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|08.02.2011
|
«Казахтелеком» запустил сервис отложенного просмотра
«Казахтелеком» запустил сервис отложенного просмотра – TimeShift TV, который позволяет в удобное для абонента время просматривать телепередачи, появ
|17.11.2007
|
TimeShift: Демоверсия
Опубликована многопользовательская демоверсия игры TimeShift от Saber Interactive. Демоверсию можно скачать с нашего сервера (1010 МБ).Отважным героям не раз приходилось спасать Землю от инопланетных захватчиков, бороться с восставшими мертвеца
|14.11.2007
|
Обзор TimeShift. Последний полет
Проект, о котором мы сегодня поговорим, едва не превратился в долгострой. Игра с лаконичным названием TimeShift уже здорово прожужжала всем уши своими призывами перестать думать тремя измерениями и покорить, наконец, четвертое — время. При этом забывалось, что мы уже видели F.E.A.R., с ее потря
|06.11.2007
|
TimeShift: Патч 1.2
Опубликован второй патч для шутера TimeShift от Sierra и Saber Interactive. Обновление за номером 1.2 устраняет ошибки отображения списка серверов в сетевой игре. Скачать патч 1.2 можно здесь (27 МБ).Напомним, что российская пре
|02.11.2007
|
Первый патч TimeShift
Опубликован первый патч для только что вышедшей игры TimeShift. Обновление устраняет утечки памяти, некоторые критические ошибки, приводившие к вылету игры, увеличивает общую производительность приложения, исправляет ошибки многопользовательской
|31.10.2007
|
Российская премьера TimeShift
Издательство Vivendi Games, студия Saber Interactive и компания «Софт Клаб» приглашают всех на российскую премьеру одной из самых ожидаемых игр года — TimeShift. Торжественный запуск TimeShift состоится 5 ноября в 15:00 в магазине «СОЮЗ» ТРК «Атриум» по адресу: ул. Земляной Вал, дом 33 (ст. м. «Курская»). Уникальная возможность первыми
|31.10.2007
|
TimeShift в продаже
Vivendi Games и студия Saber Interactive отправили на полки магазинов РС и Xbox 360 - версии "4D" шутера от первого лица TimeShift. Версия игры для PS3 увидит свет 19 ноября.Демоверсию игры можно найти на нашем сервере (~1 ГБ).Изначально игра разрабатывалась, как Chronos и должна была выйти еще в октябре 2005 год
|29.10.2007
|
TimeShift: Видео
Опубликованы два новых геймплейных ролика из игры TimeShift от Vivendi Games и студии Saber Interactive. В продажу игра поступит уже завтра, 30 октября. Скачать видео можно здесь: TimeShift Vignette Movie #1 (26,38Мб) и TimeShift
|17.10.2007
|
TimeShift в печати
Vivendi Games и студии Saber Interactive отправили в печать РС и Xbox 360 - версии "4D" шутера от первого лица TimeShift. В продажу игра поступит 30 октября.Демоверсию игры можно найти на нашем сервере (~1 ГБ).Изначально игра разрабатывалась, как Chronos и должна была выйти еще в октябре 2005 года, зате
|12.10.2007
|
Демоверсия TimeShift
Нежданно-негаданно появилась демоверсия "4D" шутера TimeShift от компании Vivendi Games и студии Saber Interactive. Скачать демоверсию, содержащую один уровень одиночной игры, можно с нашего сервера (~1 ГБ).Напомним, что это совсем не та самая и
|12.09.2007
|
Превью TimeShift. Игровой парадокс
ли чехарда с издателем принести пользу проекту? А если игру разрабатывает не очень-то опытная российская студия? Признаться честно, маловероятно. Тем удивительнее пример Saber Interactive, чей шутер TimeShift изначально задумывался как PC-стрелялка средней руки с интересными манипуляциями со временем. Впрочем, от той наработки мало что осталось, что отлично доказывает демоверсия, выложенна
|03.09.2007
|
TimeShift: Видео
На днях демоверсия амбициозного шутера TimeShift появилась на просторах Xbox Live. Питерская команда из Saber Interactive потрудилась наславу: приятная графика, отвечающая всем современным стандартам, а также возможность манипуляций
|10.08.2007
|
TimeShift: Скриншоты
Обнародована дата выхода TimeShift - шутера про махинации со временем от российских разработчиков из Saber Interactive. 30 октября на полках появятся версии для Xbox 360 и PC. Владельцам PS3 придется ждать до декабря.
|12.07.2007
|
TimeShift: Е3-видео
Vivendi Games представляет Е3-видеоролик из "четырехмерного" шутера от первого лица TimeShift, разработкой которого занята студия Saber Interactive. Скачать видео можно с нашего сервера (30,44 МБ).Точные сроки выхода игры по-прежнему не известны, однако уже в августе будет вып
|09.07.2007
|
TimeShift: Видео
Vivendi Games представляет новый видеоролик из "четырехмерного" шутера от первого лица TimeShift, разработкой которого занята студия Saber Interactive. Скачать видео можно здесь (53 МБ).Точные сроки выхода игры по-прежнему не известны, но из стана издателя просочилась информация,
|07.05.2007
|
TimeShift: Видео
Vivendi Games представляет геймплейный видеоролик из "четырехмерного" шутера от первого лица TimeShift, разработкой которого занята студия Saber Interactive. Скачать видео можно с сервера Боевого Народа (9,28 МБ).Точные сроки выхода игры по-прежнему не известны. Напомним, изначально иг
|13.04.2007
|
TimeShift: Новое лицо
Уже давно не было никакой информации о шутере от первого лица TimeShift от студии Saber Interactive. Последние упоминания об игре в новостных лентах датируются сентябрем прошлого года, когда было объявлено об очередном переносе релиза, связанном с желание
|03.11.2006
|
Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению
постоянной и переменной скорости (CBR и VBR) при кодировании в MPEG1/2 Режим отложенного просмотра Timeshift с использованием аппаратного сжатия Аппаратный фильтр подавления шумов как при запи
TimeShift и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Кирилл 20 4
|Безруков Андрей 33 3
|Бобиков Дмитрий 35 2
|Ширшов Павел 76 2
|Лацанич Василь 106 2
|Иванов Алексей 163 2
|Филиппов Кирилл 21 2
|Эфендиев Мурад 15 2
|Рылов Дмитрий 56 1
|Холодов Алексей 12 1
|Бугай Алексей 10 1
|Беленький Валерий 32 1
|Дадыкин Иван 31 1
|Хавторин Антон 25 1
|Орлов Николай 14 1
|Демин Михаил 6 1
|Рычка Денис 17 1
|Тихонова Виктория 14 1
|Вдовин Андрей 3 1
|Грачев Михаил 17 1
|Ежов Андрей 1 1
|Travers Jeff - Траверс Джефф 8 1
|Долгопольский Сергей 11 1
|Сигал Павел 1 1
|Гиневский Валерий 1 1
|Галкин Евгений 8 1
|Лазовский Леонид 3 1
|Копылова Наталья 1 1
|Михеичев Евгений 1 1
|Черкасов Эдуард 1 1
|Хаджаев Алишер 1 1
|Перепелицын Денис 1 1
|Есеркегенов Аскар 4 1
|Ячменникова Елена 3 1
|Трясцына Елена 3 1
|Турсынов Жаркын 1 1
|Левин Леонид 134 1
|Ершов Андрей 52 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Кудрявцев Максим 43 1
|РАН - Российская академия наук 2122 7
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.