«Казахтелеком» запустил сервис отложенного просмотра «Казахтелеком» запустил сервис отложенного просмотра – TimeShift TV, который позволяет в удобное для абонента время просматривать телепередачи, появ

TimeShift: Демоверсия Опубликована многопользовательская демоверсия игры TimeShift от Saber Interactive. Демоверсию можно скачать с нашего сервера (1010 МБ).Отважным героям не раз приходилось спасать Землю от инопланетных захватчиков, бороться с восставшими мертвеца

Обзор TimeShift. Последний полет Проект, о котором мы сегодня поговорим, едва не превратился в долгострой. Игра с лаконичным названием TimeShift уже здорово прожужжала всем уши своими призывами перестать думать тремя измерениями и покорить, наконец, четвертое — время. При этом забывалось, что мы уже видели F.E.A.R., с ее потря

TimeShift: Патч 1.2 Опубликован второй патч для шутера TimeShift от Sierra и Saber Interactive. Обновление за номером 1.2 устраняет ошибки отображения списка серверов в сетевой игре. Скачать патч 1.2 можно здесь (27 МБ).Напомним, что российская пре

Первый патч TimeShift Опубликован первый патч для только что вышедшей игры TimeShift. Обновление устраняет утечки памяти, некоторые критические ошибки, приводившие к вылету игры, увеличивает общую производительность приложения, исправляет ошибки многопользовательской

Российская премьера TimeShift Издательство Vivendi Games, студия Saber Interactive и компания «Софт Клаб» приглашают всех на российскую премьеру одной из самых ожидаемых игр года — TimeShift. Торжественный запуск TimeShift состоится 5 ноября в 15:00 в магазине «СОЮЗ» ТРК «Атриум» по адресу: ул. Земляной Вал, дом 33 (ст. м. «Курская»). Уникальная возможность первыми

TimeShift в продаже Vivendi Games и студия Saber Interactive отправили на полки магазинов РС и Xbox 360 - версии "4D" шутера от первого лица TimeShift. Версия игры для PS3 увидит свет 19 ноября.Демоверсию игры можно найти на нашем сервере (~1 ГБ).Изначально игра разрабатывалась, как Chronos и должна была выйти еще в октябре 2005 год

TimeShift: Видео Опубликованы два новых геймплейных ролика из игры TimeShift от Vivendi Games и студии Saber Interactive. В продажу игра поступит уже завтра, 30 октября. Скачать видео можно здесь: TimeShift Vignette Movie #1 (26,38Мб) и TimeShift

TimeShift в печати Vivendi Games и студии Saber Interactive отправили в печать РС и Xbox 360 - версии "4D" шутера от первого лица TimeShift. В продажу игра поступит 30 октября.Демоверсию игры можно найти на нашем сервере (~1 ГБ).Изначально игра разрабатывалась, как Chronos и должна была выйти еще в октябре 2005 года, зате

Демоверсия TimeShift Нежданно-негаданно появилась демоверсия "4D" шутера TimeShift от компании Vivendi Games и студии Saber Interactive. Скачать демоверсию, содержащую один уровень одиночной игры, можно с нашего сервера (~1 ГБ).Напомним, что это совсем не та самая и

Превью TimeShift. Игровой парадокс ли чехарда с издателем принести пользу проекту? А если игру разрабатывает не очень-то опытная российская студия? Признаться честно, маловероятно. Тем удивительнее пример Saber Interactive, чей шутер TimeShift изначально задумывался как PC-стрелялка средней руки с интересными манипуляциями со временем. Впрочем, от той наработки мало что осталось, что отлично доказывает демоверсия, выложенна

TimeShift: Видео На днях демоверсия амбициозного шутера TimeShift появилась на просторах Xbox Live. Питерская команда из Saber Interactive потрудилась наславу: приятная графика, отвечающая всем современным стандартам, а также возможность манипуляций

TimeShift: Скриншоты Обнародована дата выхода TimeShift - шутера про махинации со временем от российских разработчиков из Saber Interactive. 30 октября на полках появятся версии для Xbox 360 и PC. Владельцам PS3 придется ждать до декабря.

TimeShift: Е3-видео Vivendi Games представляет Е3-видеоролик из "четырехмерного" шутера от первого лица TimeShift, разработкой которого занята студия Saber Interactive. Скачать видео можно с нашего сервера (30,44 МБ).Точные сроки выхода игры по-прежнему не известны, однако уже в августе будет вып

TimeShift: Видео Vivendi Games представляет новый видеоролик из "четырехмерного" шутера от первого лица TimeShift, разработкой которого занята студия Saber Interactive. Скачать видео можно здесь (53 МБ).Точные сроки выхода игры по-прежнему не известны, но из стана издателя просочилась информация,

TimeShift: Видео Vivendi Games представляет геймплейный видеоролик из "четырехмерного" шутера от первого лица TimeShift, разработкой которого занята студия Saber Interactive. Скачать видео можно с сервера Боевого Народа (9,28 МБ).Точные сроки выхода игры по-прежнему не известны. Напомним, изначально иг

TimeShift: Новое лицо Уже давно не было никакой информации о шутере от первого лица TimeShift от студии Saber Interactive. Последние упоминания об игре в новостных лентах датируются сентябрем прошлого года, когда было объявлено об очередном переносе релиза, связанном с желание