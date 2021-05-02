Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TimeShift
функция отложенного просмотра
Публикаций - 35, упоминаний - 38
TimeShift упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 1
|Газпром-Медиа Холдинг 121 1
|НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
|Безруков Андрей 26 3
|Лацанич Василь 92 1
|Исаев Максим 19 1
|Латыпов Евгений 1 1
|Ли Сергей 8 1
|Полушкин Сергей 1 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
|CNews - ZOOM.CNews 1114 2
|КХЛ HD - телеканал 22 1
|Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 1 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786589, в очереди разбора - 690265.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786589, в очереди разбора - 690265.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru