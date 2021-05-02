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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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TimeShift
функция отложенного просмотра



02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше? 1
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
19.05.2020 Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM 1
26.07.2019 «Триколор» внедрил решения Cisco в свою ИТ-инфраструктуру 1
18.06.2019 Сеть «Эльдорадо» запустила производство и продажу техники под собственной торговой маркой 1
18.07.2018 Лучшие телевизоры со Smart TV. Выбор ZOOM 1
15.02.2017 GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш 1
07.12.2016 GS Group представил новые HD-приставки со встроенным твердотельным диском 1
06.12.2016 GS Group выпустил свою первую двухтюнерную HD-приставку со встроенным Wi-Fi-модулем 1
01.12.2016 МТС сообщил о растущем спросе на гибридное ТВ в Вятском Крае 1
12.08.2016 GS Group представил новую многотюнерную приставку для программы «трейд-ин» 1
26.07.2016 На рынок вышла первая российская приставка General Satellite для UHDTV 1
25.04.2016 В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков 1
20.02.2016 GS Group представил новую ТВ-приставку с поддержкой HDTV 1
26.01.2016 GS Group открывает для телезрителей сверхвысокую четкость телевидения в формате Ultra HD 1
27.11.2015 CTI начала поставку контента по модели «Видео по запросу» для «Казтелерадио» 1
21.10.2015 GS Group выпустил обновления ПО телеприставок с поддержкой «зеркального стриминга» 1
15.09.2015 Группа МТС запускает продажи гибридного ТВ 1
13.08.2015 МТС запустила продажи спутникового телевидения в Петербурге и Ленинградской области 1
30.07.2015 Новая приставка-сервер General Satellite увеличит число мобильных телезрителей 2
28.01.2014 Абонентская база «Триколор ТВ» превысила 14 млн подписчиков 1
30.08.2013 Цифровой DVB-T/T2-ресивер BBK SMP121HDT2 поступил в продажу 1
14.01.2013 Обзор самого большого серийного ЖК-телевизора Samsung UE75ES9007U 1
14.09.2011 Inversion. Скриншоты 1
19.08.2011 Телевизоры: хиты продаж июля 2011 1
18.08.2011 Inversion. Скриншоты 1
08.06.2011 Inversion. Е3-видео и скриншоты 1
02.06.2011 Обзор ТВ Samsung UE55D8000: будущее, которое не всем по карману 1
31.03.2011 RapidSonic показала мультимедиа-плеер с функцией записи в HD-качестве 1
03.12.2009 v[duck] – HDD-медиаплеер для дома 1
27.02.2008 Новинка в линейке медиацентров – Meijin Media Center E685 1
07.05.2007 TimeShift: Видео 2
13.04.2007 TimeShift: Новое лицо 2
14.02.2007 Pioneer DVR-940HX – DVD-рекордер с половиной терабайта «на борту» 1
07.02.2007 BBK DW9955K – доступное чудо записи 1

Публикаций - 35, упоминаний - 38

TimeShift упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Триколор - Национальная спутниковая компания 247 9
GS Group - General Satellite 149 9
Samsung Electronics 5878 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 4
Xiaomi 904 3
GS Labs 21 2
НТВ-Плюс 180 2
STMicroelectronics 109 2
Google LLC 7439 2
Apple Inc - Эппл Рус 7861 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 119 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 1
Технополис GS 39 1
МТС Северо-Запад 45 1
Philips 777 1
Cisco Systems 2158 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 1
Газпром-Медиа Холдинг 121 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 15
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2460 14
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 9
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 52 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 6
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 56 6
Телевизор - Телевизионный приёмник 547 6
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 183 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1689 6
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 263 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 5
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 105 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 866 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 3
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3045 2
Xvid - видеокодек 109 2
DivX - видеокодек 177 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 619 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 293 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 1
QWERTY-клавиатура 211 1
MKV - медиаконтейнер 138 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 327 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 943 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 394 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 191 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 865 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 317 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 155 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1217 1
Google Android 10752 8
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Apple iOS 5744 4
Триколор Play 10 4
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 4
Google Android TV 173 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2248 3
Linux OS 4386 3
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 3
Samsung UE - серия телевизоров 11 2
Philips Saphi TV 5 2
Philips PUS - серия телевизоров 8 2
GS A - цифровая спутниковая приставка-сервер 4 2
Яндекс.Пробки 32 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 2
Amedia Premium HD 28 1
Apple - App Store 2199 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Google Picasa Web Albums 123 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 26 1
Viasat Premium HD 17 1
Samsung Smart TV 57 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 144 1
МТС ТВ 37 1
Tizen OS - Linux 215 1
Безруков Андрей 26 3
Лацанич Василь 92 1
Исаев Максим 19 1
Латыпов Евгений 1 1
Ли Сергей 8 1
Полушкин Сергей 1 1
Рылов Дмитрий 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 14
Земля - планета Солнечной системы 933 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 1
Франция - Французская Республика 2209 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 1
Россия - Новокузнецк 179 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 185 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 262 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 2
КХЛ HD - телеканал 22 1
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 1 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CSTB Telecom & Media 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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