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TimeShift функция отложенного просмотра

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.02.2011 «Казахтелеком» запустил сервис отложенного просмотра

«Казахтелеком» запустил сервис отложенного просмотра – TimeShift TV, который позволяет в удобное для абонента время просматривать телепередачи, появ
17.11.2007 TimeShift: Демоверсия

Опубликована многопользовательская демоверсия игры TimeShift от Saber Interactive. Демоверсию можно скачать с нашего сервера (1010 МБ).Отважным героям не раз приходилось спасать Землю от инопланетных захватчиков, бороться с восставшими мертвеца
14.11.2007 Обзор TimeShift. Последний полет

Проект, о котором мы сегодня поговорим, едва не превратился в долгострой. Игра с лаконичным названием TimeShift уже здорово прожужжала всем уши своими призывами перестать думать тремя измерениями и покорить, наконец, четвертое — время. При этом забывалось, что мы уже видели F.E.A.R., с ее потря
06.11.2007 TimeShift: Патч 1.2

Опубликован второй патч для шутера TimeShift от Sierra и Saber Interactive. Обновление за номером 1.2 устраняет ошибки отображения списка серверов в сетевой игре. Скачать патч 1.2 можно здесь (27 МБ).Напомним, что российская пре
02.11.2007 Первый патч TimeShift

Опубликован первый патч для только что вышедшей игры TimeShift. Обновление устраняет утечки памяти, некоторые критические ошибки, приводившие к вылету игры, увеличивает общую производительность приложения, исправляет ошибки многопользовательской

31.10.2007 Российская премьера TimeShift

Издательство Vivendi Games, студия Saber Interactive и компания «Софт Клаб» приглашают всех на российскую премьеру одной из самых ожидаемых игр года — TimeShift. Торжественный запуск TimeShift состоится 5 ноября в 15:00 в магазине «СОЮЗ» ТРК «Атриум» по адресу: ул. Земляной Вал, дом 33 (ст. м. «Курская»). Уникальная возможность первыми
31.10.2007 TimeShift в продаже

Vivendi Games и студия Saber Interactive отправили на полки магазинов РС и Xbox 360 - версии "4D" шутера от первого лица TimeShift. Версия игры для PS3 увидит свет 19 ноября.Демоверсию игры можно найти на нашем сервере (~1 ГБ).Изначально игра разрабатывалась, как Chronos и должна была выйти еще в октябре 2005 год
29.10.2007 TimeShift: Видео

Опубликованы два новых геймплейных ролика из игры TimeShift от Vivendi Games и студии Saber Interactive. В продажу игра поступит уже завтра, 30 октября. Скачать видео можно здесь: TimeShift Vignette Movie #1 (26,38Мб) и TimeShift
17.10.2007 TimeShift в печати

Vivendi Games и студии Saber Interactive отправили в печать РС и Xbox 360 - версии "4D" шутера от первого лица TimeShift. В продажу игра поступит 30 октября.Демоверсию игры можно найти на нашем сервере (~1 ГБ).Изначально игра разрабатывалась, как Chronos и должна была выйти еще в октябре 2005 года, зате
12.10.2007 Демоверсия TimeShift

Нежданно-негаданно появилась демоверсия "4D" шутера TimeShift от компании Vivendi Games и студии Saber Interactive. Скачать демоверсию, содержащую один уровень одиночной игры, можно с нашего сервера (~1 ГБ).Напомним, что это совсем не та самая и
12.09.2007 Превью TimeShift. Игровой парадокс

ли чехарда с издателем принести пользу проекту? А если игру разрабатывает не очень-то опытная российская студия? Признаться честно, маловероятно. Тем удивительнее пример Saber Interactive, чей шутер TimeShift изначально задумывался как PC-стрелялка средней руки с интересными манипуляциями со временем. Впрочем, от той наработки мало что осталось, что отлично доказывает демоверсия, выложенна
03.09.2007 TimeShift: Видео

На днях демоверсия амбициозного шутера TimeShift появилась на просторах Xbox Live. Питерская команда из Saber Interactive потрудилась наславу: приятная графика, отвечающая всем современным стандартам, а также возможность манипуляций
10.08.2007 TimeShift: Скриншоты

Обнародована дата выхода TimeShift - шутера про махинации со временем от российских разработчиков из Saber Interactive. 30 октября на полках появятся версии для Xbox 360 и PC. Владельцам PS3 придется ждать до декабря.

12.07.2007 TimeShift: Е3-видео

Vivendi Games представляет Е3-видеоролик из "четырехмерного" шутера от первого лица TimeShift, разработкой которого занята студия Saber Interactive. Скачать видео можно с нашего сервера (30,44 МБ).Точные сроки выхода игры по-прежнему не известны, однако уже в августе будет вып
09.07.2007 TimeShift: Видео

Vivendi Games представляет новый видеоролик из "четырехмерного" шутера от первого лица TimeShift, разработкой которого занята студия Saber Interactive. Скачать видео можно здесь (53 МБ).Точные сроки выхода игры по-прежнему не известны, но из стана издателя просочилась информация,
07.05.2007 TimeShift: Видео

Vivendi Games представляет геймплейный видеоролик из "четырехмерного" шутера от первого лица TimeShift, разработкой которого занята студия Saber Interactive. Скачать видео можно с сервера Боевого Народа (9,28 МБ).Точные сроки выхода игры по-прежнему не известны. Напомним, изначально иг
13.04.2007 TimeShift: Новое лицо

Уже давно не было никакой информации о шутере от первого лица TimeShift от студии Saber Interactive. Последние упоминания об игре в новостных лентах датируются сентябрем прошлого года, когда было объявлено об очередном переносе релиза, связанном с желание
03.11.2006 Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению

постоянной и переменной скорости (CBR и VBR) при кодировании в MPEG1/2 Режим отложенного просмотра Timeshift с использованием аппаратного сжатия Аппаратный фильтр подавления шумов как при запи

Публикаций - 128, упоминаний - 153

TimeShift и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Saber Interactive 32 17
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 16
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 13
Ростелеком 10948 10
Samsung Electronics 11065 9
Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games - High Moon Studios - Sammy Entertainment - Sammy Studios 93 8
Google LLC 12690 8
Atari 159 8
LG Electronics 3735 7
Sony 6739 7
Nvidia Corp 4002 7
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 6
Microsoft Corporation 25775 6
BBK Electronics Corp 332 6
Philips 2099 6
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 4
Gotview 4 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 4
GS Group - S Labs - Цифра ООО 30 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 4
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 4
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 4
Corel Corporation - InterVideo 19 3
Bandai Namco Entertainment 118 3
Synaptics - Conexant Systems 58 3
МегаФон 10742 3
X Corp - Twitter 2938 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Apple Inc 13156 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Intel Corporation 12811 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 4
Hyundai Motor Company 436 3
Базелевс - Bazelevs 11 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Walt Disney Company 647 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Pink Floyd - британская рок-группа 18 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Walt Disney Pictures 11 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
101Hotels.com 456 1
Атриум ТЦ - Атриум ТРЦ - Атриум ТРК 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
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