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Галкин Евгений



17.04.2025 ФСТЭК России согласовал обновление программного обеспечения Avanpost IDM 7.7.0 1
08.11.2022 Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов 1
31.05.2022 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6 1
01.03.2022 Система Avanpost PKI интегрирована с удостоверяющими центрами ФНС России и Федерального казначейства 1
16.12.2021 «Аванпост» продолжает развивать систему Avanpost PKI 1
27.11.2015 CTI начала поставку контента по модели «Видео по запросу» для «Казтелерадио» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Галкин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 163 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1999 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
МегаФон 9151 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Nginx - Энджайникс 170 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 59 1
СмартПарк 7 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 1
Walt Disney Company 624 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 130 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 1
Федеральное казначейство России 1800 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 367 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11325 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2745 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10080 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 772 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4341 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4022 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6974 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16247 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2310 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9382 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 927 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 418 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3656 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12922 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 380 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 838 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 74 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 123 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5192 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2952 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7470 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 902 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 727 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 281 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1740 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 27 4
Microsoft Windows 15836 2
Aladdin JaCarta PKI 87 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 69 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 37 2
Google Play - Google Store - Android Market 3328 1
Apple - App Store 2921 1
Microsoft Windows 11 599 1
Microsoft Windows 7 1984 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 1
Linux - Debian GNU 481 1
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Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 155 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 38 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 1
Aladdin JaCarta PRO 27 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 166 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 1
Red Hat - Linux Fedora 223 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 1
КриптоПро ЭЦП 13 1
Aladdin JaCarta LT 29 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 29 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost Unified SSO 30 1
Челышев Сергей 11 1
Вдовин Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 2
Казахстан - Республика 5612 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11070 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6286 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8877 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6041 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1688 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 392 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 900 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2359 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3482 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16596 1
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 1 1
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