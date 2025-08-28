Разделы

Avanpost представляет корпоративный центр сертификации нового поколения — Avanpost CA

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, анонсирует выход на рынок нового корпоративного центра сертификации Avanpost CA — решения для управления цифровыми сертификатами в современных гибридных ИТ-инфраструктурах. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Avanpost CA разработан с акцентом на полную замену Microsoft Certificate Authority и обеспечивает поддержку широкого спектра устройств и операционных систем — от Windows и Linux до мобильных платформ iOS и Android, а также сетевого оборудования Cisco и платформ контейнерной виртуализации. Решение полностью соответствует международным стандартам PKI и X.509.

Ключевые особенности Avanpost CA

Универсальность и гибридность: единый центр сертификации для всех корпоративных систем, включая Windows, Linux, macOS, мобильные устройства и контейнерные платформы.

Автоматизация жизненного цикла сертификатов: бесшовная миграция с Microsoft CA, шаблоны для автоматического выпуска и перевыпуска, интеграция с каталогом Avanpost DS и поддержка протоколов MS-WSTEP, SCEP и OCSP.

Linux Autoenrollment: поддерживает полноценный функционал автоматического выпуска и обновления сертификатов в домене Linux (Avanpost DS).

Высокий уровень безопасности: RBAC на базе LDAP/Kerberos, автоматический аудит операций, офлайн-хранение корневых центров сертификации, контроль через доменные политики и защита от MitM атак.

Полная импортонезависимость: разработка на языке Go без зависимости от сторонних Open Source-библиотек.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

Поддержка российских стандартов и ​​соответствие требованиям законодательства об импортозамещении.

Эффективность и масштабируемость: поддержка кластеризации, отказоустойчивости и совместимость с различными СУБД (PostgreSQL, Postgres Pro и др.)

Avanpost CA объединяется в единую цифровую платформу с продуктами Avanpost DS и PKI, полностью обеспечивая потребность в сертификатах и автоматизацию PKI-процессов для крупнейших российских организаций, государственных структур и корпораций.

«Avanpost CA — это сердце цифровой безопасности для современных корпоративных инфраструктур, полноценная доверенная сторона, отвечающая потребностям настоящего и будущего. В связи с этим мы планируем дальнейшее развитие продукта в 2025–2026 годах, включая поддержку аппаратно-независимой защиты ключей HSM, сертификацию в ФСТЭК России, интеграцию с HashiCorp Vault, Kubernetes Secrets и DevOps-инструментами для расширения возможностей управления цифровыми сертификатами в современных IT-средах», — сказал Евгений Галкин, директор по криптографии, Avanpost.

