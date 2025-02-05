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ГПБ ГС-инвест Avanpost DS Avanpost Directory Service

ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service

Служба каталога Avanpost DS представляет собой решение по централизованному управлению пользователями, аутентификацией и авторизацией в Linux-инфраструктурах с возможностью иерархического представления объектов.


05.02.2025 Новая версия службы каталогов Avanpost DS 1.6: доступна поддержка двусторонних доверительных отношений с MS AD 1
10.12.2024 Pragmatic Tools Migrator обновился до версии 2.7 с расширенной поддержкой отечественных корпоративных каталогов 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
14.11.2023 В RooX UIDM появилась объединенная аутентификация пользователей из нескольких служб каталогов 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

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