ГПБ ГС-инвест Avanpost DS Avanpost Directory Service
Служба каталога Avanpost DS представляет собой решение по централизованному управлению пользователями, аутентификацией и авторизацией в Linux-инфраструктурах с возможностью иерархического представления объектов.
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11672 1
|Шадаев Максут 1013 1
|Рустамов Рустам 415 1
|Натрусов Артем 284 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 314 1
|Сотин Денис 205 1
|Панченко Иван 140 1
|Семенов Александр 146 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Ульянов Николай 112 1
|Кандыбович Дмитрий 17 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Александров Александр 70 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Спирин Антон 61 1
|Кузеванов Дмитрий 17 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Заянц Илья 46 1
|Груздев Антон 15 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Грудинин Дмитрий 20 1
|Карпов Роман 61 1
|Мриль Станислав 14 1
|Маркова Светлана 32 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Тятюшев Максим 98 1
|Григоренко Вадим 40 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Изотов Егор 1 1
|Долгов Александр 33 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Корсаков Константин 19 1
|Сазонов Максим 29 1
|Лукавенко Олег 35 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 1
|Gartner - Гартнер 3558 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
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