Новая версия службы каталогов Avanpost DS 1.6: доступна поддержка двусторонних доверительных отношений с MS AD

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустила новую версию службы каталогов Avanpost DS 1.6. Главное нововведение релиза — поддержка односторонних и двусторонних доверительных отношений между Microsoft Active Directory и Avanpost DS, которая позволяет обеспечить прозрачный доступ к ресурсам в период сосуществования. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

В версии службы каталогов 1.6 был расширен функционал управления парольными политиками, что обеспечило реализацию привычных возможностей управления учетными записями, аналогичных тем, что присутствуют в Microsoft AD. Расширенный функционал включает часы входа пользователя домена, срок действия учетной записи, возможность установить флаг «срок действия пароля никогда не заканчивается» для учетной записи, возможность установить требование смены пароля учетной записи без привязки к политике.

Для удобства администрирования в новом релизе добавлен функционал корзины службы каталогов по аналогии с MS AD, обеспечивающий простоту восстановления удаленных объектов и графический интерфейс для доменного клиента.

Помимо новых функций, в версии службы каталогов Avanpost DS 1.6 исправлены ошибки отображения групповых политик и отображения событий журнала.

«Период сосуществования крайне важен в проектах по импортозамещению службы каталогов, поэтому, безусловно, этот релиз имеет для нас большое значение. С выходом версии Avanpost DS 1.6 мы делаем шаг вперед в обеспечении безопасности идентификационных данных, предоставляя администраторам расширенные возможности управления учетными записями и интеграции с Microsoft Active Directory. Мы уверены, что вышеупомянутые нововведения значительно повысят удобство администрирования и сделают доступ к ресурсам прозрачным в сценариях сосуществования Avanpost DS и MS AD», – сказал Дмитрий Закорючкин, руководитель продуктовой линейки Avanpost DS.