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Закорючкин Дмитрий



05.02.2025 Новая версия службы каталогов Avanpost DS 1.6: доступна поддержка двусторонних доверительных отношений с MS AD 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Закорючкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24646 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 154 1
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Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 135 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1329 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
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