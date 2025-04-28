Разделы

ПО Софт
|

Pragmatic Tools и Avanpost подтверждают совместимость решений для миграции корпоративных каталогов

Компании Pragmatic Tools и Avanpost объявляют о подтверждении совместимости программного продукта Pragmatic Tools Migrator с системой управления службой каталогов Avanpost DS. Интеграция этих решений открывает новые возможности для организаций, осуществляющих переход с зарубежных систем на отечественные аналоги. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Avanpost DS является полностью российской службой каталогов, предназначенной для замены Microsoft Active Directory и управления Linux-инфраструктурами. Решение обеспечивает бесшовную миграцию с MS AD, повторяет 80% функционала западного аналога. Особенностью продукта является возможность прозрачного управления ресурсами в период длительного сосуществования двух систем и привычные сценарии для администраторов MS AD.

«В партнерстве с Pragmatic Tools Avanpost DS приобретает особую ценность. Совместно мы предлагаем рынку комплексный инструмент для миграции — Pragmatic Tools Migrator, который обеспечивает не только перенос учетных записей и синхронизацию изменений, но и уникальную синхронизацию матриц доступа к файловым ресурсам. Это делает переход на отечественное ПО максимально гладким и безопасным, без потери данных и нарушения бизнес-процессов. Благодаря такому партнерству наши клиенты получают не просто замену AD, а готовую экосистему для бесшовного перехода, соответствующую всем требованиям регуляторов», – отметил Дмитрий Закорючкин, руководитель продуктовой линейки Avanpost DS.

Pragmatic Tools Migrator, в свою очередь, обеспечивает автоматизированный перенос данных из Microsoft Active Directory в Avanpost DS с сохранением организационной структуры, учетных записей (включая пароли), групп и групповых политик. Уникальной для рынка особенностью решения является возможность синхронизации матрицы доступа с файловых серверов под управлением Microsoft на отечественные файловые серверы. Эта технология позволяет не только мигрировать корпоративный каталог, но и обеспечить корректную передачу всех прав доступа к файловым ресурсам, что критически важно для обеспечения и сохранения информационной безопасности в организации.

«Совместимость с Avanpost DS значительно расширяет возможности для наших клиентов при выборе целевых платформ для миграции. Возможность переноса не только учетных данных, но и полной матрицы доступа к файловым ресурсам делает процесс миграции по-настоящему комплексным. Это позволяет организациям осуществлять переход в комфортном темпе, сохраняя всю структуру безопасности и не нарушая рабочие процессы», – сказал Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools.

Совместное использование Pragmatic Tools Migrator и службы каталогов Avanpost DS обеспечивает решение задачи импортозамещения в области управления корпоративными каталогами, минимизируя риски, связанные с процессом перехода на отечественные продукты, и устраняя правовые риски использования нелицензионного программного обеспечения.

Подтвержденная совместимость решений уже доступна для клиентов и партнеров компаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отец Linux разнес в щепки кучу популярных файловых систем в своей ОС. Ценящим их программистам он посоветовал учить матчасть

Объем отечественного рынка промышленного софта вырос и достиг 60 миллиардов

В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ

Разработчики Linux написали кривой код и едва не убили Nginx и PostgreSQL. Откатить изменения удалось в последний момент

В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту

В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153