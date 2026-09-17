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Pragmatic Tools Migrator PT Migrator
Pragmatic Tools Migrator — это инструмент, автоматизирующий миграцию из Microsoft Active Directory в каталоги операционных систем, поддерживаемых отечественными производителями: Alt Linux (разработчик «Базальт СПО»), Rosa Linux (разработчик «НТЦ ИТ РОСА»), Red OS (разработчик «РЕД СОФТ»), Astra Linux (разработчик «РусБИТех-Астра»).
Андрей Арефьев, Сооснователь компании Pragmatic Tools "Альтернативы MS Active Directory и как оценить затраты на миграцию?" Конференция 07.10.2025 "Практика импортозамещения 2025"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Pragmatic Tools Migrator и организации, системы, технологии, персоны:
|Арефьев Андрей 73 34
|Шияфетдинов Дамир 5 3
|Рустамов Рустам 551 3
|Шипилов Игорь 10 2
|Панченко Иван 199 2
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Гущин Сергей 20 1
|Ярош Евгений 3 1
|Кадомский Вячеслав 111 1
|Анисов Ян 36 1
|Паутов Евгений 20 1
|Мясников Сергей 9 1
|Закорючкин Дмитрий 3 1
|Прилепский Александр 2 1
|Лобода Алексей 4 1
|Самусева Мария 2 1
|Стружкова Юлия 31 1
|Божор Михаил 23 1
|Ошкин Евгений 1 1
|Игнатов Сергей 81 1
|Николаев Александр 46 1
|Макаров Дмитрий 33 1
|Кабаков Ярослав 67 1
|Сурова Надежда 34 1
|Каськов Валентин 26 1
|Фоменко Алексей 19 1
|Шицле Ярослав 30 1
|Василенко Сергей 6 1
|Колесников Кирилл 7 1
|Кибалко Кирилл 47 1
|Алимбеков Сергей 29 1
|Трандин Сергей 130 1
|Курмаев Рустам 42 1
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