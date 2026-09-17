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Pragmatic Tools Migrator PT Migrator

Pragmatic Tools Migrator — это инструмент, автоматизирующий миграцию из Microsoft Active Directory в каталоги операционных систем, поддерживаемых отечественными производителями: Alt Linux (разработчик «Базальт СПО»), Rosa Linux (разработчик «НТЦ ИТ РОСА»), Red OS (разработчик «РЕД СОФТ»), Astra Linux (разработчик «РусБИТех-Астра»).

 

Андрей Арефьев, Сооснователь компании Pragmatic Tools "Альтернативы MS Active Directory и как оценить затраты на миграцию?" Конференция 07.10.2025 "Практика импортозамещения 2025"


 

СОБЫТИЯ

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17.09.2026 Pragmatic Tools выпустил Migrator 3.2 с двусторонней синхронизацией паролей 1
30.06.2026 Pragmatic Tools и «1Софт» запускают программу для госсектора по миграции на отечественные ИТ-решения 1
15.04.2026 Расширенный аудит инфраструктуры и новые сценарии миграции - Pragmatic Tools Migrator 3.1 1
09.12.2025 Pragmatic Tools Migrator 3.0 совместим с операционными системами «Альт» 1
28.11.2025 Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator 3.0 и ALD Pro 3.0 1
23.10.2025 Pragmatic Tools выпустил Pragmatic Tools Migrator 3.0 для миграции на отечественные ИТ-решения 1
16.10.2025 Может ли импортозамещение быть экономически выгодным 1
11.09.2025 «1С» стала официальным дистрибьютором решений Pragmatic Tools 1
07.08.2025 Разработчик Pragmatic Tools получил государственную ИТ-аккредитацию 1
16.07.2025 Pragmatic Tools и «Ред Софт» подтвердили совместимость продуктов 1
01.07.2025 Выпущена новая версия Pragmatic Tools Migrator 2.9 1
24.06.2025 Миграция данных из Active Directory благодаря совместимости Pragmatic Tools и Multidirectory 1
28.04.2025 Pragmatic Tools и Avanpost подтверждают совместимость решений для миграции корпоративных каталогов 1
08.04.2025 Pragmatic Tools расширяет возможности миграции с поддержкой файловых ресурсов 1
06.02.2025 Pragmatic Tools Migrator совместим с «Альт Доменом» 1
24.12.2024 Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator и Dynamic Directory 1
19.12.2024 Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator с «Ред ОС 8» 1
10.12.2024 Pragmatic Tools Migrator обновился до версии 2.7 с расширенной поддержкой отечественных корпоративных каталогов 1
29.11.2024 Pragmatic Tools и Postgres Professional подтвердили совместимость своих решений 1
14.11.2024 Pragmatic Tools и MONT заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области импортозамещения 1
07.11.2024 Pragmatic Tools и «Ред Софт» подтвердили совместимость решений для миграции и управления ИТ-инфраструктурой 1
19.09.2024 Pragmatic Tools выпустила новую версию Pragmatic Tools Migrator с поддержкой Docker 1
11.09.2024 Pragmatic Tools Migrator упрощает миграцию на ALD Pro 1
11.06.2024 Pragmatic Tools Migrator совместим с ОСнова 2
03.06.2024 Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: Импортозамещение завершено тогда, когда последний контроллер Microsoft Active Directory остановлен 1
26.03.2024 Новая версия программного продукта Pragmatic Tools Migrator 2.5 уже доступна пользователям 1
26.12.2023 Axoft: Pragmatic Tools Migrator обеспечит переход с Microsoft Active Directory 1
19.10.2023 Pragmatic Tools и Postgres Professional успешно завершили интеграцию своих продуктов 1
05.09.2023 Новая версия Pragmatic Tools 2.4 поддерживает PostgreSQL и Astra Linux Directory Pro 2.x 1
06.07.2023 Операционная система «Атлант» совместима с Pragmatic Tools Migrator 1
07.04.2023 Новая версии Pragmatic Tools Migrator переносит групповые политики из Microsoft в Astra Linux Directory Pro 1
08.07.2022 ГК «Астра» и Pragmatic Tools сообщают о совместимости Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов ALD Pro на базе ОС Astra Linux 1
01.07.2022 Новая версия Pragmatic Tools Migrator 2.1 позволит мигрировать на Astra Linux Directory Pro 1
29.06.2022 «Сиссофт» начал поставлять решения Pragmatic Tools 1
31.05.2022 «Инфосистемы джет» повысит качество миграции ИТ-инфраструктуры на отечественные платформы с помощью разработки Pragmatic Tools 1
28.03.2022 «Базальт СПО» и Pragmatic Tools обеспечили совместимость ПО Pragmatic Tools Migrator и ОС «Альт Сервер» 1
27.01.2022 AlterOS совместима с Pragmatic Tools Migrator 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Pragmatic Tools Migrator и организации, системы, технологии, персоны:

Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 41 37
Microsoft Corporation 25842 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3153 18
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 989 7
Ред Софт - Red Soft 1256 5
9671 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 454 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 610 2
Multifactor - Мультифактор 138 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 195 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 280 1
Пассворк - Passwork 21 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 54 1
PolyService - Полисервис 4 1
Рустам Курмаев и партнеры 36 1
Orion soft - Орион софт - 334 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 131 1
ССТ - Специальные системы и технологии 29 1
1С - 1Софт 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5702 1
SAP SE 5625 1
Yandex - Яндекс 9324 1
Apple Inc 13253 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1242 1
Softline - Софтлайн 3783 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 1
Telegram Group 2979 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 1
Sony 6754 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 438 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5030 1
Рексофт - Reksoft 492 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 173 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
ФОРС - Центр разработки 707 1
Код Безопасности 819 1
MONT - МОНТ 189 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 138 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
ТОФС - Технологии ОФС 32 1
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5996 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3991 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3453 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 185 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 21
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 142 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 12
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1160 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5879 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8739 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13520 6
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 283 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13249 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7797 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12298 4
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 180 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12384 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 3
Оповещение и уведомление - Notification 6072 3
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 450 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 628 3
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 614 3
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 239 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7292 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1683 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2536 3
Auditing Database Use - Аудит базы данных 72 2
Управляемость - Manageability 2331 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 504 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2345 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4208 2
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 649 2
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 226 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9630 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4446 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 825 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1701 35
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1633 14
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 241 14
Linux OS 11622 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 497 10
Ред Софт - Ред Адм 151 10
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 68 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 677 9
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter - Multifactor Directory Sync 57 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 17 7
НТЦ ИТ Роса - Rosa Dynamic Directory - 32 7
Microsoft Windows 16974 6
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 70 6
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DC - Avanpost Device Control 7 5
Apple macOS 2449 4
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 317 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1823 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 17 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 131 3
ALMI AlterOS 117 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 354 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1062 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1308 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 252 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 371 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 330 1
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МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 120 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 117 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 99 1
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