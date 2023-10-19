Pragmatic Tools и Postgres Professional успешно завершили интеграцию своих продуктов

Pragmatic Tools, российский разработчик универсального программного продукта для трансформации ИТ-инфраструктуры и Postgres Professional — отечественный разработчик СУБД Postgres Pro, объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Успешное тестирование и корректная совместная работа системы Pragmatic Tools Migrator и СУБД Postgres Pro подтверждены соответствующим сертификатом. Компании также заявляют о продолжении технологического партнерства.

В условиях заданного темпа по обеспечению импортонезависимости российских ИТ, актуальности скорейшего перехода бизнеса на отечественные разработки и компенсации рисков, связанных с уходом зарубежных вендоров, необходимы автоматизированные инструменты для реализации эффективной замены действующих иностранных программных продуктов и систем управления базами данных. Такой подход обеспечивает скорость, надежность и контролируемость процесса импортозамещения.

По словам заместителя генерального директора, сооснователя Postgres Professional Ивана Панченко, «один из важных этапов перехода на отечественный софт — миграция данных из популярных корпоративных каталогов Microsoft Active Directory. Это технически сложный процесс со множеством нюансов. Pragmatic Tools Migrator, который автоматизирует миграцию для большинства операционных систем, поддерживаемых российскими разработчиками, позволяет снизить риски и провести переход быстрей и проще».

Согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР) российский рынок СУБД ускорит развитие в 2024-2025 гг., а к 2027 г. достигнет 170 млрд руб., при этом доля российских разработчиков составит 98%.

«Закономерно, что ведущие игроки ИТ-рынка стараются создать для своих клиентов максимально комфортные условия для замены элементов ИТ-инфраструктур зарубежного происхождения. Совместимость различных программных продуктов с ключевыми ИТ-системами по понятным причинам является приоритетной задачей для развития функциональных экосистем на базе российских разработок. Тенденция полного перехода российских компаний на отечественные СУБД должна быть поддержана программными продуктами, позволяющими сократить или даже исключить участие ИТ-специалистов. Это обеспечит безболезненный переход и скорость трансформации каталога, исключит ошибки миграции данных. Наш партнер, компания Postgres Professional, предоставляет рынку высокопроизводительные системы управления базами данных с максимально широкой областью применения. Совместная работа Pragmatic Tools Migrator и Postgres Pro — это важный шаг развития нашего универсального инструмента для трансформации корпоративного каталога», — сказал сооснователь компании Pragmatic Tools Андрей Арефьев.

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Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL. СУБД Postgres Pro входит в единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии. В команде Postgres Professional — все основные разработчики ядра Postgres в России. Специалисты компании оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки, сертификацию специалистов.

Pragmatic Tools Migrator — это инструмент, автоматизирующий миграцию из Microsoft Active Directory в каталоги, поддерживаемые отечественными производителями операционных систем таких как: Alt Linux, Alter OS, Astra Linux, Atlant OS, Red OS и Rosa Linux