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Европа ввела санкции против создательницы Wildberries и совладельца «Яндекса»

Евросоюз ввел санкции против основательницы Wildberries Татьяны Ким и против совладельца «Яндекса» Александра Чачавы. Интересно, что буквально на прошлой неделе Чачава продал свои доли в Ozon и разработчике игр My.Games.

Новые санкции Евросоюза против российского ИТ-сектора

Евросоюз ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц, связанные с проведением СВО России на Украине. В частности, под санкции попали бизнесмены Александр Чачава и Татьяна Ким.

Санкции против основательницы Wildberries

Татьяна Ким вместе со своим бывшем мужем Владиславом Бакальчуком вместе основали маркетплейс Wildberries.

В 2024 г. Татьяна Бакальчук (ранее она носила фамилию мужа) договорилась с оператором наружной рекламы ГК Russ об объединении их бизнеса в группу RWB (Wildberries-Russ). Владислав Бакальчук выступил против объединения, что привело к разводу супругов и корпоративному конфликту.

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Сгенерировано ИИ
Евросоюз ввел санкции против основательницы Wildberries Татьяны Ким и против совладельца «Яндекса» Александра Чачава, только что продавшего свои доли в Ozon и разработчике игр My.Games

По итогам конфликта Бакальчук лишился принадлежавшего ему 1% в ООО «Вайлдберриз» - головной структуры Wildberries. Сейчас Татьяна Ким является единоличным владельцем ООО «Вайлдберриз», которая, в свою очередь, владеет 65% в ООО РВБ – головной структуре группы RWB.

В Евросоюзе санкции против Татьяны Ким обосновали продажей через Wildberries товаров военного и двойного назначения, а также ранее объявленным партнерством Wildberries и госбанка ВТБ.

Пресс-служба RWB заявила, что включение Татьяны Ким в санкционный список не повлияет на деятельность компаний группы и ее экосистемы, так как RWB не имеет активов в странах ЕС и не ведет там деятельности.

Санкции против Александра Чачава

Александр Чачава в 2000-х годах основал Leta-IT Group, а затем и венчурный фонд Leta IT-Capital.

Крупным бизнесом он занялся в 2022 г. после приобретения My.Games – разработчика игр, принадлежавшего VK. Сумма сделки составила $642 млн. При этом, как стало известно из отчета VK за 2024 г., задолженность покупателя по данной сделки составляет 38,12 млрд руб.

В 2024 г. Чачава вошел в состав «Консорциум.Первый», который приобрел «Яндекс» у его головной структуры – голландского Yandex (нынешнее название – Nebius). Сумма сделки составила 475 млрд руб. Впоследствии участники данного консорциума перешли к прямому владению акциями компании.

Другими владельцами принадлежавшей данному консорциуму доли в «Яндекса» (ее размер составлял 6458%) сейчас являются группа «Интеррос» Владимира Потанина, структура основного владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова и гендиректор специализированного депозитария «Инфиинитум» Павел Прасс. При этом Потанин уже находится под санкциями ЕС.

В 2025 г. Чачава через компанию «О23» приобрел 27,7% акций в маркетплейсе Ozon. Исторически данная доля принадлежала американскому фонду Baring Vostok. В 2024 г. она была продана фонду «Восток Инвестиции», созданному бывшими топ-менеджерами Baring Vostok, за $292 млн (С учетом долга). Затем доля была передана компании «О23», которая была продана за 38,2 млрд руб. Весной 2026 г. доля «О23» в Ozon выросла до 34,95%. Другим крупным акционером Ozon является АФК «Система» с долей 34,95%. Она уже является субъектом европейских санкций.

В Евросоюзе объяснили введение санкций против Чачавы тем, что подконтрольная ему «О23» является крупным акционером Ozon, который продает товары военного и двойного назначения. Кроме того, в Евросоюзе отметили факт владения Чачавой долей в «Яндексе», которая, будучи крупной ИТ-компании, приносит «российскому Правительству значительную прибыль». Чачава не ответил на запрос Cnews.

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Интересно, что буквально на прошлой неделе 10-11 ноября 2026 г. Чачава распродал часть активов.

Так, он перестал быть владельцем «О23» вместе с принадлежащей ему долей в Ozon.

Также My.Games был продан топ-менеджерам компании во главе с Еленой Григорян и Денисом Савутой, а также инвестору из ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) Георгию Нарисламову. Сумма сделки не разглашалась.

Санкции против банков и платежных систем

Из ИТ-компаний в санкционный список также попала электронная платежная система «ЮMoney» (НКО «Юмани»). Она является одним из первопроходцев рынка электронных платежей в России. В начале 2000-х она называлась PayCash, затем была приобретена «Яндексом» и преобразован в «Яндекс.Деньги»

В 2013 г. Сбербанк приобрел у «Яндекса» контрольную долю в «Яндекс.Деньги». В 2020 г. Сбербанк стал единоличным владельцем «Яндекс.Деньги». После этого «Яндекс.Деньги» была переименованы в «ЮMoney».

В пресс-службе «ЮMoney» заявили, что все сервисы платежной системы, включая электронные кошельки и сервис приема платежей «ЮKassa» работают в штатном режиме, санкции не влияют на работу сервиса и сохранность средств клиентов.

Также под санкциями оказался екатеринбургский «Контур.Банк». Он принадлежит компании СКБ «Контур», создавшей базу данных о компаниях «Контур.Фокус» и решения в области электронного документооборота. В Евросоюзе объяснили введение санкций участие «Контур.Банка» в пилоте по внедрению цифрового рубля.

В пресс-службе «СКБ.Контура» заявили, что санкции не влияют на работу кредитной организации, а все внутренние процессы функционируют бесперебойно.

Санкции против хакерской группировки

Кроме того, под санкции попала хакерская группировка NoName057. В Евросоюзе называют ее «пророссийской». В ЕС утверждают, что она стоит за DDoS-атаками против США, членов ЕС и Украины.

Игорь Королев

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