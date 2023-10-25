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НТЦ ИТ Роса Rosa Enterprise Linux Server RELS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|25.10.2023
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Создатель Rosa Linux и ОС для антишпионского «Р-Фон» провела реорганизацию, скрыв владельцев
иционной компании «ИВА партнерс» Артем Тузов. - Учитывая, что недавно на Московской бирже успешно разместилась “Астра”, это наиболее вероятная причина реорганизации в акционерное общество». Создатель Rosa Linux «НТЦ ИТ РОСА» стал акционерным обществом «Дополнительной причиной провести реорганизацию может быть возможность не денежных слияний и поглощений через обмен акциями», - продолжил Арт
|20.07.2017
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«КИБ СёрчИнформ» интегрировали с отечественной ОС ROSA Linux
«СёрчИнформ» объявила о доработке DLP-системы «Контур информационной безопасности Сёрчинформ» для контроля ОС ROSA Linux. Действующие и потенциальные клиенты «СёрчИнформ» проявляют активную заинтересованность в поддержке отечественных ОС. Это связано с курсом на импортозамещение и переходом государстве
|09.10.2015
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«НТЦ ИТ Роса» обновил серверную ОС Rosa Enterprise Linux Server до версии 6.7
«НТЦ ИТ Роса» выпустил серверную операционную систему Rosa Enterprise Linux Server 6.7. Новый релиз содержит улучшения и исправления исходной пакет
|10.11.2014
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«НТЦ ИТ Роса» выпустила финальную версию серверной ОС Rosa Enterprise Linux Server 6.6
Компания «НТЦ ИТ Роса» сообщила о выпуске финальной версии серверного дистрибутива Rosa Enterprise Linux Server (RELS) 6.6. Новый релиз содержит улучшения и исправления исходно
|15.10.2014
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«НТЦ ИТ Роса» выпускает релиз-кандидат серверного дистрибутива RELS 6.6
лью проведения заключительного тестирования изменений, внесенных в дистрибутив. В новый релиз RELS (Rosa Enterprise Linux Server) вошли как доработки и исправления исходной пакетной базы Enterp
|13.11.2012
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«Роса» выпустила серверную ОС Rosa Enterprise Linux Server Helium 2012
Компания «Роса» представила серверную операционную систему Rosa Enterprise Linux Server Helium 2012. RELS 2012 основана на комбинации пакетной базы от R
НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Владислав 59 6
|Парфентьев Алексей 183 5
|Рейман Леонид 1065 4
|Арефьев Андрей 72 4
|Карпицкий Олег 84 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Рубанов Владимир 76 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Сушкевич Антон 67 2
|Журавлев Александр 18 2
|Бойко Алексей 138 2
|Путин Владимир 3454 2
|Бобылев Максим 7 1
|Коротков Александр 13 1
|Белоусов Александр 14 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Гринев Александр 2 1
|Бахаев Алексей 13 1
|Антонов Алексей 17 1
|Корнилов Андрей 8 1
|Андрейчук Юрий 7 1
|Дюков Андрей 21 1
|Хромов Максим 10 1
|Комлев Николай 113 1
|Карасев Антон 22 1
|Макаров Дмитрий 33 1
|Галкин Дмитрий 27 1
|Колесников Юрий 10 1
|Петренко Сергей 33 1
|Собчак Анатолий 9 1
|Степанов Евгений 39 1
|Арсеньев Сергей 7 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Мирошников Евгений 7 1
|Чернов Георгий 5 1
|Roth Florian - Рот Флориан 4 1
|Дьяков Петр 12 1
|Грибанов Юрий 30 1
|Барашов Андрей 3 1
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