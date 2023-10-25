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НТЦ ИТ Роса Rosa Enterprise Linux Server RELS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.10.2023 Создатель Rosa Linux и ОС для антишпионского «Р-Фон» провела реорганизацию, скрыв владельцев

иционной компании «ИВА партнерс» Артем Тузов. - Учитывая, что недавно на Московской бирже успешно разместилась “Астра”, это наиболее вероятная причина реорганизации в акционерное общество». Создатель Rosa Linux «НТЦ ИТ РОСА» стал акционерным обществом «Дополнительной причиной провести реорганизацию может быть возможность не денежных слияний и поглощений через обмен акциями», - продолжил Арт
20.07.2017 «КИБ СёрчИнформ» интегрировали с отечественной ОС ROSA Linux

«СёрчИнформ» объявила о доработке DLP-системы «Контур информационной безопасности Сёрчинформ» для контроля ОС ROSA Linux. Действующие и потенциальные клиенты «СёрчИнформ» проявляют активную заинтересованность в поддержке отечественных ОС. Это связано с курсом на импортозамещение и переходом государстве
09.10.2015 «НТЦ ИТ Роса» обновил серверную ОС Rosa Enterprise Linux Server до версии 6.7

«НТЦ ИТ Роса» выпустил серверную операционную систему Rosa Enterprise Linux Server 6.7. Новый релиз содержит улучшения и исправления исходной пакет
10.11.2014 «НТЦ ИТ Роса» выпустила финальную версию серверной ОС Rosa Enterprise Linux Server 6.6

Компания «НТЦ ИТ Роса» сообщила о выпуске финальной версии серверного дистрибутива Rosa Enterprise Linux Server (RELS) 6.6. Новый релиз содержит улучшения и исправления исходно
15.10.2014 «НТЦ ИТ Роса» выпускает релиз-кандидат серверного дистрибутива RELS 6.6

лью проведения заключительного тестирования изменений, внесенных в дистрибутив. В новый релиз RELS (Rosa Enterprise Linux Server) вошли как доработки и исправления исходной пакетной базы Enterp
13.11.2012 «Роса» выпустила серверную ОС Rosa Enterprise Linux Server Helium 2012

Компания «Роса» представила серверную операционную систему Rosa Enterprise Linux Server Helium 2012. RELS 2012 основана на комбинации пакетной базы от R

Публикаций - 68, упоминаний - 81

НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 28
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 28
Microsoft Corporation 25775 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 9
9594 8
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 8
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 7
Ред Софт - Red Soft 1236 5
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 40 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 3
Ростелеком 10948 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Intel Corporation 12811 3
Oracle Corporation 7074 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
БАРС Груп 579 3
Red Hat 1378 3
TrueConf - ТруКонф 454 3
Tonk - Тонк ГК 63 2
Google LLC 12690 2
Ruteq - Рутек 41 2
Крымтехнологии ГУП 6 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
SAP SE 5601 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 2
SAS Institute 1082 2
Citrix Systems 868 2
Telegram Group 2940 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Schneider Electric 614 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Polylog - Агентство Полилог 23 1
Ренессанс Здоровье - страховая компания 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Резонанс НПП 407 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
EPSI HighAdvance 1 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
Digimax Limited 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Столичные аптеки 12 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Ак Барс Банк 283 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Альтернатива Капитал 19 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 5
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 17
Microsoft Windows 16882 16
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 15
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 7
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 6
Linux - Debian GNU 567 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 5
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 4
Pragmatic Tools Migrator 36 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 4
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 3
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НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 3
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 56 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Dynamic Directory - 31 3
Apple macOS 2419 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
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НКТ - Р7-Офис 543 3
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 27 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 2
HAProxy - сервис балансировки трафика 20 2
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 2
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 44 2
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Парфентьев Алексей 183 5
Рейман Леонид 1065 4
Арефьев Андрей 72 4
Карпицкий Олег 84 3
Никифоров Николай 1138 3
Рубанов Владимир 76 3
Смирнов Алексей 269 3
Сушкевич Антон 67 2
Журавлев Александр 18 2
Бойко Алексей 138 2
Путин Владимир 3454 2
Бобылев Максим 7 1
Коротков Александр 13 1
Белоусов Александр 14 1
Сорокоумов Александр 19 1
Гринев Александр 2 1
Бахаев Алексей 13 1
Антонов Алексей 17 1
Корнилов Андрей 8 1
Андрейчук Юрий 7 1
Дюков Андрей 21 1
Хромов Максим 10 1
Комлев Николай 113 1
Карасев Антон 22 1
Макаров Дмитрий 33 1
Галкин Дмитрий 27 1
Колесников Юрий 10 1
Петренко Сергей 33 1
Собчак Анатолий 9 1
Степанов Евгений 39 1
Арсеньев Сергей 7 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Мирошников Евгений 7 1
Чернов Георгий 5 1
Roth Florian - Рот Флориан 4 1
Дьяков Петр 12 1
Грибанов Юрий 30 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 64 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 1
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Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 85 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 8
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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