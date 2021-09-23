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НТЦ ИТ Роса
Rosa Enterprise Linux Server
RELS


23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
25.08.2021 Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с ПК Raskat 1
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 1
27.07.2021 Подтверждена совместимость продуктов НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно» 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 1
25.12.2020 «Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов 1
26.02.2020 Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» с серверными версиями ОС «РОСА» 1
17.01.2020 «РОСА» запускает программу очно-заочного обучения ИТ-специалистов 2
18.12.2019 Подтверждена совместимость DLP-системы «Серчинформ КИБ» и «Ред ОС» 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 3
10.10.2019 Directum подтвердил совместимость с ОС РОСА 2
10.09.2019 Операционные системы НТЦ ИТ РОСА и продукты КриптоПро официально совместимы 2
15.07.2019 Браузер «Спутник» подтвердил совместимость с ОС «РОСА» 2
21.06.2019 IBS выпустила новую версию «Скала-Р виртуальное рабочее место» 1
27.02.2019 Dr.Web для Linux подтвердил совместимость с ОС ROSA Enterprise 1
13.12.2018 Три продукта НТЦ ИТ «Роса» внесены в Единый реестр российских программ 3
03.12.2018 CommuniGate объявила о совместимости СommuniGate Pro и ОС «НТЦ ИТ РОСА» 2
23.10.2018 «Актив» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС ROSA 1
22.08.2018 Главный ЦОД чиновников Крыма покупает китайское «железо» на 100 миллионов 2
20.07.2017 «КИБ СёрчИнформ» интегрировали с отечественной ОС ROSA Linux 1
07.12.2016 Линуксоиды объяснили Минкомсвязи, почему в России плохо внедряется Linux 1
02.08.2016 Власти Крыма строят ЦОД, заранее не доверяя подрядчикам 2
24.12.2015 «Рикор» пополнила линейку x86-серверов моделью для систем хранения данных 1
09.10.2015 «НТЦ ИТ Роса» обновил серверную ОС Rosa Enterprise Linux Server до версии 6.7 6
05.08.2015 70% федеральных ГИС в России используют решения Microsoft и Oracle 1
10.04.2015 Минкомсвязи пишет методичку по переходу госорганов на СПО 1
11.03.2015 Ограничение закупок иностранного ПО: Российские разработчики указывают Минкомсвязи на недочеты постановления 1
01.12.2014 «Ланит» разработал облачное решение на базе OpenStack и российских дистрибутивов Linux 1
10.11.2014 «НТЦ ИТ Роса» выпустила финальную версию серверной ОС Rosa Enterprise Linux Server 6.6 5
15.10.2014 «НТЦ ИТ Роса» выпускает релиз-кандидат серверного дистрибутива RELS 6.6 4
12.03.2013 Arbyte, «ЮНИТ-Оргтехника» и «Роса» договорились о совместной работе на корпоративном рынке 1
01.02.2013 «Ростелеком» рассмотрит возможность использования ПО Rosa в национальной платформе для распределенной обработки данных 1
13.11.2012 «Роса» выпустила серверную ОС Rosa Enterprise Linux Server Helium 2012 4

Публикаций - 35, упоминаний - 61

НТЦ ИТ Роса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 11
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Microsoft Corporation 11226 3
Dr.Web - Доктор Веб 980 2
Google LLC 7198 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
Red Hat 668 1
Schneider Electric 409 1
Rimini Street 38 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
Аскон - Ascon 177 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
Рикор Холдинг - Rikor 70 1
Citrix Systems 573 1
АйТи 754 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Tonk - Тонк ГК 32 1
Renga Software 13 1
Yandex - Яндекс 4106 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Спутник ПП - поисковый портал 4 1
A-Systems - А-Системс - Адванс системс 3 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Getmobit - Гетмобит 7 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Directum - Директум 649 1
Барс груп 402 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Крипто-ПРО 200 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 353 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
Код Безопасности 365 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 1
X5 Group 601 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
Совет Министров Республики Крым - Министерство Внутренней Политики Информации и Связи Республики Крым 5 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Правительство РФ 2209 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
OpenStack 347 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 2
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 501 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Flash 480 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
Kubernetes 307 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
Linux OS 4288 8
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 27 8
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 35 6
Microsoft Windows 10 6691 5
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 4
Java - Язык программирования 1185 3
Microsoft Windows 864 2
Apple macOS 935 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 548 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Microsoft Exchange 685 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Microsoft Windows 7 1662 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
IBM Watson 105 1
Яндекс.Лицей 17 1
Alfresco 114 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Актив - Рутокен S 20 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
БАРС BarsUP.Net 12 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Актив - Рутокен ЭЦП Bluetooth 11 1
Microsoft Silverlight 138 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Huawei FusionServer RH - Серия серверов 2 1
Huawei CH - серия серверов 1 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
Linux - Debian GNU 273 1
МТС Снежинка 5 1
Рикор EcoServer 21 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
Huawei CloudEngine - Huawei CE - Серия коммутаторов 10 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 435 1
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 1
Васильев Владислав 39 4
Никифоров Николай 1126 3
Смирнов Алексей 142 3
Мещеряков Кирилл 22 1
Рубин Адар 28 1
Картавый Эдуард 2 1
Халяпин Сергей 78 1
Соколов Алексей 121 1
Рейман Леонид 425 1
Сорокоумов Александр 19 1
Андрейчук Юрий 6 1
Хромов Максим 9 1
Карасев Антон 10 1
Колесников Юрий 9 1
Мискевич Евгений 29 1
Мирошников Евгений 6 1
Барашов Андрей 3 1
Антонов Андрей 16 1
Маляревский Павел 3 1
Кабанцов Александр 3 1
Александров Сергей 7 1
Толокольников Александр 2 1
Шевченко Евгений 55 1
Антонова Алла 2 1
Парфентьев Алексей 33 1
Сорокин Святослав 17 1
Ибрагимов Рустем 17 1
Трофимова Людмила 31 1
Каюмов Шамиль 34 1
Прохорова Алла 45 1
Чаркин Евгений 182 1
Дьяченко Валерий 66 1
Халматов Максим 45 1
Генкина Екатерина 24 1
Урьяс Вадим 76 1
Клепиков Алексей 77 1
Сотин Денис 103 1
Слышкин Василий 54 1
Егоров Владимир 52 1
Нестеров Алексей 79 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Восточная Европа 1698 2
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Белгородская область 371 1
Россия - Белгород 247 1
Россия - Старый Оскол 54 1
Россия - Нижегородская область 747 1
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 3
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
Пиратство - Авторское право 209 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 4 1
МСКЗ - Международная стандартная классификация занятий - МСКП - Международная стандартная классификация профессий 1 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
Русский язык 1004 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
CNews Analytics 1992 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
TAdviser Report 6 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
CNews Баттл 34 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
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