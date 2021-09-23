Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НТЦ ИТ Роса
Rosa Enterprise Linux Server
RELS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 61
НТЦ ИТ Роса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васильев Владислав 39 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Мещеряков Кирилл 22 1
|Рубин Адар 28 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Халяпин Сергей 78 1
|Соколов Алексей 121 1
|Рейман Леонид 425 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Андрейчук Юрий 6 1
|Хромов Максим 9 1
|Карасев Антон 10 1
|Колесников Юрий 9 1
|Мискевич Евгений 29 1
|Мирошников Евгений 6 1
|Барашов Андрей 3 1
|Антонов Андрей 16 1
|Маляревский Павел 3 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Александров Сергей 7 1
|Толокольников Александр 2 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Антонова Алла 2 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Сорокин Святослав 17 1
|Ибрагимов Рустем 17 1
|Трофимова Людмила 31 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|Прохорова Алла 45 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Халматов Максим 45 1
|Генкина Екатерина 24 1
|Урьяс Вадим 76 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Сотин Денис 103 1
|Слышкин Василий 54 1
|Егоров Владимир 52 1
|Нестеров Алексей 79 1
|CNews Analytics 1992 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|TAdviser Report 6 1
|Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
|СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru