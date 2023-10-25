Создатель Rosa Linux и ОС для антишпионского «Р-Фон» провела реорганизацию, скрыв владельцев иционной компании «ИВА партнерс» Артем Тузов. - Учитывая, что недавно на Московской бирже успешно разместилась “Астра”, это наиболее вероятная причина реорганизации в акционерное общество». Создатель Rosa Linux «НТЦ ИТ РОСА» стал акционерным обществом «Дополнительной причиной провести реорганизацию может быть возможность не денежных слияний и поглощений через обмен акциями», - продолжил Арт