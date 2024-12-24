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Pragmatic Tools Migrator


Pragmatic Tools Migrator — это инструмент, автоматизирующий миграцию из Microsoft Active Directory в каталоги операционных систем, поддерживаемых отечественными производителями: Alt Linux (разработчик «Базальт СПО»), Rosa Linux (разработчик «НТЦ ИТ РОСА»), Red OS (разработчик «РЕД СОФТ»), Astra Linux (разработчик «РусБИТех-Астра»).


24.12.2024 Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator и Dynamic Directory 1
19.12.2024 Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator с «Ред ОС 8» 1
10.12.2024 Pragmatic Tools Migrator обновился до версии 2.7 с расширенной поддержкой отечественных корпоративных каталогов 1
29.11.2024 Pragmatic Tools и Postgres Professional подтвердили совместимость своих решений 1
14.11.2024 Pragmatic Tools и MONT заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области импортозамещения 1
07.11.2024 Pragmatic Tools и «Ред Софт» подтвердили совместимость решений для миграции и управления ИТ-инфраструктурой 1
19.09.2024 Pragmatic Tools выпустила новую версию Pragmatic Tools Migrator с поддержкой Docker 1
11.09.2024 Pragmatic Tools Migrator упрощает миграцию на ALD Pro 1
11.06.2024 Pragmatic Tools Migrator совместим с ОСнова 2
03.06.2024 Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: Импортозамещение завершено тогда, когда последний контроллер Microsoft Active Directory остановлен 1
26.03.2024 Новая версия программного продукта Pragmatic Tools Migrator 2.5 уже доступна пользователям 1
26.12.2023 Axoft: Pragmatic Tools Migrator обеспечит переход с Microsoft Active Directory 1
19.10.2023 Pragmatic Tools и Postgres Professional успешно завершили интеграцию своих продуктов 1
05.09.2023 Новая версия Pragmatic Tools 2.4 поддерживает PostgreSQL и Astra Linux Directory Pro 2.x 1
06.07.2023 Операционная система «Атлант» совместима с Pragmatic Tools Migrator 1
07.04.2023 Новая версии Pragmatic Tools Migrator переносит групповые политики из Microsoft в Astra Linux Directory Pro 1
08.07.2022 ГК «Астра» и Pragmatic Tools сообщают о совместимости Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов ALD Pro на базе ОС Astra Linux 1
01.07.2022 Новая версия Pragmatic Tools Migrator 2.1 позволит мигрировать на Astra Linux Directory Pro 1
29.06.2022 «Сиссофт» начал поставлять решения Pragmatic Tools 1
31.05.2022 «Инфосистемы джет» повысит качество миграции ИТ-инфраструктуры на отечественные платформы с помощью разработки Pragmatic Tools 1
28.03.2022 «Базальт СПО» и Pragmatic Tools обеспечили совместимость ПО Pragmatic Tools Migrator и ОС «Альт Сервер» 1
27.01.2022 AlterOS совместима с Pragmatic Tools Migrator 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Pragmatic Tools Migrator и организации, системы, технологии, персоны:

Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 23 19
Microsoft Corporation 24625 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 8
Ред Софт - Red Soft 701 4
Базальт СПО - BaseALT 655 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
НППКТ 24 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Broadcom - VMware SaltStack 11 1
MONT - МОНТ 144 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 12
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 90 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
Оповещение и уведомление - Notification 4608 3
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 1
Программный стек 213 1
Управляемость - Manageability 1731 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 20
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 6
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 15 5
ALMI AlterOS 94 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 3
Linux OS 9937 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 3
Ред Софт - Ред Адм 37 3
Microsoft Windows 15657 2
Samba 146 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
ALMI Project Server 5 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 63 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 23 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 18 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 4 1
Арефьев Андрей 51 16
Шияфетдинов Дамир 5 3
Панченко Иван 138 2
Фоменко Алексей 7 1
Трандин Сергей 91 1
Ярош Евгений 1 1
Василенко Сергей 5 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Игнатов Сергей 47 1
Мясников Сергей 4 1
Паутов Евгений 17 1
Рустамов Рустам 412 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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