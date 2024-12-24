Pragmatic Tools Migrator
Pragmatic Tools Migrator — это инструмент, автоматизирующий миграцию из Microsoft Active Directory в каталоги операционных систем, поддерживаемых отечественными производителями: Alt Linux (разработчик «Базальт СПО»), Rosa Linux (разработчик «НТЦ ИТ РОСА»), Red OS (разработчик «РЕД СОФТ»), Astra Linux (разработчик «РусБИТех-Астра»).
Pragmatic Tools Migrator и организации, системы, технологии, персоны:
|Арефьев Андрей 51 16
|Шияфетдинов Дамир 5 3
|Панченко Иван 138 2
|Фоменко Алексей 7 1
|Трандин Сергей 91 1
|Ярош Евгений 1 1
|Василенко Сергей 5 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Мясников Сергей 4 1
|Паутов Евгений 17 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 19
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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