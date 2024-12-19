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Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator с «Ред ОС 8»

Компании Pragmatic Tools и «Ред Софт» объявили о полной совместимости решений Pragmatic Tools Migrator и «Ред ОС 8». Успешная интеграция систем значительно расширяет возможности импортозамещения и миграции корпоративных каталогов для российских компаний.

Компании Pragmatic Tools и «Ред Софт» объявляют об успешном завершении тестирования решений Pragmatic Tools Migrator и «Ред ОС 8». Совместимость решений позволяет обеспечить плавный и безопасный переход на отечественную операционную систему, сохраняя целостность данных и непрерывность бизнес-процессов.

Pragmatic Tools Migrator – это инструмент автоматизации миграции каталога Microsoft Active Directory в каталоги с поддержкой отечественных операционных систем. Pragmatic Tools Migrator поддерживает трансформацию организационной структуры, учетных записей (включая пароли), группы (с учетом вложенных групп) и групповые политики.

Ранее была подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator с «Ред Адм». Совместная работа решений позволяет российским компаниям осуществлять плавный переход с зарубежных продуктов, таких как Microsoft Active Directory, на отечественные аналоги. Плавность миграции ИТ-инфраструктуры с помощью «Ред Адм» обеспечивается возможностями, которые заложены в решение: репликация и выстраивание доверительных отношений с контроллерами домена Microsoft Active Directory любого уровня, доступность работы в гетерогенной среде, инструментарий для массовой установки ПО и автоматизации процессов управления.

«Ред ОС 8» представляет собой современную отечественную операционную систему, разработанную с учетом потребностей российских предприятий. Решение обеспечивает повышенный уровень безопасности, адаптивный пользовательский интерфейс и широкую совместимость с различным оборудованием и программным обеспечением. Особое внимание в «Ред ОС 8» уделено удобству администрирования и возможностям для эффективного управления корпоративной инфраструктурой.

Растущие требования к цифровому суверенитету и информационной безопасности стимулируют организации к поиску эффективных инструментов миграции с зарубежных платформ на отечественные решения. Совместимость Pragmatic Tools Migrator с «Ред ОС 8» обеспечивает безопасный и плавный переход на отечественную операционную систему, сохраняя целостность данных и непрерывность бизнес-процессов. Это особенно важно в условиях растущих требований к информационной безопасности и цифровому суверенитету.

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Основатель Pragmatic Tools Андрей Арефьев сказал: «Корпоративные каталоги Microsoft исторически являются основой управления ИТ-инфраструктурой в российских организациях. При переходе на отечественные решения важно обеспечить корректный перенос всей структуры – от прав доступа до политик безопасности. Совместимость с «Ред ОС 8» позволяет сделать этот процесс максимально плавным и безопасным, сохраняя непрерывность работы организации и минимизируя необходимость переобучения сотрудников. Успешное тестирование продуктов подтверждает готовность нашего решения работать с актуальными версиями отечественных операционных систем. Это особенно важно для организаций, осуществляющих комплексный переход на российское ПО, где требуется обеспечить безопасную миграцию корпоративных каталогов в процессе обновления всей инфраструктуры».

Благодаря сотрудничеству компаний Pragmatic Tools и «Ред Софт», предприятия получают надежный инструментарий для безопасной миграции корпоративных каталогов и успешного перехода на отечественную ОС для дальнейшего развития своей ИТ-инфраструктуры на базе проверенных решений.

«В условиях масштабного перехода на отечественные решения критически важно предоставить заказчикам полный набор совместимых решений для всех этапов миграции. Каталог совместимых с «Ред ОС» решений уже содержит широкий спектр инструментов и приложений. Это значительно упрощает процесс миграции и адаптации пользователей. А интеграция с Pragmatic Tools Migrator поможет осуществить плавный перенос корпоративных каталогов, упорядочив миграцию и сохранив текущие бизнес-процессы в организации», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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