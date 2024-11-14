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Pragmatic Tools и MONT заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области импортозамещения

Компания Pragmatic Tools, разработчик программных продуктов для цифровой трансформации ИТ-инфраструктуры, и группа компаний MONT, дистрибьютор программного обеспечения в России, договорились о сотрудничестве в сфере дистрибуции программного продукта Pragmatic Tools Migrator для российских компаний, осуществляющих импортозамещение корпоративных каталогов. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Партнерство значительно расширяет возможности распространения отечественных решений для импортозамещения. Благодаря разветвленной партнерской сети MONT, охватывающей 20 городов России, решение Pragmatic Tools Migrator станет доступно большему числу организаций, осуществляющих переход на российское программное обеспечение.

«Миграция корпоративного каталога – это сложный процесс, требующий особого подхода. Наше решение обеспечивает безопасную миграцию и прозрачное управление всеми каталогами, выступая своеобразным мостом между существующей инфраструктурой и новыми отечественными системами. Сотрудничество с MONT – важный шаг в развитии нашей компании. Широкая география присутствия MONT и профессиональная команда специалистов помогут сделать важный и необходимый процесс миграции корпоративных каталогов более доступным для российских предприятий», — сказал Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools.

Pragmatic Tools Migrator – программный продукт для безопасной миграции и трансформации корпоративного каталога в рамках развертываемой экосистемы с любой ИТ-архитектурой. Универсальный инструмент автоматизированной миграции данных из Microsoft Active Directory в каталоги, поддерживаемые отечественными операционными системами, позволяет в короткий срок и без ошибок перейти на безопасное управление гибридной инфраструктурой (несколькими корпоративными каталогами). Внесен в Реестр Минкомсвязи России.

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«Включение Pragmatic Tools Migrator в наш портфель решений отвечает стратегии MONT по поддержке процессов импортозамещения в России и соответствует запросам рынка. Мы видим растущий спрос на инструменты безопасной миграции данных и уверены, что решение Pragmatic Tools будет востребовано нашими партнерами и их заказчиками. Благодаря нашему присутствию в 20 городах России и развитой партнерской сети, мы сможем обеспечить доступность этого важного инструмента импортозамещения для организаций по всей стране. Стоит отметить, что MONT предоставляет полный комплекс поддержки: от технических консультаций до помощи в реализации проектов», — сказал Александр Прилепский, руководитель департамента защиты информации MONT.

Заключенное партнерство между Pragmatic Tools и MONT является своевременным ответом на актуальные задачи, стоящие перед российскими организациями. В условиях реализации государственного курса на технологический суверенитет и растущей потребности в обеспечении информационной безопасности, быстрый и контролируемый переход на отечественные решения становится критически важным фактором устойчивого развития бизнеса. Объединение экспертизы двух компаний позволит существенно упростить и ускорить процесс цифровой трансформации корпоративных инфраструктур по всей России.

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