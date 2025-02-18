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Прилепский Александр



18.02.2025 ГК Mont протестировала межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» 1
14.11.2024 Pragmatic Tools и MONT заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области импортозамещения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Прилепский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

MONT - МОНТ 146 2
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 24 1
InfoWatch - Инфовотч 1020 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3849 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2077 1
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SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 378 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 578 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3767 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 33 1
Pragmatic Tools Migrator 23 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1334 1
Арефьев Андрей 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3440 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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