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Румянцев Станислав


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Вышло обновление ПО в линейке InfoWatch ARMA 1
18.02.2025 ГК Mont протестировала межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» 1
27.05.2008 Кто заказал интернет-чернобыль? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Румянцев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

MONT - МОНТ 153 1
InfoWatch - Инфовотч 1042 1
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1985 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 139 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 150 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 402 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4051 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 635 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3812 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 843 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 93 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2157 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2871 1
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 188 1
UME - Unified Management Expert - динамическая перемаршрутизация 10 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12284 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 293 1
multi-WAN 10 1
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 62 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2597 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2302 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7443 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6998 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8636 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7175 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12977 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2968 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 322 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 38 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Петренко Оксана 1 1
Пуляевский Дмитрий 1 1
Прилепский Александр 2 1
Новиков Сергей 45 1
Наумов Виктор 126 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Сосновый Бор 15 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2514 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
Европа 24383 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3146 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1507 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1361 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 113 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9051 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3512 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2896 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3201 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7931 1
Энергетика - Energy - Energetically 5223 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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