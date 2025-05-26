Получите все материалы CNews по ключевому слову
Румянцев Станислав
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|Вышло обновление ПО в линейке InfoWatch ARMA 1
|18.02.2025
|ГК Mont протестировала межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» 1
|27.05.2008
|Кто заказал интернет-чернобыль? 1
Румянцев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|MONT - МОНТ 153 1
|InfoWatch - Инфовотч 1042 1
|Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 1
|Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
|Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1985 1
|InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 38 2
|VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
|Петренко Оксана 1 1
|Пуляевский Дмитрий 1 1
|Прилепский Александр 2 1
|Новиков Сергей 45 1
|Наумов Виктор 126 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.