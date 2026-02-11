Разделы

Новиков Сергей


СОБЫТИЯ


11.02.2026 Fork-Tech помог «Матчинг Гэлэкси» ускорить выпуск мобильного приложения Dubrovsky 1
06.11.2025 В МФТИ использовали фиалку для создания сверхчувствительных сенсоров 1
31.05.2023 «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в перинатальных центрах трех городов Ямала 1
23.05.2023 «Ростелеком» подключил беспроводной интернет в поликлинике удаленного района Ноябрьска 1
30.09.2022 Врачам ЯНАО стала доступна московская платформа сервисов искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований 1
28.01.2022 Около 30 млн руб. инвестиций привлекли выпускники акселератора московского проекта «Бизнес-уик-энд» 1
01.06.2021 Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике 1
15.04.2021 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа с применением ранее неизвестного руткита 1
20.01.2021 RRC Group договорилась о партнерстве с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. 1
22.12.2020 Биометрическое решение Recfaces Id-Gate интегрировано с системой контроля доступа Schneider Electric Ecostruxure Security Expert 1
14.12.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила инструмент для определения авторов кибератак 1
23.11.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала о ландшафте сложных угроз в 2021 году 1
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 1
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1
25.10.2018 OCS оптимизировала бизнес-процессы с помощью Naumen Service Desk 1
30.03.2015 Башкортостан сэкономил на госзакупках 1,7 млрд. руб 2
12.02.2015 Власти опять начнут регулировать тарифы «Ростелекома» 1
24.10.2014 Власти недовольны ростом цен «Ростелекома» 1
23.10.2014 Как Башкортостан переходит на контрактную систему в сфере госзакупок 1
09.09.2014 Началось обучение специалистов по работе с Контрактной системой 1
19.06.2014 44-ФЗ на практике: первые итоги 1
31.03.2014 Аналитики: внедрение е-закупок позволяет экономить миллионы 1
26.04.2013 Россияне чаще других теряют деньги в интернете 1
17.04.2013 Каждый десятый россиянин использует один пароль для всех учетных записей 1
28.12.2012 Барнаул и Магнитогорск лидируют по числу атак на пользователей через интернет 1
13.12.2012 «Лаборатория Касперского» подготовила рейтинг топ-5 угроз Рунета в 2012 г. 1
15.11.2012 В систему wiSLA от Wellink интегрировано оборудование ETX компании RAD 1
17.07.2012 Россия: 40% СМБ-компаний теряют данные в результате кибератак 1
02.04.2012 Пример построения системы мониторинга ИТ-инфраструктуры и бизнес-систем 1
08.09.2009 «Росатом» разгоняет ИТ-специалистов 1
24.03.2009 Росатом закрывает головной ИТ-институт 1
13.11.2008 В Томске открылся первый в России информационный центр по атомной энергии 1
27.05.2008 Кто заказал интернет-чернобыль? 1
28.04.2008 Осторожно: Microsoft распространяет вирусы в России 1
31.03.2008 ФСТ может отменить госрегулирование тарифов на услуги междугородной связи «Ростелекома» 2
28.02.2008 МГТС намерена подать заявку на пересмотр тарифов на местную связь 1
23.10.2007 Нефтяные терминалы будут охранять с помощью звука 1
14.03.2007 Российские атомщики покидают недостроенную иранскую АЭС 1
15.02.2007 ФСТ: В России только 50% абонентов телефонной связи выбрали тарифный план 1
07.12.2006 В Казахстане состоялось открытие первой очереди СП по добыче урана 1

Публикаций - 47, упоминаний - 49

Новиков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5324 9
Ростелеком 10412 6
Microsoft Corporation 25332 4
Oracle Corporation 6902 3
K2 - К2РУ - SourceCode 127 2
BPMteam 2 2
Росатом Энергопроманалитика 2 2
Apple Inc 12741 2
Meta Platforms - Facebook 4552 2
Naumen - Наумен 691 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 260 2
КСК Технологии 46 2
СИНХ - Таттелеком 220 2
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 144 2
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 164 1
Nvidia Corp 3777 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
RKIT Group - РКИТ 20 1
CactusPete - Хакерская группировка 5 1
ЦМД-Софт 43 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 37 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 133 1
ИКОС 47 1
Первая Форма - 1Форма 58 1
Ross Systems 24 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
Парадигма 161 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 181 1
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A 1 1
Baso-IT - Басо 2 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 18 1
QAD 38 1
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Broadcom - VMware 2510 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 54 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 2
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
КГРК - Карабалтинский горнорудный комбинат - Кара-Балтинский горнорудный комбинат 4 2
Заречное СП - Казахстанско-российско-киргизское совместное предприятие - Южное Заречное - месторождение 4 2
КТЗ - Калужский турбинный завод 10 2
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 2
Газпром ПАО 1425 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 33 2
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 55 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 110 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Газпром нефтехим Салават - НСТЭЦ - Ново-Салаватская ТЭЦ 3 1
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 1
Росатом - Северская АЭС- атомная электростанция 2 1
Новоуренгойская ЦГБ - Новоуренгойская центральная городская больница 2 1
Росатом - Атомэкспо 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8305 1
ГПБ - Газпромбанк 1189 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 355 1
Газпром нефть 680 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 516 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 99 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 12
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6344 4
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2094 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 92 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13034 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3480 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5048 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2964 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
РНФ - Российский научный фонд 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1485 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1146 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 280 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32013 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13657 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5891 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8975 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17170 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3281 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 2
Оповещение и уведомление - Notification 5384 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3161 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1389 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12408 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3979 2
Microsoft Windows 16435 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 90 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 67 2
Kaspersky Crystal 17 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 2
Microsoft Outlook 1429 2
Apple iPhone 6 4862 2
Kaspersky Security Network - KSN 99 2
SAP Sybase 292 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2081 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
ELMA BPM 36 1
RFaces - Id-Gate 8 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Ross Systems iRenaissance ERP 34 1
Apple iPod video 49 1
CA ERwin - CA ERwin Modeling Suite - Model Manager - ERwin Examiner - ModelMart 19 1
CA BPwin - Process Modeler 13 1
Yahoo! Groups 12 1
Wellink - wiProbe 6 1
Wellink - wiSLA 34 1
QAD MFG/Pro 29 1
Camunda Platfrom - Camunda Enterprise BPM 7 1
Google Android 14817 1
Apple iOS 8320 1
Apple macOS 2284 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 151 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1236 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 885 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 586 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 186 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 256 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Microsoft Visio - MS Visio 187 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Киселев Николай 16 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Хитров Андрей 2 2
Обозов Сергей 4 2
Слобожанов Василий 4 2
Исхизова Александра 93 2
Щелгачев Дмитрий 29 2
Урманчеев Эльдар 2 2
Копаев Геннадий 16 2
Кириенко Владимир 144 2
Кириенко Сергей 149 2
Дубинин Александр 19 1
Фомичев Александр 2 1
Улюкаев Алексей 31 1
Шевцов Андрей 3 1
Тюнин Андрей 1 1
Емельянов Антон 63 1
Наумов Виктор 126 1
Сюняева Диана 3 1
Буняк Анатолий 2 1
Потоцкий Игорь 11 1
Сечин Игорь 36 1
Щербакова Оксана 1 1
Фурсин Алексей 158 1
Черепанова Ольга 2 1
Рудычева Наталья 95 1
Приданцев Сергей 148 1
Новицкий Сергей 25 1
Степашин Сергей 31 1
Васильев Юрий 67 1
Кравченко Валерий 1 1
Точилин Сергей 1 1
Сапожков Сергей 2 1
Пуляевский Дмитрий 1 1
Газизова Марина 1 1
Белов Иван 1 1
Олейник Даниил 4 1
Петренко Оксана 1 1
Михалёва Инесса 1 1
Румянцев Станислав 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 7
Уран - планета Солнечной системы 547 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1374 5
Казахстан - Республика 5841 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3260 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18798 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3209 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 972 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3247 3
Казахстан - Южный Казахстан - Туркестанская область - Туркестан 32 2
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 2
Казахстан - Акмолинская область - Кокшетау 16 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18358 2
Европа 24681 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1103 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8226 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1335 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1459 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14547 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1035 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1591 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 440 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 777 2
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 168 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 119 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямальский район - Ямал полуостров 42 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 29 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 261 1
ЮАР - Йоханнесбург 51 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 107 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1692 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 117 1
Иран - Тегеран 159 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Сосновый Бор 18 1
Москва - САО - Северный административный округ 27 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13587 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3746 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4424 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15247 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1047 1
Экономический эффект 1215 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3401 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11447 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1092 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
NEWSru.com 229 1
Башинформ ИА 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 3
Gartner - Гартнер 3621 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1115 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1297 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
