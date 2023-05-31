«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в перинатальных центрах трех городов Ямала

«Ростелеком» запустил в работу систему видеонаблюдения в перинатальных центрах трех крупных городов Ямало-Ненецкого автономного округа. Камеры разместили в роддомах Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда. Записывающие цифровые устройства закреплены на кувезах новорожденных, находящихся в палатах без матерей. Работы проведены в рамках контракта с медицинским информационно-аналитическим центром ЯНАО. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Система видеонаблюдения в перинатальных центрах — это новый канал коммуникаций, созданный специально для спокойствия матерей. А именно тех, чьи малыши по каким-либо причинам на определенный период времени находятся не рядом с родителем, а в отдельных палатах. Глядя на записи с камер, мамы смогут круглосуточно видеть своих детей, что очень важно для обоих.

Сергей Новиков, директор департамента здравоохранения ЯНАО: «Для цифровой медицины расстояний нет: теперь мама может находиться с малышом круглосуточно, несмотря на медицинские показания. Это уникальная возможность сохранить ту незримую связь, которая устанавливается между матерью и ребенком с первых минут. Мы продолжаем совершенствовать возможности медицины для улучшения комфорта наших пациентов».

Самое большое количество камер установлено в перинатальном центре Ноябрьска — 14 шт. Еще восемь цифровых устройств запущено в медучреждении для рожениц Салехарда и шесть в профильном отделении Нового Уренгоя. Видео строго конфиденциально и доступно только мамам малышей. Каждая роженица видит лишь своего ребенка.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Для того чтобы видеть своего малыша, мамам достаточно предоставить сотрудникам перинатального центра адрес своей электронной почты, получить на нее специальный уникальный пароль, скачать на смартфон приложение ‘’Видеонаблюдение Ростелекома‘’, ввести код и войти в личный кабинет. Камеры записывают видео круглосуточно в режиме реального времени».

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Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Услуга видеонаблюдения на Ямале набирает популярность. Сейчас ее активно используют не только в медицинских учреждениях, но и в детсадах, школах, организациях дополнительного образования, а также местах массового отдыха населения. Согласно статистике, на данный момент цифровые устройства ‘’Ростелекома‘’ используют порядка 320 предприятий и организаций округа».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.