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Здравоохранение Здоровье женщины, матери и ребенка Беременность и роды рождение ребенка деторождение декретный отпуск материнство пособие на детей и беременных женщин

Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин



Материнство, 1962 г. Автор: Тутунов С.А. Материнство, 1962 г. Автор: Тутунов С.А.
Древнеримский рельеф, изображающий повитуху, принимающую роды, около 200 г. до н.э. — 400 г. н.э. Древнеримский рельеф, изображающий повитуху, принимающую роды, около 200 г. до н.э. — 400 г. н.э.
«День первый», 1964 Фот. Шерстенников Лев Николаевич «День первый», 1964 Фот. Шерстенников Лев Николаевич
Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск». Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск».
Елена Тимонина "Сын родился" 1979 г. Елена Тимонина "Сын родился" 1979 г.
«Первенец», 1959 год. Художник — Ноздрин Евгений Алексеевич (1920-1997). «Первенец», 1959 год. Художник — Ноздрин Евгений Алексеевич (1920-1997).
"Первенец", Николай Овчинников (1963) Картина полна светлых эмоций: отец, бережно держа ребенка, смотрит на него с радостью и гордостью. Молодая жена нежно обнимает мужа, и между ними царит абсолютная гармония. Акушерка роддома разделяет счастье новых родителей — она ​​вышла в одном халате на мороз провожать их. Яркое солнце, чистый снег — словно сама природа радуется появлению новой жизни. "Первенец", Николай Овчинников (1963) Картина полна светлых эмоций: отец, бережно держа ребенка, смотрит на него с радостью и гордостью. Молодая жена нежно обнимает мужа, и между ними царит абсолютная гармония. Акушерка роддома разделяет счастье новых родителей — она ​​вышла в одном халате на мороз провожать их. Яркое солнце, чистый снег — словно сама природа радуется появлению новой жизни.
"Первенец" 1949 г. Расторгуев Е. А "Первенец" 1949 г. Расторгуев Е. А
«В дороге», 1962 г. Коржев Гелий Михайлович Холст, масло 250 x 200 см Самарский областной художественный музей, Самара «В дороге», 1962 г. Коржев Гелий Михайлович Холст, масло 250 x 200 см Самарский областной художественный музей, Самара
«Юная мать» 1924 г. Делла-Вос-Кардовская Ольга Людвиговна (1877-1952) «Юная мать» 1924 г. Делла-Вос-Кардовская Ольга Людвиговна (1877-1952)
"В нашей бригаде прибыло", 1960-64 гг. Овчинников Николай Васильевич (1918 - 2004) "В нашей бригаде прибыло", 1960-64 гг. Овчинников Николай Васильевич (1918 - 2004)
«Слава матери - героине!» Советский плакат о повышении уровня рождаемости в стране. Ватолина Н., 1944 год. «Слава матери - героине!» Советский плакат о повышении уровня рождаемости в стране. Ватолина Н., 1944 год.
«ВОССЛАВИМ ЖЕНЩИНУ - МАТЬ!» Н. Терещенко, 1956 год «ВОССЛАВИМ ЖЕНЩИНУ - МАТЬ!» Н. Терещенко, 1956 год
«Мы требуем!». Автор В. Б. Кваша; художник Н. Н. Ватолина. Ленинград, СССР. 1945 год «Мы требуем!». Автор В. Б. Кваша; художник Н. Н. Ватолина. Ленинград, СССР. 1945 год
«Защищайте от мух ребенка и пищу» Советский плакат о неукоснительном выполнении правил детской гигиены. Госмедиздат, 1930 год. «Защищайте от мух ребенка и пищу» Советский плакат о неукоснительном выполнении правил детской гигиены. Госмедиздат, 1930 год.
«Все для ребят обоего пола…» Агитацию о помощи новорожденным от Московского Союза Потребительских Обществ (МСПО). Художник Буланов. М. 1929 год «Все для ребят обоего пола…» Агитацию о помощи новорожденным от Московского Союза Потребительских Обществ (МСПО). Художник Буланов. М. 1929 год
Плакат А.С. Соборовой. 1923 г. Всё потерявшееся нужно поискать где-нибудь в районе 1917-го года... Плакат А.С. Соборовой. 1923 г. Всё потерявшееся нужно поискать где-нибудь в районе 1917-го года...
Налог на бездетность. Такой необычный налог был введен в Советском Союзе в 1941 году. Он составлял 6% от зарплаты. Налог платили бездетные мужчины в возрасте 20-50 лет и бездетные женщины в возрасте 20-45 лет. Налог на бездетность. Такой необычный налог был введен в Советском Союзе в 1941 году. Он составлял 6% от зарплаты. Налог платили бездетные мужчины в возрасте 20-50 лет и бездетные женщины в возрасте 20-45 лет.
«За радостное цветущее детство!» Плакат СССР о счастливом будущем советских трудящихся. Говорков В., 1936 год. «За радостное цветущее детство!» Плакат СССР о счастливом будущем советских трудящихся. Говорков В., 1936 год.
"Дети не должны умирать" Только вдумайтесь: к 1917 году в Империи умирали около 2 миллионов детей в год. Детская смертность составляла 40 детей на 100 родившихся. Уже в марте 1917 года, после Февральской революции, главный врач Петроградского Воспитательного дома И. А. Климов выдвинул проект "О государственном попечении детей". В проекте говорилось, что необходимы меры государственного масштаба: принимать законы, охраняющие материнство, младенчество и детство, оказывать материальную и юридическую помощь матерям, организовать страхование на случай беременности и родов, создать приюты для беременных, молочные фермы, молочно-заготовительные пункты, ясли и детские сады, детские больницы, санатории, детские дома... СССР, 1925 г. С. Ягужинский "Дети не должны умирать" Только вдумайтесь: к 1917 году в Империи умирали около 2 миллионов детей в год. Детская смертность составляла 40 детей на 100 родившихся. Уже в марте 1917 года, после Февральской революции, главный врач Петроградского Воспитательного дома И. А. Климов выдвинул проект "О государственном попечении детей". В проекте говорилось, что необходимы меры государственного масштаба: принимать законы, охраняющие материнство, младенчество и детство, оказывать материальную и юридическую помощь матерям, организовать страхование на случай беременности и родов, создать приюты для беременных, молочные фермы, молочно-заготовительные пункты, ясли и детские сады, детские больницы, санатории, детские дома... СССР, 1925 г. С. Ягужинский
"Последний поцелуй", 1858 год. Художник — Шарл Маршаль. На картине изображена женщина, отдающая своего ребёнка в так называемый "воспитательный дом", которые тогда начали создавать в Европе для матерей-одиночек. В те времена у женщины, родившей вне брака практически не было иного выхода. Ведь иначе, в условиях отверженности обществом, их обоих ждала бы голодная смерть. "Последний поцелуй", 1858 год. Художник — Шарл Маршаль. На картине изображена женщина, отдающая своего ребёнка в так называемый "воспитательный дом", которые тогда начали создавать в Европе для матерей-одиночек. В те времена у женщины, родившей вне брака практически не было иного выхода. Ведь иначе, в условиях отверженности обществом, их обоих ждала бы голодная смерть.
«Матери, не подкидывайте детей!» Советский плакат издания Отдела Охраны Материнства и Младенчества. Соборова А., 1925 год. «Матери, не подкидывайте детей!» Советский плакат издания Отдела Охраны Материнства и Младенчества. Соборова А., 1925 год.
Плакат "Грудному ребенку место в яслях,а не в тундре" Тедерс Б. 1967 г. Плакат "Грудному ребенку место в яслях,а не в тундре" Тедерс Б. 1967 г.
«ОБЕРЕГАЙТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОЖОГОВ!» Д. Шмаринов, 1957 год. «ОБЕРЕГАЙТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОЖОГОВ!» Д. Шмаринов, 1957 год.
До 60-х годов ХХ века беременность определяли инъекцией женской мочи в мышей и кроликов с последующим их вскрытием. А самым надежным вариантом было введение женской мочи в африканскую шпорцевую лягушку (лягушки необычайно чувствительны к гонадотропину хориона человека). Если в присутствии женской мочи земноводное производило икру в течение 8-10 часов, то это считалось положительным результатом анализа. До 60-х годов ХХ века беременность определяли инъекцией женской мочи в мышей и кроликов с последующим их вскрытием. А самым надежным вариантом было введение женской мочи в африканскую шпорцевую лягушку (лягушки необычайно чувствительны к гонадотропину хориона человека). Если в присутствии женской мочи земноводное производило икру в течение 8-10 часов, то это считалось положительным результатом анализа.
Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало. Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало.
Леон-Максим Февр, "Две матери (1888). На картине мы видим первобытную женщину с двумя детьми. На заднем плане – тёмный силуэт крупного животного, по всей видимости, медведицы. Две матери, человеческая и медвежья встретились в противостоянии. Каждая из них хочет выжить и сделать всё ради своих детёнышей. Решительность, с которой женщина сжимает каменный топор, не оставляет сомнений, что за своих детей она готова порвать медведицу. Её лицо суровое, без следа паники, выражает готовность защищать себя и потомство до конца. При этом героиня не лишена женственности. Чистая белая кожа, обнаженная упругая грудь, а на голове – элегантная прическа. Леон-Максим Февр, "Две матери (1888). На картине мы видим первобытную женщину с двумя детьми. На заднем плане – тёмный силуэт крупного животного, по всей видимости, медведицы. Две матери, человеческая и медвежья встретились в противостоянии. Каждая из них хочет выжить и сделать всё ради своих детёнышей. Решительность, с которой женщина сжимает каменный топор, не оставляет сомнений, что за своих детей она готова порвать медведицу. Её лицо суровое, без следа паники, выражает готовность защищать себя и потомство до конца. При этом героиня не лишена женственности. Чистая белая кожа, обнаженная упругая грудь, а на голове – элегантная прическа.
Страда. Мать. 1974 г. Овчинников Николай Васильевич (1918 - 2004) Страда. Мать. 1974 г. Овчинников Николай Васильевич (1918 - 2004)
А.А.Дейнека "Мать" 1932 г. А.А.Дейнека "Мать" 1932 г.
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин "Мать" 1915 г. Женщина с ребенком изображена на первом плане в значительно большем масштабе, чем комната, в которой она располагается. Художник делает акцент на этих двух фигурах, чтобы подчеркнуть значимость происходящего, а также бренность всей остальной жизни. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин "Мать" 1915 г. Женщина с ребенком изображена на первом плане в значительно большем масштабе, чем комната, в которой она располагается. Художник делает акцент на этих двух фигурах, чтобы подчеркнуть значимость происходящего, а также бренность всей остальной жизни.
"Молодая мать" 1869 Автор:Пелевин Иван Андреевич "Молодая мать" 1869 Автор:Пелевин Иван Андреевич
"Мать", 1946г. Художник - Киселёв Виктор Васильевич (1907-1985). Заслуженный художник РСФСР. "Мать", 1946г. Художник - Киселёв Виктор Васильевич (1907-1985). Заслуженный художник РСФСР.
«Семья» из серии «Год жизни» 1960-е Кулагина-Федотьева Лариса Викторовна (1935-2021) «Семья» из серии «Год жизни» 1960-е Кулагина-Федотьева Лариса Викторовна (1935-2021)
Родился новый человек. 1938г. Жарков Борис Степанович (1900 - 1978) Родился новый человек. 1938г. Жарков Борис Степанович (1900 - 1978)
"Утро" 1954 г. Дмитрий Жилинский "Утро" 1954 г. Дмитрий Жилинский
«Материнство», 1920-е Худ. Белова Ангелина Петровна «Материнство», 1920-е Худ. Белова Ангелина Петровна
"Кормящая мать", 1970г. Гуляев Александр Георгиевич (1917-1995) "Кормящая мать", 1970г. Гуляев Александр Георгиевич (1917-1995)
"Материнство" Джованни Парлато (Италия, р. 1957) "Материнство" Джованни Парлато (Италия, р. 1957)
"Вечное" 1975 г. Михаил Аникеев "Вечное" 1975 г. Михаил Аникеев
«Новая погремушка» Теодор Жерар, 1875 год На картине можно увидеть женщину и ребёнка, лежащего в колыбели. Мама, судя по всему, пытается уложить своего малыша спать, но пока это безуспешно. Героиня приготовила корзинку с рукоделием и положила малыша в люльку. Она хотела спокойно повязать или пошить. Но младенец нарушил все планы матери. Он упорно не хочет засыпать. Вместо работы дама принялась успокаивать малыша, развлекать погремушками. Но похоже, что процесс укладывания затянулся надолго. «Новая погремушка» Теодор Жерар, 1875 год На картине можно увидеть женщину и ребёнка, лежащего в колыбели. Мама, судя по всему, пытается уложить своего малыша спать, но пока это безуспешно. Героиня приготовила корзинку с рукоделием и положила малыша в люльку. Она хотела спокойно повязать или пошить. Но младенец нарушил все планы матери. Он упорно не хочет засыпать. Вместо работы дама принялась успокаивать малыша, развлекать погремушками. Но похоже, что процесс укладывания затянулся надолго.
«Братик родился», 2008 год Художник — Александр Косничев «Братик родился», 2008 год Художник — Александр Косничев
Александр Любимов "Материнство" 1949 г. Александр Любимов "Материнство" 1949 г.
"Дома" 1955 Автор:Агабабаева-Шебашева Валентина Алексеевна "Дома" 1955 Автор:Агабабаева-Шебашева Валентина Алексеевна
Первенец. Зимой 1962 г. Хохловкина Эльза Давидовна (род. 1934) Первенец. Зимой 1962 г. Хохловкина Эльза Давидовна (род. 1934)
Двое, 1968 г. Зацепина Зинаида Ильинична (1913 – 1986) Двое, 1968 г. Зацепина Зинаида Ильинична (1913 – 1986)
"Первые шаги", 1967 г. Сергей Петрович Ткачёв, Алексей Петрович Ткачёв Холст, масло "Первые шаги", 1967 г. Сергей Петрович Ткачёв, Алексей Петрович Ткачёв Холст, масло
Юрий Кугач "В семье. Первые шаги" (1969) Юрий Кугач "В семье. Первые шаги" (1969)
«Мать и сын», 1960-е. Платонов Анатолий Иванович Холст, масло «Мать и сын», 1960-е. Платонов Анатолий Иванович Холст, масло
"Тишина", 1965 г. Неменский Борис Михайлович "Тишина", 1965 г. Неменский Борис Михайлович
«Лето (Материнство)», 1968 г. Рябинский Евгений Владиславович Холст, масло 133.5 х 154.5 см Тамбовская областная картинная галерея «Лето (Материнство)», 1968 г. Рябинский Евгений Владиславович Холст, масло 133.5 х 154.5 см Тамбовская областная картинная галерея
«Солнышко», 1964-1966 г. Пластов Аркадий Александрович Холст, масло 50 x 66.5 см Государственная Третьяковская галерея, Москва «Солнышко», 1964-1966 г. Пластов Аркадий Александрович Холст, масло 50 x 66.5 см Государственная Третьяковская галерея, Москва
Александра Сайкина "Лето" (1987) Александра Сайкина "Лето" (1987)
Мальчик под защитой матери. XIX в. Сидони Спрингер. «Мама – единственное на земле божество, не знающее атеистов». Эрнест Легуве. Мальчик под защитой матери. XIX в. Сидони Спрингер. «Мама – единственное на земле божество, не знающее атеистов». Эрнест Легуве.
"Ребенок уснул", 1917 Художник: Отто Виллем Альбертус Рулофс (Otto Willem Albertus Roelofs) Холст, масло; 60.2×50 см Частная коллекция "Ребенок уснул", 1917 Художник: Отто Виллем Альбертус Рулофс (Otto Willem Albertus Roelofs) Холст, масло; 60.2×50 см Частная коллекция
"Материнство" Художник: Этьен Адольф Пио (Etienne Adolphe Piot, 1825 — 1910) Холст, масло; 119.4×80 см Частная коллекция "Материнство" Художник: Этьен Адольф Пио (Etienne Adolphe Piot, 1825 — 1910) Холст, масло; 119.4×80 см Частная коллекция
Шавкат Гауров "Мир детства" 1986 г. Шавкат Гауров "Мир детства" 1986 г.
"Мать с ребенком у апельсинового дерева" Художница: Вирджиния Демон-Бретон (Virginie Demont-Breton, 1859 — 1935) Холст, масло; 102.2×69.8 см Частная коллекция "Мать с ребенком у апельсинового дерева" Художница: Вирджиния Демон-Бретон (Virginie Demont-Breton, 1859 — 1935) Холст, масло; 102.2×69.8 см Частная коллекция
Аркадий Пластов "Весна" 1954 год На этой картине художник изобразил молодую женщину, одевающую свою дочь в открытом предбаннике «курной» деревенской бани. Рыжеволосая обнажённая героиня является олицетворением только-только наступившей весны, которая пробуждает ото сна природу и даёт начало новой жизни. Весна была любимым временем года Аркадия Пластова. Аркадий Пластов "Весна" 1954 год На этой картине художник изобразил молодую женщину, одевающую свою дочь в открытом предбаннике «курной» деревенской бани. Рыжеволосая обнажённая героиня является олицетворением только-только наступившей весны, которая пробуждает ото сна природу и даёт начало новой жизни. Весна была любимым временем года Аркадия Пластова.
"Утро", 1969 г. Хохловкина Эльза Давидовна (род. 1934) "Утро", 1969 г. Хохловкина Эльза Давидовна (род. 1934)
«В мире тревожно», 1983 год. Художник — Неменский Борис Михайлович. «В мире тревожно», 1983 год. Художник — Неменский Борис Михайлович.
Растим для счастья и мира! (Иванов К. Брискин В.) 1953 год Растим для счастья и мира! (Иванов К. Брискин В.) 1953 год
Материнство, 1962 г. Автор: Тутунов С.А.


24.04.2024 Amazon сознательно нарушала законы о копирайте «потому что все конкуренты так делают»

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20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России

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авить документы в ЗАГС). После того как ЗАГС зарегистрирует новорожденного и выдаст свидетельство о рождении, в дело вступают Пенсионный фонд РФ (выдает страховой номер индивидуального лицевого
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ю разных участков мозга. Об этом ученые сообщили на слушаниях Национальной академии наук. «В целом, нами было обнаружено пять сетей непосредственной мозговой деятельности, – сказал доктор Франссон. - Мозг новорожденного далек от состояния полного покоя. Мы нашли, что электрические сигналы сетей во время отдыха охватывают мозговые области, вовлеченные в слушание, видение и моторику – все то,
12.02.2004 Clonaid сообщил о рождении 6-го клонированного ребенка

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12.02.2004 Clonaid сообщил о рождении 6-го клонированного ребенка

им законодательством, аморально и может быть опасно. Между тем Clonaid также сообщает на сайте, что новорожденный совершенно здоров, а в ближайшие 2 недели на свет должны появиться еще 7 клонир

Публикаций - 468, упоминаний - 524

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

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N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 42 4
Meta Platforms - Facebook 4413 4
Cisco Systems 5066 4
VK - Mail.ru Group 3321 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 333 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 377 4
Oracle Corporation 6607 4
Восход ФГБУ НИИ 628 4
Telegram Group 1715 4
Крок - Croc 1769 4
X Corp - Twitter 2835 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 224 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1336 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3592 4
7944 4
ФОРС - Центр разработки 617 3
HP Inc. 5654 3
АйТи 1348 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6946 13
Familia - Фамилия - Торговая сеть 254 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 8
Почта России ПАО 2079 7
РЖД - Российские железные дороги 1846 5
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 172 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 4
АльфаСтрахование СГ 305 3
Социальные гарантии 34 3
Ренессанс Страхование 152 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 422 3
Visa International 1940 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1085 3
Unsplash 506 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 223 3
Superjob - Суперджоб 436 3
Альфа-Банк 1714 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 83 3
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 30 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 393 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 61 2
Ford 403 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 2
Honda Motor Company 233 2
eBay Inc 1612 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 867 2
101Hotels.com 456 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 782 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 628 2
Лента - Сеть розничной торговли 2010 2
Почта Банк 451 2
ГПБ - Газпромбанк 1056 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 637 2
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 493 2
Wyeth Pharmaceuticals 2 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11086 79
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4847 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5707 35
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1334 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2767 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4330 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3211 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2644 20
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1345 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1353 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3230 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1907 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 789 14
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 563 14
Судебная власть - Judicial power 2267 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5293 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2383 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2630 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1146 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3031 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1824 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4521 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1175 9
Федеральное казначейство России 1726 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 688 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 291 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 721 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 145 6
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 753 6
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 106 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 423 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 305 5
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 78 5
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 5
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 108 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 308 4
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 120 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1829 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 281 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1411 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 3
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 91 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 250 2
ФПА - Федеральная палата адвокатов 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1010 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
Ассоциация менеджеров 87 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 36 1
Bitcoin Foundation 8 1
WIT - Women in Tech 4 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Единая Россия - Политическая партия 289 1
АФТ - Ассоциация Финтех 135 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6225 1
ЛДПР 104 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 115 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2702 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47669 136
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 879 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11163 7
AP - Associated Press 2003 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 966 5
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Nature 806 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1714 4
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Российская газета 263 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 3
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 3
Die Welt 80 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1269 2
Kyodo 46 2
Future - Space.com 198 2
The Register - The Register Hardware 1493 2
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Wired - Издание 229 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2688 2
РИА Новости 882 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 2
New Scientist 1448 2
Forbes - Форбс 748 2
Newsweek 38 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 1
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