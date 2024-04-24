Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин

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|24.04.2024
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Amazon сознательно нарушала законы о копирайте «потому что все конкуренты так делают»
ния компании, но компания не признала, что заявления Гадери о дискриминации или преследовании ее за беременность или роды имели место. Они понизили ее в должности, не отвечающей требованиям, от
|01.11.2022
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Получить единовременное пособие при рождении ребенка можно через Госуслуги
ребенка. Как получить выплату 1. Авторизуйтесь на портале, выберите сервис «Единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих» . 2. Подтвердите ваши личные данные, паспорт, адрес, т
|21.10.2022
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С начала 2022 г. за пособием при рождении ребенка на региональный портал обратились более 16 тыс. раз
На региональном портале доступна услуга «Единовременное пособие при рождении ребенка в малообеспеченной семье». Оформить пособие помогает «умный» сервис пред
|28.04.2022
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Ассистенты «Салют» Сбербанка расскажут родителям, как получить детские пособия
грации ассистентов «Салют» с цифровым помощником портала gosuslugi.ru — роботом Максом. Для того, чтобы узнать, может ли пользователь рассчитывать на выплаты, достаточно сказать: «Салют, расскажи про детские пособия» — в мобильных приложениях «Сбербанк онлайн», «Салют» или на умных устройствах Sber. После этого необходимо заполнить простой опросник о себе, своей ситуации и детях — и ассисте
|20.09.2021
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Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России
скве, «Московская сотовая связь», был зарегистрирован в конце 1991 года. Интернет во все школы подключили за 1 год, как быстро перейдем на отечественное ПО? CNews: Спасибо за интересные подробности о рождении мобильной связи. Предлагаю вернуться в день сегодняшний. Правительство намерено перевести все объекты критической информационной инфраструктуры на отечественные ПО с 2023 года и оборуд
|06.07.2021
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Россиянам при рождении будут выдавать цифровые генетические паспорта
дет, в отличие от обычного паспорта, не по достижении определенного возраста, а непосредственно при рождении человека. «В целом система здравоохранения движется по пути профилактической направл
|07.03.2017
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«РТ-Информ» оснастил перинатальный центр в Брянске компьютерами
Компания «РТ-Информ» (дочерняя компания «Ростеха») поставил компьютерную технику для перинатального центра в Брянске, заказчиком строительства которого выступила госкорпорация «Р
|20.10.2016
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«Транстелеком» предоставил услуги связи республиканскому перинатальному центру в Уфе
ытом аукционе на предоставление услуг связи государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Республиканский перинатальный центр» города Уфы республики Башкортостан.В рамках государствен
|06.08.2015
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Во Владимире создан электронный фонд актов о рождении
онные копии документов по 12 ключевым полям – номер и дата актовой записи, место регистрации, ФИО, пол ребенка и т. д. «Целью оцифровки документов было формирование страхового фонда актовых записей о рождении 1974-1977 гг. с целью обеспечения их сохранности. Электронные копии будут храниться на внешних дисках и в дальнейшем могут быть интегрированы в единую информационно-поисковую систему З
|09.06.2015
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«Ростелеком» предоставил комплекс услуг связи перинатальному центру в Дзержинске
екоммуникационными услугами перинатальный центр, открывшийся в г. Дзержинске Нижегородской области. Дзержинский перинатальный центр стал первым в регионе специализированным медицинским учрежден
|17.11.2010
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Псковских детей теперь регистрируют электронно
авить документы в ЗАГС). После того как ЗАГС зарегистрирует новорожденного и выдаст свидетельство о рождении, в дело вступают Пенсионный фонд РФ (выдает страховой номер индивидуального лицевого
|19.09.2007
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Ученые пытаются выяснить, о чем думают новорожденные
ю разных участков мозга. Об этом ученые сообщили на слушаниях Национальной академии наук. «В целом, нами было обнаружено пять сетей непосредственной мозговой деятельности, – сказал доктор Франссон. - Мозг новорожденного далек от состояния полного покоя. Мы нашли, что электрические сигналы сетей во время отдыха охватывают мозговые области, вовлеченные в слушание, видение и моторику – все то,
|12.02.2004
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Clonaid сообщил о рождении 6-го клонированного ребенка
им законодательством, аморально и может быть опасно. Между тем Clonaid также сообщает на сайте, что новорожденный совершенно здоров, а в ближайшие 2 недели на свет должны появиться еще 7 клонир
|12.02.2004
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Clonaid сообщил о рождении 6-го клонированного ребенка
им законодательством, аморально и может быть опасно. Между тем Clonaid также сообщает на сайте, что новорожденный совершенно здоров, а в ближайшие 2 недели на свет должны появиться еще 7 клонир
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