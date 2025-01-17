«Авито Работа»: за год вакансий для мам в декретном отпуске стало больше на 60%

Аналитики «Авито Работы» изучили, сколько новых вакансий с упоминанием возможности трудоустройства для соискателей в декрете появилось на платформе в 2024 г. Эксперты выяснили, что число таких объявлений выросло на 60% по сравнению с 2023 г. Вакансии, рассматриваемые в исследовании, предполагают неполный рабочий день, что особенно привлекательно для женщин, совмещающих заботу о ребенке и трудовую деятельность. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Лидер по приросту вакансий с пометкой о возможности трудоустройства для мам в декретном отпуске – профессия менеджера по продажам. Деятельность этих специалистов часто подразумевает гибкий график, а доход, помимо оклада, складывается из комиссионных, премий и других бонусов. Такой формат занятости может подойти сотрудникам, у которых есть возможность выделять несколько часов в день на рабочие задачи. В 2024 г. вакансий для менеджеров по продажам в декрете стало на 77% больше, чем годом ранее.

Также среди наиболее востребованных работников оказались продавцы-кассиры: для них количество предложений год к году увеличилось на 62%. Часто в условиях нехватки кадров крупные торговые сети ищут сотрудников на неполный день для утренних, дневных или вечерних смен. Этот график может подойти людям, которым необходимо придерживаться определенного расписания. Кроме того, распространенность и востребованность профессии дает возможность подобрать локацию для трудоустройства у дома.

Замыкает ТОП-3 наиболее востребованных и доступных для работы в декретном отпуске профессий позиция торгового представителя — на нее спрос за год вырос на 61%. Торговый представитель может работать на условиях гибкого графика, часто с возможностью дистанционного общения с клиентами и партнерами, что делает эту профессию подходящей для родителей в декрете. Рабочий процесс торгового представителя в основном включает встречи, переговоры и презентацию товаров или услуг, которые можно организовать в удобное время.

Среди вакансий для мам в декретном отпуске выделяются три наиболее высокооплачиваемые позиции: профессии менеджера по продажам со средними зарплатными предложениями для соискателей в 97,5 тыс. руб. в месяц, рекрутера — с 90 тыс. руб. в месяц и торгового представителя — с 75,9 тыс. руб. в месяц при графике «неполный рабочий день».

Однако стоит учитывать, что на данных позициях работодатели часто указывают зарплатные вилки с максимальными значениями, в то время как реальный доход этих специалистов зависит от процентов со сделок, количества заключенных контрактов и выполнения плана.