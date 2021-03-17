Microsoft и SelfMama проведут бесплатные карьерные консультации для мам в декрете

Microsoft и SelfMama организовали 200 персональных карьерных консультаций, на которых можно будет получить ответ на главные вопросы, касающиеся карьерных ожиданий после декрета. Записаться на консультацию может каждый желающий по ссылке.

«Мы работаем с мамами уже больше 7 лет и на многих примерах видим, как важно им оставаться в контакте с постоянно меняющимися требованиями рынка труда и уделять время своему развитию даже в декретном отпуске. Работа с сертифицированными карьерными консультантами позволит мамам найти свой собственный путь выхода из декрета и выстроить карьерную траекторию, позволяющую комфортно совмещать материнство и самореализацию. И развитие цифровых навыков станет одним из важных этапов, помогающим мамам выйти на работу после декрета», – прокомментировала Анна Зырянова, генеральный директор SelfMama.

«Цифровая трансформация стала неотъемлемой составляющей для многих компаний, рынок труда изменился, появились новые требования к существующим профессиям, а также совершенно новые специальности. Женщинам в декрете очень важно не забывать актуализировать свои знания и обретать новые навыки, адаптироваться к особенностям рабочих процессов в условиях новых форматов работы. Это с одной стороны большой вызов, а с другой – возможность для успешного перезапуска карьеры. Microsoft поддерживает стремление мам в декрете к самореализации и дает доступ к цифровым навыкам, которые помогут им успешно продолжать карьеру и развиваться, даже в период ухода за ребенком», – отметила Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.

В апреле компания Microsoft, АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета» и Академия Ворлдскиллс Россия при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации запускают образовательную программу «ПРОНАВЫКИ», где каждый желающий сможет получить востребованные цифровые навыки, а также помощь в последующем трудоустройстве.