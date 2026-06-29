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TSU University of Tennessee Университет Теннеси -

TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси -

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский 1
18.06.2013 Молодым мамам лучше отказаться от антибактериального мыла? 1
19.10.2012 Кофе и черника спасают от лучевой болезни 1
27.09.2012 Части мозга могут развиваться сами по себе 1
30.07.2012 Лазер находит и уничтожает опухоль 1
07.06.2012 Мутирующая Америка: черепа вытягиваются 2
06.04.2012 Эволюция "наоборот": микроорганизмы избавляются от способностей 1
07.02.2012 Солнечные биопанели: переходим к практике 1
01.11.2011 Китай запустил мощный суперкомпьютер на собственных процессорах 1
07.09.2011 Солнечные панели отравляют людей свинцом 1
01.12.2010 Медицинский центр потерял личные данные 8 тыс. пациентов 2
15.11.2010 В рейтинге Топ-500 суперкомпьютеров сменился лидер 1
06.08.2010 Новое исследование выявляет механизм межвидовой передачи вирусов 1
30.06.2009 Глава Apple вернулся на работу 1
25.06.2009 Процессоры Intel используются в 80% мощнейших компьютеров в мире 1
26.09.2008 Обнаружены остатки разорванной в клочья планеты 1
27.03.2008 Природные нанотехнологии помогают выжить растениям 1
25.09.2007 Две «студенческие» утечки в Индиане и Теннесси 1
20.03.2007 Магнитный "хобот" соберет пробы лунного грунта 1
26.02.2007 Другое Солнце обладает странным циклом 1
26.02.2007 У "двойника" Солнца выявлен необычно короткий цикл активности 1
19.01.2007 Земное происхождение Луны: новые факты 1
16.01.2007 Разработан волновод, в котором звук распространяется быстрее света 1
24.11.2006 Разработана математическая модель эволюции интеллекта 1
24.11.2006 Разработана математическая модель эволюции интеллекта 1
16.08.2006 "Воскрешение" мамонтов: мнения разделились 1
16.08.2006 "Воскрешение" мамонтов: мнения разделились 1
20.03.2006 Раскрыт секрет улитки внутреннего уха человека 1
20.03.2006 Раскрыт секрет улитки внутреннего уха человека 1
14.06.2005 Графические процессоры считают лучше центральных 1
28.01.2004 Big Mac уменьшился в размерах 1
28.01.2004 Big Mac уменьшился в размерах 1
18.11.2002 Японский суперкомпьютер - самый быстрый в мире 2
21.06.2002 Washington Profile: активность хакеров грозит похоронить e-commerce 1
21.06.2002 Поединок суперкомпьютеров: итоги подведены 1
22.04.2002 Суперкомпьютер от NEC - самый быстрый в мире 1
04.10.2001 Мораторий на интернет-налоги обойдется США в $45 млрд. в год 1
07.08.2000 США потеряют $11 млрд. в 2003 году из-за отсутствия налогообложения в интернете 2
05.02.1999 IBM объявила о запуске новой технологии хранения информации для Интернет 1
30.11.1998 IBM увеличила свою долю на рынке суперкомпьютеров 1

Публикаций - 40, упоминаний - 44

TSU и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9676 5
Apple Inc 13052 3
Intel Corporation 12769 3
HP Inc. 5868 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Nvidia Corp 3942 2
Amazon - Egghead Software 18 1
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 1
InfoWatch - Инфовотч 1167 1
Fujitsu 2097 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 1
AMD Graphics Product Group - ATI 971 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
Tata Motors - Jaguar Cars 125 2
Tesla Motors 450 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Citi - Citibank 158 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 390 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 365 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1816 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22398 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16903 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2934 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8123 3
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 606 3
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 423 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21647 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34323 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28013 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60998 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13484 2
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 253 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33138 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8673 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4517 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15896 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7359 2
Оповещение и уведомление - Notification 5792 1
Интерференция - Interference 53 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1041 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3756 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2697 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9757 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9274 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14123 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 592 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10568 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 68 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3630 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13730 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12063 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2485 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11450 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1242 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1408 1
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1438 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 2
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 2
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 2
Apple Power Mac 123 2
Sugon - Nebulae - Sugon Advanced Computing System 7 1
HPE AlphaServer 70 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7569 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
Nvidia Tesla GPU 196 1
Apple iPod 1552 1
Apple iMac - Серия моноблоков 467 1
Apple iTunes Store 1118 1
Amazon Scout 38 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
TSU APT - Automatic Photometric Telescope 1 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 7
Mazur Peter - Мазур Петер 2 2
Гаврилец Сергей 2 2
Varadarajan Srinidhi - Варадараджан Сринидхи 6 2
Arabnia Hamid - Арабния Хамид 2 2
Manoussaki Daphne - Мануссаки Дафне 2 2
Ogura Atsuo - Огура Ацуо 2 2
Vose Aaron - Воз Аарон 2 2
Simon Horst - Саймон Хорст 3 1
Zuckerman Benjamin - Цукерман Бенджамин 1 1
Dowling Steve - Даулинг Стив 6 1
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 1
Clements Dan - Клементс Дэн 3 1
Courtney Barbara - Кортни Барбара 4 1
Dowling Steve - Доулинг Стив 4 1
McCracken Gary - Мак-Кракен Гари 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Ковалев Александр 165 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
Зенкин Денис 263 1
США - Теннесси 125 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54434 20
Земля - планета Солнечной системы 10826 7
Япония 13754 7
США - Калифорния 4808 6
Германия - Федеративная Республика 13148 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5456 4
Япония - Канагава - Иокогама 77 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18948 3
Европа 24904 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 3
Солнечная система - Solar system 2564 3
Япония - Ибараки 12 2
Япония - Канагава 34 2
Россия - РФ - Российская федерация 164489 2
Франция - Французская Республика 8136 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2806 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1541 2
США - Мэриленд 298 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 777 2
Китай - Шаньдун 30 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Хайдельберг 4 1
Южная Корея - Республика 7009 1
Индия - Bharat 5836 1
США - Нью-Йорк 3174 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Бразилия - Федеративная Республика 2500 1
Япония - Токио 1018 1
Китай - Шанхай 827 1
США - Техас 1040 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
США - Аризона 547 1
США - Вермонт 34 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 406 1
США - Индиана 119 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
США - Нью-Мехико 35 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 1
Китай - Восточный 20 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33359 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10190 8
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3807 5
Зоология - наука о животных 2866 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10810 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52973 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1317 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11190 3
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 575 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 3
Энергетика - Energy - Energetically 5784 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1282 2
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 139 2
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 101 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2014 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1447 2
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4474 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6657 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57111 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2089 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 836 2
Здравоохранение - Отоларингология 186 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1743 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1020 1
Здравоохранение - ОРВИ - "свиной грипп" - swine influenza 50 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 492 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1075 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 869 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 383 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6658 1
Айсберг - Eisberg 198 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1750 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 511 1
Ботаника - Растения - Plantae 1153 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1006 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3831 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 433 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 526 1
New Scientist 1448 4
Phys.org 972 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
NYT - The New York Times 1099 2
AP - Associated Press 2007 1
Silicon.com 364 1
Washington Profile 142 1
Mercury Center 309 1
Playboy 51 1
PhysicsWeb 184 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 5
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 2
University of Mannheim - Universität Mannheim - Мангеймский университет Германия 8 2
Virginia Tech College - Технический колледж штата Вирджиния 6 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
UTHSC - University of Tennessee Health Science Center - Научный центр здравоохранения Университета Теннесси 2 2
ETSU - East Tennessee State University - Государственный университет Восточного Теннесси - Observatory Fairborn 4 1
MTSU - Middle Tennessee State University 3 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 1
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 253 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453218, в очереди разбора - 728101.
Создано именных указателей - 196789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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