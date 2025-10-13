Разделы

Китай Восточный


УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 Китай заявил о готовом к коммерческому использованию 105-кубитном квантовом компьютере 1
09.08.2012 Людям придется привыкнуть к смогу 1
01.11.2011 Китай запустил мощный суперкомпьютер на собственных процессорах 1
04.04.2011 У тираннозавра появился родственник-конкурент 1
09.03.2010 В Китае создан первый крупный вертолёт 1
12.02.2009 В Восточно-Китайском море начала работать глубоководная сейсмостанция 1
17.12.2008 Из-за вируса птичьего гриппа в Китае уничтожено почти 400 тыс. домашних птиц 1
01.12.2008 Китайские ученые изучают миграцию пернатых хищников с помощью системы GPS 1
17.04.2008 Обнаружена древнейшая в Китае обсерватория 1
11.04.2008 У побережья Восточного Китая зарегистрированы 40 случаев "красного прилива" 1
04.02.2008 Китайские любители астрономии обнаружили новую комету 1
18.12.2007 В Китае обнаружены самые древние весовые золотые монеты 1
19.11.2007 Cоздана китайско-российская лаборатория морской биологии 1
17.07.2007 Холода повышают агрессивность китайцев 1
10.07.2007 В Китае наводнение затопило 75 деревень 1
21.08.2006 Демографический градиент не оставляет шансов Приморью 1
21.08.2006 Демографический градиент не оставляет шансов Приморью 1
15.04.2003 Одноразовые мобильники: за и против 1
30.01.2003 Какие сотовые телефоны нравятся китайцам? 1
16.06.2000 В Китае хакеру был вынесен смертный приговор 1

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 2
Microsoft Corporation 25147 1
Intel Corporation 12481 1
Samsung Electronics 10544 1
Nvidia Corp 3684 1
Siemens AG - Siemens Group 2623 1
China Mobile 419 1
Lenovo Motorola 3520 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 452 1
Fujitsu 2064 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Motorola Inc 1150 1
TCL Mobile Communication 11 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Kometa - Комета 157 1
China Telecom Quantum Group 2 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 368 9
Градиент 94 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1585 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
CNPC - China National Petroleum Corporation - Китайская национальная нефтегазовая корпорация 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
AVIC - Aviation Industry Corporation of China - Китайская корпорация авиационной промышленности - Guizhou Aircraft Industry Corporation, GAIC - Авиационная промышленность КНР 7 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 376 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 82 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28759 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25359 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14270 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16590 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22429 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14535 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21624 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8825 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7683 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 524 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1322 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30891 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13442 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10091 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4828 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1696 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5057 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17695 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 371 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4075 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 560 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1137 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7905 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1180 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1248 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 49 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5439 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4831 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 87 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5094 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1006 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 1
Гумилев Лев 5 2
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 9 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17956 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53185 7
Земля - планета Солнечной системы 10593 6
Россия - РФ - Российская федерация 154450 4
Китай - Шанхай 806 4
Китай - Цзянсу 69 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2900 3
Россия - СФО - Новосибирск 4590 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 422 2
Япония 13483 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2637 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1676 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1221 2
Европа 24558 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3135 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 968 2
Южная Корея - Республика 6810 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1032 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3194 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 638 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1281 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 2
Монголия 363 2
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 43 2
Азия Восточная 180 2
Европа Восточная 3119 2
Венгрия 847 2
Китай - Шаньдун 29 2
США - Аляска 243 2
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 2
Россия - Восточная Сибирь 299 2
Земля - Северное полушарие 150 2
Китай - Большой Китай - Greater China - Тайвань, Китай и Гонконг 9 2
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 32 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 450 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 377 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Сахалин 39 2
Китай - Хэйлунцзян 19 2
Китай - Аньхой 15 2
Тихий океан - Восточно-китайском море 10 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10410 7
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 428 3
Китай - Великая Китайская стена 28 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4272 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31360 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54308 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 752 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1374 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3764 2
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 197 2
Всероссийская перепись населения 185 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 654 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1244 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5887 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8856 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20021 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25570 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9470 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1861 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6453 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1995 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Здравоохранение - Реабилитация 410 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 425 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 920 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 224 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5824 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 291 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1888 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 963 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1312 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2318 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6854 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2489 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1223 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 98 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 155 1
Геология - Ледник - Glacier 216 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5529 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 7
Computer.Tradeshow.Ru 59 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5994 1
NYT - The New York Times 1083 1
ScienceDaily 400 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8316 1
РАН - Российская академия наук 1983 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 949 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 39 1
IAU - MPC - Minor Planet Center - Центр малых планет 8 1
Китай - Государственный совет КНР - China Earthquake Administration, CEA - Сейсмологическое управление Китая - Китайское сейсмологическое управление 8 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
РАН ДВО - ННЦМБ - Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского 2 1
