Китай Шаньдун


СОБЫТИЯ


12.01.2026 Китай впервые поднял в воздух тяжелый грузовой БПЛА, дальний и высотный 1
08.07.2025 НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Лазерный институт Академии наук из КНР займутся разработкой передовых микролазеров 2
18.06.2024 Китайские производители чипов банкротятся один за другим. Гибнут тысячи компаний в год 1
28.11.2023 Китай обрушит на планету дефицит графита, без которого нельзя делать аккумуляторы. Мир в спешке ищет других поставщиков 1
02.03.2021 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 1
08.07.2020 China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао 1
06.04.2018 Китайцев заставляют перейти на одобренные властями роутеры с многочисленными «дырами» 1
06.09.2017 Ericsson и China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае 1
30.05.2016 В Технопарке «Строгино» откроется российско-китайский научно-технический инновационный центр 1
24.09.2012 Производитель iPhone закрыл завод из-за массовой драки 1
17.08.2012 China Mobile выбрала решение GPON FTTW от Huawei для сетей WLAN Mobile Backhaul 1
01.11.2011 Китай запустил мощный суперкомпьютер на собственных процессорах 1
06.06.2011 Китай пообещал Google «серьезные последствия» за обвинения в хакерских атаках 1
02.06.2011 Google обвинил Китай в очередной хакерской атаке на Gmail 1
17.05.2011 Китайский беспилотный вертолет: испытания начались 1
18.04.2011 Станут ли АЭС безопасными? 1
08.07.2009 Ericsson развернёт сети ШПД для трёх операторов Китая 1
12.02.2008 В Китае разработана экологически чистая "жидкая пленка" для покрытия полей 1
18.12.2007 Китай увеличивает экспорт продукции высоких и новых технологий 1
19.11.2007 Cоздана китайско-российская лаборатория морской биологии 1
21.09.2007 В Китае участились экстремальные погодные явления 1
20.06.2007 Huawei популяризирует услуги передачи данных в сетях China Mobile 1
28.02.2007 В Китае создана птица-робот 1
24.12.2004 Alcatel поставит цифровую радиорелейную систему в Гуандун 1
30.08.2004 China Netcom разворачивает NGN-сеть 1
11.10.2001 Nortel получила три заказа от China Telecom 1
15.03.2001 LG Electronics намерена стать активным участником китайского рынка CDMA-cвязи 1
09.10.2000 China Mobile приобретет в Китае сети мобильной связи на сумму $32,84 млрд. 1
20.07.2000 Motorola заключила $190 млн. контракт с China Unicom на расширение сети GSM-связи в трех китайских провинциях 1
11.07.2000 Motorola подписала 10 новых контрактов в Китае на сумму $300 млн. 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

China Mobile 421 5
Huawei 4237 4
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 289 4
Google LLC 12290 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 2
Lenovo Motorola 3530 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Motorola Inc 1150 2
China Mobile - Shandong Mobile 3 1
China Eastern Communications - Eastcom 9 1
Intel Corporation 12557 1
Nvidia Corp 3750 1
Apple Inc 12662 1
9043 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 1
Huawei Technologies 404 1
LG Electronics 3679 1
Fujitsu 2066 1
Quark 23 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Vodafone Group 1394 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
IOActive 14 1
China Netcom Group Corporation Limited 63 1
Netcom 53 1
Guangzhou Jinpeng Group 3 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 1
Panasonic Energy 2 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 7 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 374 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Китайско-российский технопарк Яньтай - Китайско-российский центр Правления Зоны новых и высоких технологий Яньтай 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 41 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2738 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73502 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18386 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4515 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2371 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 250 2
Сервер приложений - Application server 345 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 254 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 138 1
3GPP - SAE - System Architecture Evolution - EPC - Evolved Packet Core - ePDG - Evolved Packet Data Gateway 37 1
VoIP - IP Centrex - центрекс - централизованные услуги в области телефонии 44 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12023 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2118 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 534 1
FreePik 1458 2
Google Gmail 989 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 1
Apple iPad 3942 1
JavaScript - JS - язык программирования 1336 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
Apple iPhone 5 777 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 108 1
Huawei P Smart - серия смартфонов 16 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 1
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 63 1
Huawei iMaster NCE - автономная система контроля и управления сетями 4 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 1
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 25 1
Nokia Alcatel-Lucent SDH 5 1
Nokia Alcatel-Lucent IP Centrex 2 1
Huawei SingleFAN 1 1
Huawei FTTW 1 1
Apple iAd 49 1
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 1
Giannin Stefania - Джаннини Стефания 1 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 10 1
Максимчук Анна 4 1
Палькович Ласло 1 1
Цветкова Лариса 1 1
Houghton Chris - Хогхтон Крис 2 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 395 1
Бочаров Олег 28 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 1
Жуков Алексей 9 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18286 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 7
Китай - Цзянсу 69 7
Китай - Пекин - Beijing 1053 5
Китай - Шанхай 809 5
Япония 13554 4
Южная Корея - Республика 6866 4
Китай - Ляонин 30 4
Китай - Шаньси 29 3
Россия - РФ - Российская федерация 157566 3
Китай - Цзилинь 14 2
Китай - Хэйлунцзян 19 2
Китай - Гуаньдун - Квантунский полуостров 12 2
Канада 4988 2
США - Техас 1014 2
Китай - Шаньдун - Яньтай 3 2
Китай - Шаньдун - Циндао 23 2
Китай - Тяньцзинь 46 2
Китай - Сычуань 96 2
Китай - Гуандун - Гуандонг 89 2
Китай - Восточный 20 2
Москва - СЗАО - Строгино 51 1
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 32 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 52 1
Китай - Аньхой 16 1
Китай - Шаньси - Тайюань 3 1
Китай - Гуанси-Чжуанский автономный район - Наньнин 10 1
Китай - Хайнань - Хайкоу 26 1
Китай - Тайвань 4136 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14514 1
Испания - Королевство 3763 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45893 1
Европа 24654 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 189 1
Китай - Северо-Восточный Китай 9 1
США - Айдахо 66 1
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 30 1
Малайзия 899 1
Таиланд - Королевство 870 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Здравоохранение - Реабилитация 418 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 500 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 170 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 157 1
Химия - Кадмий - Cadmium - химический элемент 36 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1933 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8142 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5409 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6027 2
NYT - The New York Times 1089 2
Казинформ 30 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1268 1
Newsbytes News Network 379 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
Tom’s Hardware 527 1
The China Times 11 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
SDUT - Shandong University of Technology - Шаньдунский технологический университет 1 1
INL - Idaho National Laboratory - Национальная лаборатория Айдахо 8 1
РАН - Российская академия наук 2020 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 39 1
РАН ДВО - ННЦМБ - Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1278 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
