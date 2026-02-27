Получите все материалы CNews по ключевому слову
INL Idaho National Laboratory Национальная лаборатория Айдахо
СОБЫТИЯ
|27.02.2026
|Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой 1
|18.04.2011
|Станут ли АЭС безопасными? 1
|24.12.2010
|Солнечные панели будут работать днем и ночью 1
|02.11.2007
|США займется кибербезопасностью: новая стратегия защиты 1
|27.10.2006
|В Казахстане начато строительство хранилища отработанного ядерного топлива 1
|06.02.2006
|Казахстан: консервация реактора на быстрых нейтронах 1
|06.07.2005
|Плутоний 238 отравит заповедники 1
INL и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25359 1
|Oracle Corporation 6909 1
|CSIS Group - Cyber Security Agency 12 1
|IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1006 1
|Microsoft Trustworthy Computing 27 1
|Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 3
|Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
|TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 41 1
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
|Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
|Bush George - Буш Джордж 335 2
|Широбоков Юрий 2 2
|Максимчук Анна 4 1
|McCaul Michael - МакКол Майкл 4 1
|Lewis James - Льюис Джеймс 6 1
|Clinton Bill - Клинтон Билл 10 1
|Charney Scott - Чарни Скотт 13 1
|Charney Scott - Черни Скотт 2 1
|Sci-Tech-Today 9 2
|Казахстан Сегодня 309 2
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
