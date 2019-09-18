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Энергетика Реактор устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.)



18.09.2019 Российские ученые разработали гибридный реактор синтеза-деления
05.12.2017 НАСА тестирует компактный космический ядерный реактор
01.05.2017 Британский стартап запустил термоядерный реактор
29.11.2012 Американцы представили ядерный мини-реактор для полетов в космос
02.10.2012 Многотопливная АЭС: готовится универсальный реактор
06.12.2011 Гипотеза: природный ядерный реактор инициировал жизнь на Земле
20.10.2011 Ядерный реактор будет в каждой деревне
08.08.2011 Ядерный реактор на кухне: хобби обернулось арестом
01.07.2011 Что станет российским мегапроектом: реактор ПИК, сверхмощный лазер или суперколлайдер?
24.02.2011 Слух: реактор на холодном термояде проработал 18 часов
17.01.2011 Реактор холодного термояда изобретен мошенником?
18.10.2010 Термоядерный реактор: строительство начинается
15.09.2010 Новый реактор превращает отходы в дешевое биотопливо
11.05.2010 Япония ввела в строй плутониевый реактор
15.04.2010 Закрывается последний реактор-наработчик оружейного плутония
24.03.2010 Билл Гейтс и Toshiba планируют создать ядерный реактор «нового поколения»
06.10.2009 КНДР восстанавливает ядерный реактор в Йонбене
02.09.2009 "Правильный" реактор: атоммаш по-американски
03.06.2009 Первый реактор для плавучей АТЭС отгружен на "Балтийский завод"
11.11.2008 Деревенский реактор: мирный атом дойдет до каждого
19.06.2008 60 лет назад заработал первый в СССР уран-графитовый промышленный реактор
05.06.2008 На Сибирском химкомбинате будет остановлен последний атомный реактор
29.11.2007 Россия запустит новый "быстрый" реактор БН-800 в 2012 году
27.07.2007 Остановлен реактор в ГНЦ НИИАР
11.04.2007 КНДР готова остановить ядерный реактор в течение 30 дней
10.04.2007 Реактор на быстрых нейтронах в Казахстане выводят из эксплуатации
06.04.2007 "Ядерная война" на Ближнем Востоке: уроки истории
02.03.2007 В Китае создан ядерный реактор четвертого поколения
19.06.2006 Китай построит термоядерный реактор
19.06.2006 Китай построит термоядерный реактор
02.06.2006 Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей
02.06.2006 Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей
24.03.2006 В Японии остановлен ядерный реактор
24.03.2006 В Японии остановлен ядерный реактор
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор

Публикаций - 238, упоминаний - 238

Энергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GSC Game World 100 15
Deiteriy - Дейтерий 67 7
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 5
Pebble 59 4
THQ 295 4
НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 24 4
Microsoft Corporation 23484 3
6996 3
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4151 2
IBS Platformix - СИЛА 835 2
Westinghouse Electric 39 2
Ростех - Автоматика Концерн 1484 2
ИКС холдинг - Форпост 64 2
Supra 34 2
Цифра ГК 2144 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 2
DigitalGlobe 125 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1036 2
Intel Corporation 11664 2
Huawei 3500 1
Шахты 169 1
NTT DoCoMo 1132 1
Парус Корпорация 531 1
Inline Group - Инлайн Груп 86 1
Telefonica - Telefónica España 547 1
Radix Technologies 13 1
TotalEnergies - SunPower - PowerLight 10 1
Pioneer Corporation 421 1
KT Corporation - Korea Telecom 215 1
Монолит-Инфо 102 1
Акелла 847 1
Прометей - Prometey 38 1
Monolith Productions 33 1
Nikon 610 1
Демос 60 1
Polywell Computers 16 1
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 444 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 1
Epicor Software Corporation 162 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 89
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 30
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2514 26
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 16
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 152 16
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 72 15
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 36 9
Торий НПП 45 7
Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана 35 6
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 51 6
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 136 5
Форсмарк АЭС - Forsmarks kärnkraftverk - атомная электростанция в Швеции 9 5
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 5
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 42 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 4
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 4
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 4
Росатом - Гидропресс ОКБ 15 3
ОСК - Балтийский завод 28 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 161 3
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана 13 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 3
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 2
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 50 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 2
Китай - Тяньваньская АЭС - атомная электростанция 25 2
Ростатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 10 2
ЭкспортБанк 2 2
Верный - торговая сеть 257 2
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 52 2
General Atomics Aeronautical Systems 29 2
Lockheed Martin 750 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 2
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 2
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 12 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 95 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Hansa - Ханса 101 1
Резонанс НПП 343 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1546 50
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17944 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10367 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 8
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 6
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
Президент Российской Федерации 3707 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1740 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 3
CAEA - China Atomic Energy Authority - Национальное агентство по атомной энергии Китая 2 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 2
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
СБУ - Служба безопасности Украины 72 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 480 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 107 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 54 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 26 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 31 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 862 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 1
Администрация Президента РФ 977 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 19
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 4
Greenpeace - Гринпис 118 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25035 24
ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 40 24
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10142 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16000 18
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 14
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ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 5
Oracle Hyperion 224 5
Apple iPhone 6 6172 3
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Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 33 2
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Microsoft Skype 1973 1
NASA Project Prometheus Program 2 1
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Rambler Карты 30 1
SQL Slammer - Sapphire - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь 44 1
DESY European XFEL - X-Ray Free Electron Laser 4 1
LLNL NIF - National Ignition Facility 6 1
Canon Digital IXUS 86 1
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U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 4
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 15 4
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 7 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 2
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CAS CASHIPS - The Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences - Институт физики плазмы Китайской академии наук 3 2
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
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Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
University of California - Калифорнийский университет 80 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 125 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 1
Princeton University - Принстонский университет 140 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 134 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 26 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 1
University of Toronto - Университет Торонто 95 1
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