Индексная книга CNews*
Энергетика Реактор устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.)
Публикаций - 238, упоминаний - 238
Энергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10998 19
|Phys.org 973 6
|CNews RND - R&D.CNews 2274 5
|TerraDaily 141 4
|AP - Associated Press 1994 4
|Nature 795 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5773 3
|NEWSru.com 229 3
|Казахстан Сегодня 308 3
|CNews - ZOOM.CNews 1757 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1220 2
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 2
|New Scientist 1447 2
|Physical Review Letters 112 2
|LiveScience 153 2
|РИА Новости 803 2
|Space Daily 528 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
|PhysicsWorld 90 1
|CNews Межзвездные перелеты 43 1
|EurekAlert 270 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
|IEEE Spectrum 11 1
|500 Startups 14322 21
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7453 7
|IDC - International Data Corporation 4849 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.