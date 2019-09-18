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Энергетика Реактор устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.)
СОБЫТИЯ
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|18.09.2019
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Российские ученые разработали гибридный реактор синтеза-деления
Предложенная российскими учеными концепция предполагает возможность создания компактного реактора с возможностью генерации умеренной мощности и выделением малого количества радиоактивных отходов. Реактор использует высокотемпературную плазму, как токамак, но лишь в качестве дополнительного источника нейтронов. Дополнительные нейтроны позволяют заменить до 95% уранового топлива на торий.
|05.12.2017
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НАСА тестирует компактный космический ядерный реактор
ого ядерного реактора космического класса. Этот проект уже получил многолетние финансирование и должен обеспечить энергией дальние космические миссии, которые не могут полагаться на солнечные панели. Реактор Kilopower имеет небольшой размер и имеет прочную легкую конструкцию Тестирование реактора Kilopower будет проводиться на бывшем ядерном полигоне в Неваде, где созданы безопасные условия
|01.05.2017
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Британский стартап запустил термоядерный реактор
Британский стартап Tokomak Energy сообщил о том, что впервые официально запустил термоядерный реактор и получил первую плазму. Задача экспериментального реактора – производить рекордную температуру плазмы 100 млн градусов, что в семь раз выше температуры в центре Солнца и температуры, н
|29.11.2012
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Американцы представили ядерный мини-реактор для полетов в космос
Специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) продемонстрировали новую концепцию надежного ядерного реактора для космических полетов и внеземных баз. Новый реактор имеет предельно простую конструкцию. В ядре реактора находится цилиндр диаметром около 10 см с 22,5 кг топлива – урана. Цилиндр оснащен поглотителем нейтронов из карбида бора, который у
|02.10.2012
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Многотопливная АЭС: готовится универсальный реактор
Компания Transatomic Power приступила к разработке реактора, который способен работать практически на любом ядерном топливе. Новый реактор сможет использовать в качестве топлива любой уран или торий, а также отработанное топливо из обычных реакторов на легкой воде. Новый реактор под названием Waste Annihilating Molt
|06.12.2011
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Гипотеза: природный ядерный реактор инициировал жизнь на Земле
вают так много труда, безо всяких усилий могут создаваться природой – для этого достаточно, чтобы в одном месте случайно скопилось необходимое количество распадающихся изотопов. Пример тому – атомный реактор, обнаруженный в 1972-м году в Африке, под Габоном, спонтанно возникший два миллиарда лет тому назад из-за высокой концентрации урана-235 и сейчас уже полностью выгоревший. Теперь ученые
|20.10.2011
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Ядерный реактор будет в каждой деревне
томной энергии ожидает большой спрос на небольшие реакторы, особенно в бедных странах и в сельской местности, где нет необходимой инфраструктуры и потребности для постройки обычных больших реакторов. Реактор NuScale имеет габариты всего 18x4,3 м и требует перезарядки один раз в год Конструкция реактора NuScale основана на технологии, разработанной Министерством энергетики США и Университето
|08.08.2011
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Ядерный реактор на кухне: хобби обернулось арестом
и из дому с поднятыми руками, три человека со счетчиками Гейгера обыскали меня и посадили в машину, - рассказывает Хэндл. – На этом мой проект закончился". В своем стремлении создать домашний атомный реактор Ричард Хэндл далеко не одинок. К столь экстравагантному занятию его подвиг Дэвид Ханн из США, семнадцатилетний "Орел-скаут", который в конце прошлого века попытался соорудить на кухне с
|01.07.2011
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Что станет российским мегапроектом: реактор ПИК, сверхмощный лазер или суперколлайдер?
укции "Игнитор". Работы по строительству ТСП были заморожены, но инфраструктура и коммуникации соответствуют требованиям нового проекта. "Золотой" долгострой Высокопоточный пучковый исследовательский реактор ПИК - один из крупнейших и самых дорогих долгостроев СССР и России в области фундаментальных и прикладных исследований. Строительство реактора началось более 30 лет назад на территории
|24.02.2011
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Слух: реактор на холодном термояде проработал 18 часов
появившееся сообщение нельзя считать более чем слухом. События развиваются по сценарию, по которому они развивались бы в случае чистого мошенничества, однако они развивались точно бы так же, если бы реактор на реакции холодного термояда был и в самом деле реализован. Наиболее вероятен первый вариант, но пока нельзя исключить и второго. Реактор Фокарди-Росси Итак, сообщается, что Анд
|17.01.2011
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Реактор холодного термояда изобретен мошенником?
Мы до сих пор не можем с уверенностью сказать, сбывшаяся ли это сказка или очередное надувательство, хотя последнее более вероятно. Андреа Росси (Andrea Rossi), обладатель патента на реактор, всю субботу отвечал в интернете на вопросы интересующихся – в основном ученых, работающих в смежных областях. Отвечал максимально откровенно и от вопросов не уходил. По его словам выхо
|18.10.2010
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Термоядерный реактор: строительство начинается
Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР), строительство которого запланировано в городе Кадараш в Южной Франции, окончательно пережил неприятности мирового финансового кризиса и начинает приобретать реальные юридически
|15.09.2010
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Новый реактор превращает отходы в дешевое биотопливо
Компания E-Fuel разработала реактор для микросинтеза этанола, который может сделать биотопливо еще более дешевым. E-Fuel MicroFusion Reactor позволяет перерабатывать практически любые целлюлозные отходы в подслащенную вод
|11.05.2010
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Япония ввела в строй плутониевый реактор
Как сообщает AP, в Японии 6 мая 2010 года вновь введён в строй реактор-размножитель Monju, использующий плутониевое топливо. Реактор Monju был запущен в 1995 году, однако выведен из эксплуатации спустя четыре месяца после инцидента с нарушением герм
|15.04.2010
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Закрывается последний реактор-наработчик оружейного плутония
Как сообщает пресс-служба Росатома, 15 апреля 2010 года реактор АДЭ-2 на ФГУП «ГХК» будет остановлен для вывода из эксплуатации. Реактор АДЭ-2 Горно-химического комбината (г. Железногорск, Красноярский край) является двухцелевым промышленным
|24.03.2010
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Билл Гейтс и Toshiba планируют создать ядерный реактор «нового поколения»
займется строительством ядерного реактора «нового поколения», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на японский телеканал Nihon Terebi. В частности, новое СП планирует построить разработанный TerraPower «реактор с бегущей волной» (TWR), позволяющий не использовать в качестве топлива обогащенный уран. Максимальный срок работы такого реактора без остановки составляет 100 лет. Новый ядерный реа
|06.10.2009
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КНДР восстанавливает ядерный реактор в Йонбене
ерная Корея вела с начала этого года, считает он. В 2007г. Йонбен был единственным функционирующим ядерным объектом в КНДР. В результате очередного раунда шестисторонних переговоров в сентябре 2007г. реактор был остановлен. Затем КНДР согласилась демонтировать его, а также предоставить информацию о проводимой программе обогащения урана. Взамен Вашингтон пообещал снять с КНДР ряд санкций, в
|02.09.2009
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"Правильный" реактор: атоммаш по-американски
), производство которых можно будет поставить «на поток» - аналогично тому, как Генри Форд поставил на конвейер выпуск автомобилей. Реакторы такого типа, получившие обозначение "right-sized reactor" (реактор "правильного" размера), смогут использоваться для автономного энергообеспечения объектов на лишённой инфраструктуры территории, военных баз, развивающихся стран. Тепловая мощность энерг
|03.06.2009
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Первый реактор для плавучей АТЭС отгружен на "Балтийский завод"
Как сообщает пресс-служба Росатома, на ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» закончена контрольная сборка и принят комиссией головной реактор для первой плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», сооружаемой в Санкт-Петербурге. Это явилось результатом совместной работы коллективов трех предприятий: ОАО
|11.11.2008
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Деревенский реактор: мирный атом дойдет до каждого
ёт такое соседство жителям. Во-первых, их безопасность существенно повысится – ядерные реакторы, подчёркивают разработчики, являются одними из наиболее надёжных источников энергии в мире, и модульный реактор очень непросто было бы взорвать или вывести из строя. По окончании работы реактор можно будет захоронить и забыть, продолжая наслаждаться безопасностью. Ядерный реактор не
|19.06.2008
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60 лет назад заработал первый в СССР уран-графитовый промышленный реактор
го плутония. Он был введен в эксплуатацию на ПО "Маяк" 19 июня 1948 года. Это позволило испытать 29 августа 1949 года советскую атомную бомбу. Монополия США на владение ядерным оружием была нарушена. Реактор находился в эксплуатации и нарабатывал плутоний в течение 39 лет. Он был окончательно остановлен 16 июня 1987 года.
|05.06.2008
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На Сибирском химкомбинате будет остановлен последний атомный реактор
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу СХК, последний атомный промышленный реактор АДЭ-4 реакторного завода Сибирского химического комбината (Томская область), вырабатывающий оружейный плутоний, сегодня будет остановлен. На предприятии отметили, что АДЭ-4 - второй и п
|29.11.2007
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Россия запустит новый "быстрый" реактор БН-800 в 2012 году
стов заместитель генерального директора «Росэнергоатома» - директор по новой технологической платформе Олег Сараев подчеркнул, что в 2012 году Россия намерена запустить в эксплуатацию новый «быстрый» реактор БН-800, строительство которого ведется в настоящее время на Белоярской АЭС. «Проект БН-800 заложен в Федеральную целевую программу развития атомной энергетики. Важным фактором является
|27.07.2007
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Остановлен реактор в ГНЦ НИИАР
Как сообщает пресс-служба Минатома, 26 июля 2007 года в ГНЦ НИИАР (Димитровград, Ульяновская область) автоматически остановлен реактор СМ-3. Автоматика зафиксировала отключение второго главного циркуляционного насоса (ГЦН-2), вследствие чего реактор был заглушен. СМ-3 работал на мощности 90 МВт. При остановке ре
|11.04.2007
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КНДР готова остановить ядерный реактор в течение 30 дней
КНДР готова в течение 30 дней остановить ядерный реактор и принять инспекторов МАГАТЭ. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ге Гван на встрече в Пхеньяне с губернатором американского штата Нью-Мексико
|10.04.2007
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Реактор на быстрых нейтронах в Казахстане выводят из эксплуатации
енные натрием бочки запечатывают и отправляют на Ульбинский металлургический завод, где натрий используется в качестве катализатора в танталовом производстве. Согласно постановлению правительства РК, реактор БН-350 будет находиться на консервации в течение 50 лет. Для удаления самого корпуса реактора понадобится разработать соответствующие технологии. На выполнение работ по удалению самих к
|06.04.2007
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"Ядерная война" на Ближнем Востоке: уроки истории
орый в то время был премьер-министром Ирака. Главная цель его визита заключалась в расширении сотрудничества в области атомной энергии между Ираком и Францией. Ирак просил ядерные технологии и мощный реактор. Французский премьер Жак Ширак с готовностью удовлетворил все запросы иракцев. В 1976 Ирак подписал договор о военно-техническом сотрудничестве с Францией в деле создания ядерного реакт
|02.03.2007
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В Китае создан ядерный реактор четвертого поколения
В Китае разработан опытный высокотемпературный ядерный реактор с воздушным охлаждением мощностью 10 мегаватт, сообщает пресс-служба Росатома со ссылкой на агентство «Синьхуа». Проект создания данного реактора в качестве важной составляющей был вклю
|19.06.2006
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Китай построит термоядерный реактор
Как сообщает пресс-служба Российской академии наук со ссылкой на китайскую «Chiha Daily», Китай собирается построить собственный экспериментальный термоядерный реактор уже к концу 2006 года. Китайский реактор будет возведен в восточной провинции Аньхой, он будет во многом уменьшенной копией Международного экспериментального термоядерного реакто
|19.06.2006
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Китай построит термоядерный реактор
Как сообщает пресс-служба Российской академии наук со ссылкой на китайскую «Chiha Daily», Китай собирается построить собственный экспериментальный термоядерный реактор уже к концу 2006 года. Китайский реактор будет возведен в восточной провинции Аньхой, он будет во многом уменьшенной копией Международного экспериментального термоядерного реакто
|02.06.2006
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Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей
ности за последующие годы под научным руководством ГНЦ РФ-ФЭИ разработано более 120 проектов различных установок, среди которых: первая в мире АЭС (Обнинск), Белоярская АЭС, экспериментальный быстрый реактор БР-10 (Обнинск), опытный быстрый реактор БОР-60 (Димитровград), первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 (Актау, Казахстан), быстрый реактор
|02.06.2006
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Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей
ности за последующие годы под научным руководством ГНЦ РФ-ФЭИ разработано более 120 проектов различных установок, среди которых: первая в мире АЭС (Обнинск), Белоярская АЭС, экспериментальный быстрый реактор БР-10 (Обнинск), опытный быстрый реактор БОР-60 (Димитровград), первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 (Актау, Казахстан), быстрый реактор
|24.03.2006
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В Японии остановлен ядерный реактор
Суд в японском городе Канадзава принял сегодня беспрецедентное решение, приказав заглушить только что пущенный в строй в его окрестностях коммерческий ядерный реактор — второй по мощности в стране. Суд согласился с требованием группы граждан, которые ссылались на то, что в случае сильного землетрясения эта установка может быть повреждена и стане
|24.03.2006
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В Японии остановлен ядерный реактор
Суд в японском городе Канадзава принял сегодня беспрецедентное решение, приказав заглушить только что пущенный в строй в его окрестностях коммерческий ядерный реактор — второй по мощности в стране. Суд согласился с требованием группы граждан, которые ссылались на то, что в случае сильного землетрясения эта установка может быть повреждена и стане
|28.06.2005
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Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор
ания, культуры, спорта, науки и техники Японии Нариаки Накаяма и руководитель Федерального агентства по атомной энергии России Александр Румянцев. Ранее предполагалось, что первый в мире термоядерный реактор будет построен в Японии, однако неделю назад японские СМИ сообщили, что руководство Страны восходящего солнца проинформировало Евросоюз о своем решении отказаться от строительства реакт
|28.06.2005
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Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор
ания, культуры, спорта, науки и техники Японии Нариаки Накаяма и руководитель Федерального агентства по атомной энергии России Александр Румянцев. Ранее предполагалось, что первый в мире термоядерный реактор будет построен в Японии, однако неделю назад японские СМИ сообщили, что руководство Страны восходящего солнца проинформировало Евросоюз о своем решении отказаться от строительства реакт
Энергетика и организации, системы, технологии, персоны:
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