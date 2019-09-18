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Энергетика Реактор устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.09.2019 Российские ученые разработали гибридный реактор синтеза-деления

Предложенная российскими учеными концепция предполагает возможность создания компактного реактора с возможностью генерации умеренной мощности и выделением малого количества радиоактивных отходов. Реактор использует высокотемпературную плазму, как токамак, но лишь в качестве дополнительного источника нейтронов. Дополнительные нейтроны позволяют заменить до 95% уранового топлива на торий.
05.12.2017 НАСА тестирует компактный космический ядерный реактор

ого ядерного реактора космического класса. Этот проект уже получил многолетние финансирование и должен обеспечить энергией дальние космические миссии, которые не могут полагаться на солнечные панели. Реактор Kilopower имеет небольшой размер и имеет прочную легкую конструкцию Тестирование реактора Kilopower будет проводиться на бывшем ядерном полигоне в Неваде, где созданы безопасные условия
01.05.2017 Британский стартап запустил термоядерный реактор

Британский стартап Tokomak Energy сообщил о том, что впервые официально запустил термоядерный реактор и получил первую плазму. Задача экспериментального реактора – производить рекордную температуру плазмы 100 млн градусов, что в семь раз выше температуры в центре Солнца и температуры, н
29.11.2012 Американцы представили ядерный мини-реактор для полетов в космос

Специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) продемонстрировали новую концепцию надежного ядерного реактора для космических полетов и внеземных баз. Новый реактор имеет предельно простую конструкцию. В ядре реактора находится цилиндр диаметром около 10 см с 22,5 кг топлива – урана. Цилиндр оснащен поглотителем нейтронов из карбида бора, который у
02.10.2012 Многотопливная АЭС: готовится универсальный реактор

Компания Transatomic Power приступила к разработке реактора, который способен работать практически на любом ядерном топливе. Новый реактор сможет использовать в качестве топлива любой уран или торий, а также отработанное топливо из обычных реакторов на легкой воде. Новый реактор под названием Waste Annihilating Molt
06.12.2011 Гипотеза: природный ядерный реактор инициировал жизнь на Земле

вают так много труда, безо всяких усилий могут создаваться природой – для этого достаточно, чтобы в одном месте случайно скопилось необходимое количество распадающихся изотопов. Пример тому – атомный реактор, обнаруженный в 1972-м году в Африке, под Габоном, спонтанно возникший два миллиарда лет тому назад из-за высокой концентрации урана-235 и сейчас уже полностью выгоревший. Теперь ученые
20.10.2011 Ядерный реактор будет в каждой деревне

томной энергии ожидает большой спрос на небольшие реакторы, особенно в бедных странах и в сельской местности, где нет необходимой инфраструктуры и потребности для постройки обычных больших реакторов. Реактор NuScale имеет габариты всего 18x4,3 м и требует перезарядки один раз в год Конструкция реактора NuScale основана на технологии, разработанной Министерством энергетики США и Университето
08.08.2011 Ядерный реактор на кухне: хобби обернулось арестом

и из дому с поднятыми руками, три человека со счетчиками Гейгера обыскали меня и посадили в машину, - рассказывает Хэндл. – На этом мой проект закончился". В своем стремлении создать домашний атомный реактор Ричард Хэндл далеко не одинок. К столь экстравагантному занятию его подвиг Дэвид Ханн из США, семнадцатилетний "Орел-скаут", который в конце прошлого века попытался соорудить на кухне с
01.07.2011 Что станет российским мегапроектом: реактор ПИК, сверхмощный лазер или суперколлайдер?

укции "Игнитор". Работы по строительству ТСП были заморожены, но инфраструктура и коммуникации соответствуют требованиям нового проекта. "Золотой" долгострой Высокопоточный пучковый исследовательский реактор ПИК - один из крупнейших и самых дорогих долгостроев СССР и России в области фундаментальных и прикладных исследований. Строительство реактора началось более 30 лет назад на территории

24.02.2011 Слух: реактор на холодном термояде проработал 18 часов

появившееся сообщение нельзя считать более чем слухом. События развиваются по сценарию, по которому они развивались бы в случае чистого мошенничества, однако они развивались точно бы так же, если бы реактор на реакции холодного термояда был и в самом деле реализован. Наиболее вероятен первый вариант, но пока нельзя исключить и второго. Реактор Фокарди-Росси Итак, сообщается, что Анд
17.01.2011 Реактор холодного термояда изобретен мошенником?

Мы до сих пор не можем с уверенностью сказать, сбывшаяся ли это сказка или очередное надувательство, хотя последнее более вероятно. Андреа Росси (Andrea Rossi), обладатель патента на реактор, всю субботу отвечал в интернете на вопросы интересующихся – в основном ученых, работающих в смежных областях. Отвечал максимально откровенно и от вопросов не уходил. По его словам выхо
18.10.2010 Термоядерный реактор: строительство начинается

Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР), строительство которого запланировано в городе Кадараш в Южной Франции, окончательно пережил неприятности мирового финансового кризиса и начинает приобретать реальные юридически

15.09.2010 Новый реактор превращает отходы в дешевое биотопливо

Компания E-Fuel разработала реактор для микросинтеза этанола, который может сделать биотопливо еще более дешевым. E-Fuel MicroFusion Reactor позволяет перерабатывать практически любые целлюлозные отходы в подслащенную вод
11.05.2010 Япония ввела в строй плутониевый реактор

Как сообщает AP, в Японии 6 мая 2010 года вновь введён в строй реактор-размножитель Monju, использующий плутониевое топливо. Реактор Monju был запущен в 1995 году, однако выведен из эксплуатации спустя четыре месяца после инцидента с нарушением герм
15.04.2010 Закрывается последний реактор-наработчик оружейного плутония

Как сообщает пресс-служба Росатома, 15 апреля 2010 года реактор АДЭ-2 на ФГУП «ГХК» будет остановлен для вывода из эксплуатации. Реактор АДЭ-2 Горно-химического комбината (г. Железногорск, Красноярский край) является двухцелевым промышленным

24.03.2010 Билл Гейтс и Toshiba планируют создать ядерный реактор «нового поколения»

займется строительством ядерного реактора «нового поколения», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на японский телеканал Nihon Terebi. В частности, новое СП планирует построить разработанный TerraPower «реактор с бегущей волной» (TWR), позволяющий не использовать в качестве топлива обогащенный уран. Максимальный срок работы такого реактора без остановки составляет 100 лет. Новый ядерный реа
06.10.2009 КНДР восстанавливает ядерный реактор в Йонбене

ерная Корея вела с начала этого года, считает он. В 2007г. Йонбен был единственным функционирующим ядерным объектом в КНДР. В результате очередного раунда шестисторонних переговоров в сентябре 2007г. реактор был остановлен. Затем КНДР согласилась демонтировать его, а также предоставить информацию о проводимой программе обогащения урана. Взамен Вашингтон пообещал снять с КНДР ряд санкций, в

02.09.2009 "Правильный" реактор: атоммаш по-американски

), производство которых можно будет поставить «на поток» - аналогично тому, как Генри Форд поставил на конвейер выпуск автомобилей. Реакторы такого типа, получившие обозначение "right-sized reactor" (реактор "правильного" размера), смогут использоваться для автономного энергообеспечения объектов на лишённой инфраструктуры территории, военных баз, развивающихся стран. Тепловая мощность энерг
03.06.2009 Первый реактор для плавучей АТЭС отгружен на "Балтийский завод"

Как сообщает пресс-служба Росатома, на ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» закончена контрольная сборка и принят комиссией головной реактор для первой плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», сооружаемой в Санкт-Петербурге. Это явилось результатом совместной работы коллективов трех предприятий: ОАО
11.11.2008 Деревенский реактор: мирный атом дойдет до каждого

ёт такое соседство жителям. Во-первых, их безопасность существенно повысится – ядерные реакторы, подчёркивают разработчики, являются одними из наиболее надёжных источников энергии в мире, и модульный реактор очень непросто было бы взорвать или вывести из строя. По окончании работы реактор можно будет захоронить и забыть, продолжая наслаждаться безопасностью. Ядерный реактор не
19.06.2008 60 лет назад заработал первый в СССР уран-графитовый промышленный реактор

го плутония. Он был введен в эксплуатацию на ПО "Маяк" 19 июня 1948 года. Это позволило испытать 29 августа 1949 года советскую атомную бомбу. Монополия США на владение ядерным оружием была нарушена. Реактор находился в эксплуатации и нарабатывал плутоний в течение 39 лет. Он был окончательно остановлен 16 июня 1987 года.
05.06.2008 На Сибирском химкомбинате будет остановлен последний атомный реактор

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу СХК, последний атомный промышленный реактор АДЭ-4 реакторного завода Сибирского химического комбината (Томская область), вырабатывающий оружейный плутоний, сегодня будет остановлен. На предприятии отметили, что АДЭ-4 - второй и п
29.11.2007 Россия запустит новый "быстрый" реактор БН-800 в 2012 году

стов заместитель генерального директора «Росэнергоатома» - директор по новой технологической платформе Олег Сараев подчеркнул, что в 2012 году Россия намерена запустить в эксплуатацию новый «быстрый» реактор БН-800, строительство которого ведется в настоящее время на Белоярской АЭС. «Проект БН-800 заложен в Федеральную целевую программу развития атомной энергетики. Важным фактором является

27.07.2007 Остановлен реактор в ГНЦ НИИАР

Как сообщает пресс-служба Минатома, 26 июля 2007 года в ГНЦ НИИАР (Димитровград, Ульяновская область) автоматически остановлен реактор СМ-3. Автоматика зафиксировала отключение второго главного циркуляционного насоса (ГЦН-2), вследствие чего реактор был заглушен. СМ-3 работал на мощности 90 МВт. При остановке ре
11.04.2007 КНДР готова остановить ядерный реактор в течение 30 дней

КНДР готова в течение 30 дней остановить ядерный реактор и принять инспекторов МАГАТЭ. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ге Гван на встрече в Пхеньяне с губернатором американского штата Нью-Мексико
10.04.2007 Реактор на быстрых нейтронах в Казахстане выводят из эксплуатации

енные натрием бочки запечатывают и отправляют на Ульбинский металлургический завод, где натрий используется в качестве катализатора в танталовом производстве. Согласно постановлению правительства РК, реактор БН-350 будет находиться на консервации в течение 50 лет. Для удаления самого корпуса реактора понадобится разработать соответствующие технологии. На выполнение работ по удалению самих к
06.04.2007 "Ядерная война" на Ближнем Востоке: уроки истории

орый в то время был премьер-министром Ирака. Главная цель его визита заключалась в расширении сотрудничества в области атомной энергии между Ираком и Францией. Ирак просил ядерные технологии и мощный реактор. Французский премьер Жак Ширак с готовностью удовлетворил все запросы иракцев. В 1976 Ирак подписал договор о военно-техническом сотрудничестве с Францией в деле создания ядерного реакт
02.03.2007 В Китае создан ядерный реактор четвертого поколения

В Китае разработан опытный высокотемпературный ядерный реактор с воздушным охлаждением мощностью 10 мегаватт, сообщает пресс-служба Росатома со ссылкой на агентство «Синьхуа». Проект создания данного реактора в качестве важной составляющей был вклю
19.06.2006 Китай построит термоядерный реактор

Как сообщает пресс-служба Российской академии наук со ссылкой на китайскую «Chiha Daily», Китай собирается построить собственный экспериментальный термоядерный реактор уже к концу 2006 года. Китайский реактор будет возведен в восточной провинции Аньхой, он будет во многом уменьшенной копией Международного экспериментального термоядерного реакто
19.06.2006 Китай построит термоядерный реактор

Как сообщает пресс-служба Российской академии наук со ссылкой на китайскую «Chiha Daily», Китай собирается построить собственный экспериментальный термоядерный реактор уже к концу 2006 года. Китайский реактор будет возведен в восточной провинции Аньхой, он будет во многом уменьшенной копией Международного экспериментального термоядерного реакто
02.06.2006 Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей

ности за последующие годы под научным руководством ГНЦ РФ-ФЭИ разработано более 120 проектов различных установок, среди которых: первая в мире АЭС (Обнинск), Белоярская АЭС, экспериментальный быстрый реактор БР-10 (Обнинск), опытный быстрый реактор БОР-60 (Димитровград), первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 (Актау, Казахстан), быстрый реактор
02.06.2006 Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей

ности за последующие годы под научным руководством ГНЦ РФ-ФЭИ разработано более 120 проектов различных установок, среди которых: первая в мире АЭС (Обнинск), Белоярская АЭС, экспериментальный быстрый реактор БР-10 (Обнинск), опытный быстрый реактор БОР-60 (Димитровград), первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 (Актау, Казахстан), быстрый реактор
24.03.2006 В Японии остановлен ядерный реактор

Суд в японском городе Канадзава принял сегодня беспрецедентное решение, приказав заглушить только что пущенный в строй в его окрестностях коммерческий ядерный реактор — второй по мощности в стране. Суд согласился с требованием группы граждан, которые ссылались на то, что в случае сильного землетрясения эта установка может быть повреждена и стане
24.03.2006 В Японии остановлен ядерный реактор

Суд в японском городе Канадзава принял сегодня беспрецедентное решение, приказав заглушить только что пущенный в строй в его окрестностях коммерческий ядерный реактор — второй по мощности в стране. Суд согласился с требованием группы граждан, которые ссылались на то, что в случае сильного землетрясения эта установка может быть повреждена и стане
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор

ания, культуры, спорта, науки и техники Японии Нариаки Накаяма и руководитель Федерального агентства по атомной энергии России Александр Румянцев. Ранее предполагалось, что первый в мире термоядерный реактор будет построен в Японии, однако неделю назад японские СМИ сообщили, что руководство Страны восходящего солнца проинформировало Евросоюз о своем решении отказаться от строительства реакт
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор

ания, культуры, спорта, науки и техники Японии Нариаки Накаяма и руководитель Федерального агентства по атомной энергии России Александр Румянцев. Ранее предполагалось, что первый в мире термоядерный реактор будет построен в Японии, однако неделю назад японские СМИ сообщили, что руководство Страны восходящего солнца проинформировало Евросоюз о своем решении отказаться от строительства реакт

Публикаций - 259, упоминаний - 259

Энергетика и организации, системы, технологии, персоны:

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Deiteriy - Дейтерий 75 7
Pebble Technology 71 4
THQ 299 4
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Microsoft Corporation 25775 3
9594 3
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 3
General Fusion 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Intel Corporation 12811 2
Галактика - Корпорация 1545 2
ИКС - Форпост 78 2
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RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
Nvidia Corp 4002 2
Westinghouse Electric 39 2
Supra 36 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
Ростелеком 10948 1
Huawei 4676 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
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Toshiba Corporation 2980 1
Fujitsu 2105 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Canon 1439 1
Sony 6739 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
AT&T Inc 1725 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 1
Olympus 475 1
China Mobile 436 1
F-Secure 216 1
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Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 16
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Росатом - Белене АЭС 25 8
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Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 6
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 6
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Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 5
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 4
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 4
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 20
Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 75 17
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Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 138 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 10
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 8
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 7
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 186 7
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 397 6
ООН МАГАТЭ - INES - International Nuclear Event Scale - Международная шкала ядерных событий 23 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 6
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 6
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Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Атомная энергетика - Реактор - РБМК - Реактор большой мощности канальный 18 4
Megascience - Мегасайенс - Меганаука - сверхмощные и дорогостоящие научные комплексы 20 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 141 24
Ростелеком - Чистое небо 54 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 6
Oracle Hyperion 259 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Z machine, Z Pulsed Power Facilit - Z-машина 16 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 3
FreePik 1841 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 93 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
GeoEye IKONOS 127 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 2
EAST - Experimental Advanced Superconducting Tokamak 3 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Б-414 Даниил Московский (подводная лодка) 6 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeVAR 9 1
Leica M - camera model 19 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Метавселенная ВДНХ 1 1
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 19 1
Microsoft Windows 16882 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Adobe Photoshop 804 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
Radix Tempo 30 1
Dash - Криптовалюта 57 1
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 13
Rossi Andrea - Росси Андреа 8 6
Румянцев Александр 18 6
Кириенко Владимир 148 5
Кириенко Сергей 149 5
Fiala Miroslav - Фиала Мирослав 4 4
Pons Stanley - Понс Стэнли 7 4
Fleishmann Martin - Флейшман Мартин 7 4
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 4
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Шалманов Сергей 202 3
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Саиди Мохаммад 2 2
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Травин Владимир 4 2
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Максимчук Анна 4 2
Bohmer Nils - Бемер Нильс 2 2
Fleischmann Martin - Флейшман Мартин 3 2
Evans Todd - Эванс Тодд 2 2
Zdebor Roman - Здебор Роман 2 2
Butt Adam - Батт Эдам 5 2
Focardi Sergio - Фокарди Серджио 2 2
Путин Владимир 3454 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Дерипаска Олег 41 2
Виноградова Анна 5 2
Шматко Сергей 12 2
Saltmarsh Mike - Солтмаш Майк 2 2
Switkowski Ziggy - Свитковски Зигги 6 2
Баденков Антон 4 2
Широбоков Юрий 2 2
Фосчи Эвелин 1 1
Пономарев-Степной Николай 3 1
Мельник Моше 1 1
Адамс Захария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 105
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 90
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 44
Уран - планета Солнечной системы 550 40
Франция - Французская Республика 8177 35
Япония 13807 34
Земля - планета Солнечной системы 10865 26
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
Европа 24964 22
Индия - Bharat 5869 19
Иран - Исламская Республика Иран 1155 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Южная Корея - Республика 7052 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Канада 5081 16
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Солнечная система - Solar system 2569 14
Украина 7928 13
Франция - Кадараш 22 12
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Украина - Чернобыль 60 11
Казахстан - Республика 6048 10
Швеция - Королевство 3782 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Болгария - Республика 799 10
Чехия - Чешская Республика 1349 9
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Иран - Тегеран 161 7
Венгрия 855 6
США - Калифорния 4829 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 6
Аргентина - Аргентинская Республика 615 6
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 6
КНДР - Йонбён 14 5
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 155
Энергетика - Energy - Energetically 5855 66
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 46
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 43
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 29
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 29
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 25
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 22
Физика - Physics - область естествознания 2940 21
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 21
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 69 18
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 9
Плутоний 40 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 9
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 9
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 8
Свинец - Plumbum - химический элемент 136 7
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Металлы - Никель - Nickel 359 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 6
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 6
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 209 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 6
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 6
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 5
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РАН - Российская академия наук 2122 11
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 4
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 3
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
CAS CASHIPS - The Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences - Институт физики плазмы Китайской академии наук 3 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 1
UVic - University of Victoria - Университет Виктории 10 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 1
MSU - Montana State University - Университет Монтаны 6 1
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
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