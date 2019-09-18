Российские ученые разработали гибридный реактор синтеза-деления Предложенная российскими учеными концепция предполагает возможность создания компактного реактора с возможностью генерации умеренной мощности и выделением малого количества радиоактивных отходов. Реактор использует высокотемпературную плазму, как токамак, но лишь в качестве дополнительного источника нейтронов. Дополнительные нейтроны позволяют заменить до 95% уранового топлива на торий.

НАСА тестирует компактный космический ядерный реактор ого ядерного реактора космического класса. Этот проект уже получил многолетние финансирование и должен обеспечить энергией дальние космические миссии, которые не могут полагаться на солнечные панели. Реактор Kilopower имеет небольшой размер и имеет прочную легкую конструкцию Тестирование реактора Kilopower будет проводиться на бывшем ядерном полигоне в Неваде, где созданы безопасные условия

Британский стартап запустил термоядерный реактор Британский стартап Tokomak Energy сообщил о том, что впервые официально запустил термоядерный реактор и получил первую плазму. Задача экспериментального реактора – производить рекордную температуру плазмы 100 млн градусов, что в семь раз выше температуры в центре Солнца и температуры, н

Американцы представили ядерный мини-реактор для полетов в космос Специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) продемонстрировали новую концепцию надежного ядерного реактора для космических полетов и внеземных баз. Новый реактор имеет предельно простую конструкцию. В ядре реактора находится цилиндр диаметром около 10 см с 22,5 кг топлива – урана. Цилиндр оснащен поглотителем нейтронов из карбида бора, который у

Многотопливная АЭС: готовится универсальный реактор Компания Transatomic Power приступила к разработке реактора, который способен работать практически на любом ядерном топливе. Новый реактор сможет использовать в качестве топлива любой уран или торий, а также отработанное топливо из обычных реакторов на легкой воде. Новый реактор под названием Waste Annihilating Molt

Гипотеза: природный ядерный реактор инициировал жизнь на Земле вают так много труда, безо всяких усилий могут создаваться природой – для этого достаточно, чтобы в одном месте случайно скопилось необходимое количество распадающихся изотопов. Пример тому – атомный реактор, обнаруженный в 1972-м году в Африке, под Габоном, спонтанно возникший два миллиарда лет тому назад из-за высокой концентрации урана-235 и сейчас уже полностью выгоревший. Теперь ученые

Ядерный реактор будет в каждой деревне томной энергии ожидает большой спрос на небольшие реакторы, особенно в бедных странах и в сельской местности, где нет необходимой инфраструктуры и потребности для постройки обычных больших реакторов. Реактор NuScale имеет габариты всего 18x4,3 м и требует перезарядки один раз в год Конструкция реактора NuScale основана на технологии, разработанной Министерством энергетики США и Университето

Ядерный реактор на кухне: хобби обернулось арестом и из дому с поднятыми руками, три человека со счетчиками Гейгера обыскали меня и посадили в машину, - рассказывает Хэндл. – На этом мой проект закончился". В своем стремлении создать домашний атомный реактор Ричард Хэндл далеко не одинок. К столь экстравагантному занятию его подвиг Дэвид Ханн из США, семнадцатилетний "Орел-скаут", который в конце прошлого века попытался соорудить на кухне с

Что станет российским мегапроектом: реактор ПИК, сверхмощный лазер или суперколлайдер? укции "Игнитор". Работы по строительству ТСП были заморожены, но инфраструктура и коммуникации соответствуют требованиям нового проекта. "Золотой" долгострой Высокопоточный пучковый исследовательский реактор ПИК - один из крупнейших и самых дорогих долгостроев СССР и России в области фундаментальных и прикладных исследований. Строительство реактора началось более 30 лет назад на территории

Слух: реактор на холодном термояде проработал 18 часов появившееся сообщение нельзя считать более чем слухом. События развиваются по сценарию, по которому они развивались бы в случае чистого мошенничества, однако они развивались точно бы так же, если бы реактор на реакции холодного термояда был и в самом деле реализован. Наиболее вероятен первый вариант, но пока нельзя исключить и второго. Реактор Фокарди-Росси Итак, сообщается, что Анд

Реактор холодного термояда изобретен мошенником? Мы до сих пор не можем с уверенностью сказать, сбывшаяся ли это сказка или очередное надувательство, хотя последнее более вероятно. Андреа Росси (Andrea Rossi), обладатель патента на реактор, всю субботу отвечал в интернете на вопросы интересующихся – в основном ученых, работающих в смежных областях. Отвечал максимально откровенно и от вопросов не уходил. По его словам выхо

Термоядерный реактор: строительство начинается Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР), строительство которого запланировано в городе Кадараш в Южной Франции, окончательно пережил неприятности мирового финансового кризиса и начинает приобретать реальные юридически

Новый реактор превращает отходы в дешевое биотопливо Компания E-Fuel разработала реактор для микросинтеза этанола, который может сделать биотопливо еще более дешевым. E-Fuel MicroFusion Reactor позволяет перерабатывать практически любые целлюлозные отходы в подслащенную вод

Япония ввела в строй плутониевый реактор Как сообщает AP, в Японии 6 мая 2010 года вновь введён в строй реактор-размножитель Monju, использующий плутониевое топливо. Реактор Monju был запущен в 1995 году, однако выведен из эксплуатации спустя четыре месяца после инцидента с нарушением герм

Закрывается последний реактор-наработчик оружейного плутония Как сообщает пресс-служба Росатома, 15 апреля 2010 года реактор АДЭ-2 на ФГУП «ГХК» будет остановлен для вывода из эксплуатации. Реактор АДЭ-2 Горно-химического комбината (г. Железногорск, Красноярский край) является двухцелевым промышленным

Билл Гейтс и Toshiba планируют создать ядерный реактор «нового поколения» займется строительством ядерного реактора «нового поколения», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на японский телеканал Nihon Terebi. В частности, новое СП планирует построить разработанный TerraPower «реактор с бегущей волной» (TWR), позволяющий не использовать в качестве топлива обогащенный уран. Максимальный срок работы такого реактора без остановки составляет 100 лет. Новый ядерный реа

КНДР восстанавливает ядерный реактор в Йонбене ерная Корея вела с начала этого года, считает он. В 2007г. Йонбен был единственным функционирующим ядерным объектом в КНДР. В результате очередного раунда шестисторонних переговоров в сентябре 2007г. реактор был остановлен. Затем КНДР согласилась демонтировать его, а также предоставить информацию о проводимой программе обогащения урана. Взамен Вашингтон пообещал снять с КНДР ряд санкций, в

"Правильный" реактор: атоммаш по-американски ), производство которых можно будет поставить «на поток» - аналогично тому, как Генри Форд поставил на конвейер выпуск автомобилей. Реакторы такого типа, получившие обозначение "right-sized reactor" (реактор "правильного" размера), смогут использоваться для автономного энергообеспечения объектов на лишённой инфраструктуры территории, военных баз, развивающихся стран. Тепловая мощность энерг

Первый реактор для плавучей АТЭС отгружен на "Балтийский завод" Как сообщает пресс-служба Росатома, на ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» закончена контрольная сборка и принят комиссией головной реактор для первой плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», сооружаемой в Санкт-Петербурге. Это явилось результатом совместной работы коллективов трех предприятий: ОАО

Деревенский реактор: мирный атом дойдет до каждого ёт такое соседство жителям. Во-первых, их безопасность существенно повысится – ядерные реакторы, подчёркивают разработчики, являются одними из наиболее надёжных источников энергии в мире, и модульный реактор очень непросто было бы взорвать или вывести из строя. По окончании работы реактор можно будет захоронить и забыть, продолжая наслаждаться безопасностью. Ядерный реактор не

60 лет назад заработал первый в СССР уран-графитовый промышленный реактор го плутония. Он был введен в эксплуатацию на ПО "Маяк" 19 июня 1948 года. Это позволило испытать 29 августа 1949 года советскую атомную бомбу. Монополия США на владение ядерным оружием была нарушена. Реактор находился в эксплуатации и нарабатывал плутоний в течение 39 лет. Он был окончательно остановлен 16 июня 1987 года.

На Сибирском химкомбинате будет остановлен последний атомный реактор Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу СХК, последний атомный промышленный реактор АДЭ-4 реакторного завода Сибирского химического комбината (Томская область), вырабатывающий оружейный плутоний, сегодня будет остановлен. На предприятии отметили, что АДЭ-4 - второй и п

Россия запустит новый "быстрый" реактор БН-800 в 2012 году стов заместитель генерального директора «Росэнергоатома» - директор по новой технологической платформе Олег Сараев подчеркнул, что в 2012 году Россия намерена запустить в эксплуатацию новый «быстрый» реактор БН-800, строительство которого ведется в настоящее время на Белоярской АЭС. «Проект БН-800 заложен в Федеральную целевую программу развития атомной энергетики. Важным фактором является

Остановлен реактор в ГНЦ НИИАР Как сообщает пресс-служба Минатома, 26 июля 2007 года в ГНЦ НИИАР (Димитровград, Ульяновская область) автоматически остановлен реактор СМ-3. Автоматика зафиксировала отключение второго главного циркуляционного насоса (ГЦН-2), вследствие чего реактор был заглушен. СМ-3 работал на мощности 90 МВт. При остановке ре

КНДР готова остановить ядерный реактор в течение 30 дней КНДР готова в течение 30 дней остановить ядерный реактор и принять инспекторов МАГАТЭ. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ге Гван на встрече в Пхеньяне с губернатором американского штата Нью-Мексико

Реактор на быстрых нейтронах в Казахстане выводят из эксплуатации енные натрием бочки запечатывают и отправляют на Ульбинский металлургический завод, где натрий используется в качестве катализатора в танталовом производстве. Согласно постановлению правительства РК, реактор БН-350 будет находиться на консервации в течение 50 лет. Для удаления самого корпуса реактора понадобится разработать соответствующие технологии. На выполнение работ по удалению самих к

"Ядерная война" на Ближнем Востоке: уроки истории орый в то время был премьер-министром Ирака. Главная цель его визита заключалась в расширении сотрудничества в области атомной энергии между Ираком и Францией. Ирак просил ядерные технологии и мощный реактор. Французский премьер Жак Ширак с готовностью удовлетворил все запросы иракцев. В 1976 Ирак подписал договор о военно-техническом сотрудничестве с Францией в деле создания ядерного реакт

В Китае создан ядерный реактор четвертого поколения В Китае разработан опытный высокотемпературный ядерный реактор с воздушным охлаждением мощностью 10 мегаватт, сообщает пресс-служба Росатома со ссылкой на агентство «Синьхуа». Проект создания данного реактора в качестве важной составляющей был вклю

Китай построит термоядерный реактор Как сообщает пресс-служба Российской академии наук со ссылкой на китайскую «Chiha Daily», Китай собирается построить собственный экспериментальный термоядерный реактор уже к концу 2006 года. Китайский реактор будет возведен в восточной провинции Аньхой, он будет во многом уменьшенной копией Международного экспериментального термоядерного реакто

Китай построит термоядерный реактор Как сообщает пресс-служба Российской академии наук со ссылкой на китайскую «Chiha Daily», Китай собирается построить собственный экспериментальный термоядерный реактор уже к концу 2006 года. Китайский реактор будет возведен в восточной провинции Аньхой, он будет во многом уменьшенной копией Международного экспериментального термоядерного реакто

Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей ности за последующие годы под научным руководством ГНЦ РФ-ФЭИ разработано более 120 проектов различных установок, среди которых: первая в мире АЭС (Обнинск), Белоярская АЭС, экспериментальный быстрый реактор БР-10 (Обнинск), опытный быстрый реактор БОР-60 (Димитровград), первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 (Актау, Казахстан), быстрый реактор

Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей ности за последующие годы под научным руководством ГНЦ РФ-ФЭИ разработано более 120 проектов различных установок, среди которых: первая в мире АЭС (Обнинск), Белоярская АЭС, экспериментальный быстрый реактор БР-10 (Обнинск), опытный быстрый реактор БОР-60 (Димитровград), первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 (Актау, Казахстан), быстрый реактор

В Японии остановлен ядерный реактор Суд в японском городе Канадзава принял сегодня беспрецедентное решение, приказав заглушить только что пущенный в строй в его окрестностях коммерческий ядерный реактор — второй по мощности в стране. Суд согласился с требованием группы граждан, которые ссылались на то, что в случае сильного землетрясения эта установка может быть повреждена и стане

В Японии остановлен ядерный реактор Суд в японском городе Канадзава принял сегодня беспрецедентное решение, приказав заглушить только что пущенный в строй в его окрестностях коммерческий ядерный реактор — второй по мощности в стране. Суд согласился с требованием группы граждан, которые ссылались на то, что в случае сильного землетрясения эта установка может быть повреждена и стане

Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор ания, культуры, спорта, науки и техники Японии Нариаки Накаяма и руководитель Федерального агентства по атомной энергии России Александр Румянцев. Ранее предполагалось, что первый в мире термоядерный реактор будет построен в Японии, однако неделю назад японские СМИ сообщили, что руководство Страны восходящего солнца проинформировало Евросоюз о своем решении отказаться от строительства реакт