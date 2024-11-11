Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники

Российские ученые создали математическую модель безопасной работы реакторов на быстрых нейтронах 2

Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro 2

Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию 2

Суперпроект российских ядерщиков за 50 миллионов переедет с Microsoft SharePoint на независимое ПО 1

Обсуждаются перспективы сооружения исследовательского реактора в Белоруссии 2

В Сарове проводится семинар по суперкомпьютерным вычислениям 1

В Сарове ученые обсудят вопросы супервычислений и математического моделирования 1

Франция участвует в утилизации реакторов российских атомных подлодок 1

Проблемы обращения с радиоактивными отходами обсудили в Париже 1

Проблемы обращения с радиоактивными отходами обсудили в Париже 1

Начато строительство первой в России плавучей АЭС 1

Начато строительство первой в России плавучей АЭС 1

Сильные морозы стимулируют развитие ядерной энергетики 2

Сильные морозы стимулируют развитие ядерной энергетики 2

Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор 1