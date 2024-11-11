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Росатом НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники

Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники

СОБЫТИЯ

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11.11.2024 Российские ученые создали математическую модель безопасной работы реакторов на быстрых нейтронах  2
26.08.2024 Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro 10
05.08.2024 Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro 2
05.08.2024 ЭОС и РДТЕХ успешно реализовали проект миграции СЭД «Дело» с Oracle на Postgres Pro в АО «НИКИЭТ» 5
01.12.2023 Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию 2
25.11.2022 Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию 1
04.07.2022 Суперпроект российских ядерщиков за 50 миллионов переедет с Microsoft SharePoint на независимое ПО 1
23.12.2019 «Росатом» запустил новый цифровой продукт «Логос тепло» 1
06.01.2016 «НИИТеплоприбор» за 653 млн создаст элементы управления атомными станциями 1
14.07.2015 «Астерос» второй год подряд показывает сдержанный рост 1
29.06.2015 Валерий Соколюк - Мы находимся в авангарде рынка инфраструктурных проектов «под ключ» 2
04.02.2015 «Росатом» закупает американское ПО и «железо» на сотни миллионов рублей 1
02.07.2014 «Астерос» развернула мультимедийный комплекс в российском научном центре атомных технологий 2
24.10.2012 «Элар» создал систему научного поиска по фондам библиотеки диссертаций РГБ 1
19.05.2010 Обсуждаются перспективы сооружения исследовательского реактора в Белоруссии 2
06.10.2009 В Сарове проводится семинар по суперкомпьютерным вычислениям 1
02.10.2009 В Сарове ученые обсудят вопросы супервычислений и математического моделирования 1
28.09.2009 Франция участвует в утилизации реакторов российских атомных подлодок 1
16.11.2006 Проблемы обращения с радиоактивными отходами обсудили в Париже 1
16.11.2006 Проблемы обращения с радиоактивными отходами обсудили в Париже 1
04.08.2006 Начато строительство первой в России плавучей АЭС 1
04.08.2006 Начато строительство первой в России плавучей АЭС 1
23.01.2006 Сильные морозы стимулируют развитие ядерной энергетики 2
23.01.2006 Сильные морозы стимулируют развитие ядерной энергетики 2
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор 1
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор 1
11.06.2003 Никита Шведов: Эффективность бизнеса зависит от человечности 1
28.03.2003 18-19 апреля пройдет 6-ая международная конференция "Информационные технологии: перспективы для бизнеса в России" 1
16.07.2001 "ЛАНИТ" внедрила систему оповещения в Центре технической поддержки АЭС с РБМК в ГУП НИКИЭТ 3

Публикаций - 31, упоминаний - 54

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7042 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1210 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 565 3
Сосны НПФ - Научно-производственная организация 3 2
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 2
Системы документооборота 516 2
Cisco Systems 5332 2
Microsoft Corporation 25655 2
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 2
НИИТеплоприбор - Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения 2 1
ЦИФРА - Центр инженерно-физических расчетов и анализа 1 1
Samsung Electronics 10971 1
Ростелеком 10797 1
Broadcom - VMware 2586 1
МегаФон 10529 1
SAP SE 5559 1
Dell EMC 5160 1
Lenovo Group 2417 1
IBM - International Business Machines Corp 9664 1
HP Inc. 5864 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2365 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 409 1
SAS Institute 1077 1
Fujitsu 2097 1
Крок - Croc 1940 1
Directum - Директум 1233 1
Canon 1436 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1085 1
Sony 6716 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
TrueConf - ТруКонф 449 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 689 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 698 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1117 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 281 1
Olympus 474 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 61 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 448 5
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 4
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 4
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 2
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 2
Росатом - Атомэнергомаш - ЦКБМ - Центральное конструкторское бюро машиностроения 6 2
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 369 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 101 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 2
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 2
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 2
Интер РАО Электрогенерация 6 1
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 11 1
Сочи Парк 15 1
КОМТЕХ 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 1
Газпром нефть 697 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 502 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 366 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 363 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 443 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Hansa - Ханса 114 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 16 1
Росатом ПСЗ ФГУП - Приборостроительный завод имени К.А. Володина 3 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 12 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2293 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3643 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 2
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