Индексная книга (каталог) CNews*
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Росатом НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 31, упоминаний - 54
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
|Линде Илларион 3 3
|Козлов Андрей 31 3
|Иванова Светлана 27 3
|Габараев Борис 2 2
|Солнцева Екатерина 62 2
|Румянцев Александр 17 2
|Гагаринский Андрей 2 2
|Софронов Иван 2 2
|Рухлов Олег 2 1
|Гарагатый Юрий 4 1
|Грызлов Вячеслав 1 1
|Вишняков Егор 1 1
|Калимуллин Тимур 2 1
|Овчинникова Ксения 1 1
|Белолуцкий Фёдор 1 1
|Шпади Алина 1 1
|Пуль Даниил 1 1
|Шагалиев Рашит 4 1
|Барбашина Наталья 1 1
|Николаев Владислав 2 1
|Колотинский Даниил 1 1
|Казак Илья 1 1
|Козлов Дмитрий 25 1
|Егоров Александр 87 1
|Ким Александр 44 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Бяков Юрий 42 1
|Никитин Дмитрий 12 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Факеев Павел 1 1
|Шведов Никита 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8500 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3891 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.