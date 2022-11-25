Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию

ЦОД проекта, нацеленного на достижение нового качества российской ядерной энергетики будет модернизирован посредством двух серверов МЦСТ на разработанных этой компанией процессорах «Эльбрус-16С». Это наиболее продвинутые чипы из линейки «Эльбрус» на сегодняшний день. В условиях санкций произвести их массовым тиражом компания, по всей видимости, не успела.

«Прорыв» ставит на МЦСТ

Как выяснил CNews, кураторы российского амбициозного ядерного проекта «Прорыв» модернизируют его ЦОД серверами, произведенными российской компанией МЦСТ. Сведения об этом можно найти на портале госзакупок.

На сайте проекта «Прорыв» говорится, что он реализуется госкорпорацией «Росатом» и нацелен на «достижение нового качества ядерной энергетики, разработку, создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах, развивающих крупномасштабную ядерную энергетику».

МЦСТ известна в первую очередь не как создатель вычислительных комплексов, а как разработчик линейки процессоров «Эльбрус» собственной оригинальной (а не лицензируемой) архитектуры.

Тендер на закупку серверов МЦСТ АО «Прорыв» объявило 27 октября 2022 г. в формате конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная цена договора была выставлена на уровне 15,8 млн руб.

ЦОД атомного проекта «Прорыв» получит серверы на «Эльбрус-16С»

Заявки от претендентов принимались до 7 ноября. По истечении этого срока тендерная комиссия констатировала, что желание принять участие в конкурсе изъявила только одна компания. Она и была признана победителем с ценовым предложением в 15,7 млн руб.

Название организации-победителя — ООО «Эльбрус-2000». «Контур.фокус» указывает на то, что это юрлицо является преемником ликвидированного в 2015 г. ЗАО «Эльбрус-2000», в котором изначально при регистрации в 2002 г. доля в 16,7% принадлежала Александру Киму — действующему гендиректору МЦСТ.

Передовые «Эльбрусы» для «Прорыва»

В тендерных документах не отмечено, на каких именно процессорах должны строиться закупаемые серверы МЦСТ, но отражено название самих серверов — 2Э16-SC. На сайте МЦСТ в разделе «продукция» вычислительные системы с таким названием не представлены. Однако их можно обнаружить в b2b-маркетплейсе на сайте оператора электронной торговой площадки OTC-tender — АО «ОТС».

Ресурс от имени МЦСТ сообщает, что 2Э16-SC является двухпроцессорным корпоративным сервером на базе микропроцессора «Эльбрус-16С» (1891ВМ038) и предназначен «для импортозамещения, для использования в гиперконвергентных системах, с возможностью установки акселераторов вычислений, и системах хранения данных с применением высокоскоростных контроллеров ввода-вывода».

О первой стадии готовности «Эльбруса-16С» МЦСТ объявила в октябре 2020 г. В тот момент чип существовал только в виде инженерного образца. Компания планировала полностью завершить его разработку, проводимую при поддержке Минпромторга, в 2021 г. В PDF-версии печатного каталога процессоров на сайте МЦСТ за 2021 г. в строке «год начала производства» в отношении этого чипа указаны 2021-2022 гг. В электронном каталоге на сайте сейчас отмечено: «ведется подготовка серийного производства в 2022 г.».

Представители МЦСТ в разговоре с CNews прокомментировать вопросы, связанные с появлением крупных тиражей «Эльбруса-16С», отказались.

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С учетом ситуации сложившейся на рынке с началом спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г., логично предположить, что в серию новые чипы пойти не успели. Свои процессоры МЦСТ, как и все прочие главные российские разработчики чипов, ранее выпускала на тайваньской фабрике TSMC. В марте Тайвань присоединился к западным санкциям в отношении нашей страны, поэтому исполнение всех контрактов с российскими организациями (даже уже оплаченных) было заморожено. По словам источника CNews на микропроцессороном рынке, возвращать нашим компаниям деньги TSMC не планирует.

Так или иначе, ограниченным тиражом, как мы видим, «Эльбруса-16С» все же доступен, и его можно считать самым на сегодня продвинутым (из уже разработанных) процессором МЦСТ. В дополнение к тому, что на октябрь 2020 г. в России не существовало других 16-нанометровых процессоров, спроектированных в России и основанных на российских технологиях, «Эльбрус-16С» выделяется еще и тем, что это первый чип семейства «Эльбрус» со штатной частотой 2 ГГц.

К тому же, «Эльбрус-16С» стал первым процессором в линейке, получившим аппаратную поддержку виртуализации. Еще одна его отличительная особенность — в нем реализована поддержка восьми каналов оперативной памяти DDR4-3200 с протоколом коррекции ошибок (ECC).

Масштабы «Прорыва»

Проект «Прорыв» был запущен в рамках федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 гг. и на перспективу до 2020 г»

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Цель работы в рамках проектного направления «Прорыв» — создание ядерно-энергетических комплексов, включающих в себя атомные электростанции (АЭС), производства по регенерации (переработке) и рефабрикации ядерного топлива, подготовке всех видов радиоактивных отходов к окончательному удалению из технологического цикла для крупномасштабной ядерной энергетики России.

За счет достижений «Прорыва», инициаторы проекта рассчитывают добиться исключения аварий на АЭС, требующих эвакуации, а тем более отселения населения, обеспечения конкурентоспособности ядерной энергетики в сравнении с альтернативной генерацией, в первую очередь, с парогазовыми установками, но также и солнечными и ветровыми станциями при учете всех затрат топливных циклов.

В участие в «Прорыве» вовлечены ядерные и научные центры, институты, вузы и другие организации: ВНИИНМ, ВНИИХТ, ГНЦ НИИАР, ГНЦ РФ-ФЭИ, инжиниринговая компания «Зиомар», КБСМ, Московский завод полиметаллов», управляющая организация «Наука и инновации», «НЗХК-инжиниринг», НИКИЭТ, ОКБМ им. И. И. Африкантова, Сибирский химический комбинат», ТВЭЛ, Центральное конструкторское бюро машиностроения, ОКБ «Гидропресс», «ЦНИИ КМ “Прометей”», ИБРАЭ РАН, концерн «Росэнергоатом», «Свердниихиммаш», НПФ «Сосны», Машиностроительный завод, РФЯЦ–ВНИИТФ, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Томский политех и др.