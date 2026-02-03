Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион

АО «Наука и инновации» – управляющая компания научного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Координирует деятельность двух частных учреждений и десяти научных институтов и центров, которые проводят исследования в области ядерной физики, физики плазмы и лазеров, водородной энергетики, ядерной медицины, новых материалов, адаптивной оптики, газо-, гидро- и термодинамики, радиохимии и многих других. Компания создана в 2011 году для активизации инновационного развития Росатома. Среди ключевых задач – увеличение конкурентоспособности продукции и услуг на атомном энергетическом рынке и в сфере радиационных проектов за счет развития технологий и модернизации инфраструктуры, а также повышение эффективности проводимых исследований и разработок, активная коммерциализация научных результатов.

В контур управления дивизиона входят:

В компании также сформирован Отраслевой центр компетенций по управлению интеллектуальной собственностью (IP-оператор).