Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росатом Наука и инновации АО Научный дивизион
АО «Наука и инновации» – управляющая компания научного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Координирует деятельность двух частных учреждений и десяти научных институтов и центров, которые проводят исследования в области ядерной физики, физики плазмы и лазеров, водородной энергетики, ядерной медицины, новых материалов, адаптивной оптики, газо-, гидро- и термодинамики, радиохимии и многих других. Компания создана в 2011 году для активизации инновационного развития Росатома. Среди ключевых задач – увеличение конкурентоспособности продукции и услуг на атомном энергетическом рынке и в сфере радиационных проектов за счет развития технологий и модернизации инфраструктуры, а также повышение эффективности проводимых исследований и разработок, активная коммерциализация научных результатов.
В контур управления дивизиона входят:
- Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского (АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», Обнинск, Калужская область)
- Научно-исследовательский институт атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР», Димитровград, Ульяновская область)
- Научный центр ТРИНИТИ (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», городской округ Троицк, Москва)
- Научно-производственное объединение «Луч» (АО «НИИ НПО «Луч», Подольск, Московская область)
- Институт реакторных материалов (АО «ИРМ», Заречный, Свердловская область)
- Научно-исследовательский институт приборов (АО «НИИП», Лыткарино, Московская область)
- Научно-исследовательский институт химической технологии (АО «ВНИИХТ», Москва)
- Научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности (АО «Гиредмет», Москва)
- Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита (АО «НИИграфит», Москва)
- Радиевый институт им. В.Г. Хлопина (АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», Санкт-Петербург)
- Частное учреждение «Наука и инновации» (ЧУ «Наука и инновации»)
- Частное учреждение «ИТЕР-Центр» (ЧУ «ИТЭР-Центр»)
В компании также сформирован Отраслевой центр компетенций по управлению интеллектуальной собственностью (IP-оператор).
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 74 1
|WIT - Women in Tech 4 1
|Абакумов Евгений 224 2
|Алифанов Кирилл 70 2
|Чернышов Михаил 45 1
|Рыбалкин Александр 1 1
|Иванов Иван 24 1
|Кудрявцев Геннадий 12 1
|Хабарова Полина 8 1
|Димитров Валерий 1 1
|Чесноков Дмитрий 1 1
|Усков Николай 1 1
|Янилкин Алексей 1 1
|Берюхов Андрей 1 1
|Рейман Леонид 1059 1
|Опанасенко Всеволод 137 1
|Панченко Иван 179 1
|Мантуров Денис 121 1
|Ким Александр 43 1
|Дуб Алексей 1 1
|Собчак Анатолий 9 1
|Алексеев Сергей 11 1
|Черникова Алевтина 47 1
|Самара сегодня 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11438 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.