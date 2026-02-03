Разделы

Росатом Наука и инновации АО Научный дивизион

Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион

АО «Наука и инновации» – управляющая компания научного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Координирует деятельность двух частных учреждений и десяти научных институтов и центров, которые проводят исследования в области ядерной физики, физики плазмы и лазеров, водородной энергетики, ядерной медицины, новых материалов, адаптивной оптики, газо-, гидро- и термодинамики, радиохимии и многих других. Компания создана в 2011 году для активизации инновационного развития Росатома. Среди ключевых задач – увеличение конкурентоспособности продукции и услуг на атомном энергетическом рынке и в сфере радиационных проектов за счет развития технологий и модернизации инфраструктуры, а также повышение эффективности проводимых исследований и разработок, активная коммерциализация научных результатов.

В контур управления дивизиона входят:

В компании также сформирован Отраслевой центр компетенций по управлению интеллектуальной собственностью (IP-оператор).

СОБЫТИЯ

03.02.2026 Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего» 1
01.08.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2025 года 1
07.04.2025 Делаем науку в России: ускорение цифровой трансформации (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
11.06.2024 Цифровое материаловедение и аддитивные технологии: новые программы Передовой инженерной школы МИСИС 1
08.06.2023 «Аэрофлот» и «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для самолётов иностранного производства 1
25.11.2022 Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию 1
17.11.2022 Ученые «Росатома» разрабатывают аналог зарубежного оборудования для российских рентген-аппаратов 1
04.07.2022 Суперпроект российских ядерщиков за 50 миллионов переедет с Microsoft SharePoint на независимое ПО 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 1
09.11.2020 Россияне выяснили, почему женщины почти не становятся начальницами в ИТ 1
19.06.2020 «Уралкалий» остался без ИТ-директора 1
12.02.2018 В России появился интегратор 3D-печати 1
08.06.2015 МТС запустила сеть 4G в Сарове 1
05.06.2002 Определены победители фестиваля интернет-проектов "Новая реальность XXI века" 1
29.11.2000 В Рунете появится постоянно действующая выставка высокотехнологичных и инновационных предприятий 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 178 4
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 3
Microsoft Corporation 25318 3
Oracle Corporation 6896 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 3
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 123 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 503 2
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 30 2
Сосны НПФ - Научно-производственная организация 3 2
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 2
Meta Platforms - Facebook 4547 2
9095 2
Крок - Croc 1816 2
Ruteq - Рутек 37 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
US West 53 1
Meta Platforms 142 1
Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение 12 1
РуСат 60 1
Системы документооборота 511 1
Ростелеком 10396 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14525 1
Softline - Софтлайн 3320 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2570 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 394 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
БАРС Груп 562 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1038 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 453 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 395 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 1
TrueConf - ТруКонф 429 1
HTC Corporation 1506 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4581 1
1С-Битрикс - Bitrix 627 1
Nginx - Энджайникс 190 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 5
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 5
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 3
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 13 3
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 28 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 9 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - ВНИПИпромтехнологии 4 3
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 8 3
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 172 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 21 3
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 3
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 3
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 2
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 2
Росатом - Атомэнергомаш - ЦКБМ - Центральное конструкторское бюро машиностроения 6 2
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 47 2
Русагро Группа Компаний 341 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 2
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 2
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 2
Технопарк-Мордовия 17 1
Наукоград - технопарк 150 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 1
ЦНИИТМАШ НПО - Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения - Научно-производственное объединение 3 1
Гидромаш 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1037 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 1
ГПБ - Газпромбанк 1185 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1805 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 225 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 54 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 10
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3139 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3475 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 23 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 743 1
Росатом - АтомКомплект 8 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 74 1
WIT - Women in Tech 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12404 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10141 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 700 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 880 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3320 1
Оповещение и уведомление - Notification 5385 1
Сервер приложений - Application server 345 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 511 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4948 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1728 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 879 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 3
Linux OS 10996 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5904 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2376 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 644 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 2
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 17 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 1
Oracle AS - Oracle Application Server 94 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1560 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2000 E2K 12 1
РЦИС ООГО - ЕГИСУ НИОКТР - Единая государственная информационная система учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения 3 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 1
Google Chrome - браузер 1657 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 881 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 607 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 150 1
Microsoft Windows 7 1997 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 396 1
Новые облачные технологии - МойОфис 906 1
Microsoft Windows 16416 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 279 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 276 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 109 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1234 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 825 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1432 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 479 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
1С:ERP Управление предприятием 732 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 264 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 121 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 372 1
Абакумов Евгений 224 2
Алифанов Кирилл 70 2
Чернышов Михаил 45 1
Рыбалкин Александр 1 1
Иванов Иван 24 1
Кудрявцев Геннадий 12 1
Хабарова Полина 8 1
Димитров Валерий 1 1
Чесноков Дмитрий 1 1
Усков Николай 1 1
Янилкин Алексей 1 1
Берюхов Андрей 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Опанасенко Всеволод 137 1
Панченко Иван 179 1
Мантуров Денис 121 1
Ким Александр 43 1
Дуб Алексей 1 1
Собчак Анатолий 9 1
Алексеев Сергей 11 1
Черникова Алевтина 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1455 2
Россия - СФО - Новосибирск 4692 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2139 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1669 2
Россия - УФО - Пермский край - Березники 67 1
Россия - УФО - Пермский край - ВМКМС - Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей 5 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1371 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3251 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - УФО - Свердловская область 1785 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3306 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2937 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3413 1
Китай - Тайвань 4144 1
Россия - ПФО - Самарская область 1477 1
Украина 7811 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1609 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 894 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 788 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1248 1
США - Колумбия - Вашингтон 1455 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 513 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 699 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 745 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 435 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 526 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1451 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 758 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1055 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 394 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6376 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 2
Образование в России 2564 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3211 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 562 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Философия - Philosophy 501 1
Самара сегодня 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11438 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 4
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 16 3
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 7 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 3
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 2
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 2
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 2
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 214 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 2
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 2
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РАН - Российская академия наук 2032 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 428 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 265 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 102 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
Технопром - форум технологического развития 8 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
