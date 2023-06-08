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«Аэрофлот» и «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для самолётов иностранного производства

«Аэрофлот» и «Росатом» завершили процесс одобрения использования отечественных воздушных фильтров для самолётов иностранного производства. Проект был реализован специалистами авиакомпании и научного дивизиона госкорпорации «Росатом».

В рамках проекта освоено производство воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах воздушного судна. Успешное решение данной задачи стало возможным благодаря компетенциям специалистов департамента разработки конструкторских решений Аэрофлота, которые в рамках сертификата ФАП-21J оказали необходимую инженерную и консультационную поддержку профильным специалистам госкорпорации «Росатом». Непосредственное производство фильтров осуществлялось компанией «Наука и инновации» при активном задействовании научного потенциала Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского.

Многоэтапные испытания показали, что отечественные воздушные фильтры соответствуют всем требуемым техническим характеристикам и имеют расчётный ресурс, превышающий показатели аналогичных компонентов западного производства на 20-25%. Это говорит не только о качестве отечественных фильтров, но и делает их конкурентоспособными и экономически эффективными по сравнению с ранее используемыми импортными изделиями.

Параллельно c реализацией данного проекта «Аэрофлотом» была решена важная задача по отработке порядка действий по одобрению компонентов отечественного производства третьего класса категории В (3В — компоненты, не оказывающие влияние на безопасность полётов) для установки на иностранные воздушные суда. Практика использования компонентов, разрабатываемых, производимых и устанавливаемых на самолёты по специальным, так называемым процедурам PMA (Parts Manufacturer Approval), является давно и широко применяемой за рубежом. Внедрение идентичных процедур в отечественной гражданской авиации позволит повысить импортонезависимость с сохранением высокого уровня безопасности.

В дальнейшем «Аэрофлот», совместно с госкорпорацией «Росатом» и другими российскими научно-исследовательскими центрами, планирует расширить линейку импортозамещённых компонентов для самолётов иностранного производства, эксплуатируемых авиакомпаниями группы, а также готов оказать содействие другим авиаперевозчикам РФ в сертификационных вопросах при применении такой практики.

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