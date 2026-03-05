Минпромторг вычеркнул из своего реестра две трети БПЛА – они оказались не российскими

В реестре российской электроники Минпромторга радикально сократилось количество дронов. Если в 2025 г. их было 76, то теперь осталось лишь 28, то есть почти втрое меньше. Причина – удаленные из реестра модели нельзя считать отечественными, у них для этого слишком низкий уровень локализации из-за новых требований.

Два из трех – на выход

Количество отечественных дронов в реестре Минпромторга сократилось почти в три раза всего за год. Если в 2025 г. их насчитывалось 76, то к началу марта 2026 г. в перечне осталось всего 28 позиций. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главу управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексея Сердюка.

В общей сложности каталог отечественных БПЛА в этом реестре ужался более чем в 2,7 раза.

Причина столь резких сокращений – в недостаточном соответствии требованиям к локализации, которые были ужесточены в начале 2026 г. Все выбывшие дроны отныне не могут официально считать российскими и быть пригодными к госзакупкам.

В России действует балльная система оценки локализации. Для попадания в реестр устройству нужно набрать определенное количество баллов в зависимости от категории гаджеты. Количество баллов тем больше, чем больше в составе устройства российских компонентов, включая микроэлектронику.

© lzf / Фотобанк Фотодженика Не все дроны одинаково российские

Ужесточение требований связано с прогрессивной шкалой локализации, действие которой распространяется на дроны с 2024 г. , сообщил изданию представитель Минпромторга. В качестве примера он привел БПЛА самолетного типа с максимальной взлетной массой от 1 до 30 кг. В 2024 г. для появления этого устройства в реестре ему нужно было набрать 600 баллов, в 2025 г. – 1100 баллов. В 2026 г. требования заметно ужесточились – теперь минимальный порог входа составляет 1400 баллов, то есть в 2,33 раза больше, чем двумя годами ранее.

Помощь производителям

У разработчиков техники, желающих попасть в реестр Минпромторга, есть возможность выбирать, какие именно комплектующие в их устройствах они смогут локализовать «или использовать от производителей компонентов, подтвердивших производство в соответствии с постановлением №719», сообщили изданию представители Минпромторга.

Речь о постановлении Правительства России №719. оно определяет схему начисления баллов, необходимых для попадания в реестр отечественной продукции Минпромторга.

Алексей Сердюк сообщил «Ведомостям», что в настоящее время Минпромторг занят пересмотром действующих правил внесения техники в реестр отечественной электроники. Он подчеркнул, что в нынешнем варианте реестра «не учтены некоторые компоненты».

По словам Сердюка, на фоне этого такие компоненты «не засчитываются», в следствие чего «не являются российскими». Он добавил, что из-за «изменения соответствующих требований произошло снижение количества БАС (беспилотных авиасистем – прим. CNews) в реестре». «К концу года, надеюсь, это количество чуть-чуть вырастет», – сообщил он «Ведомостям», не уточнив, в концу какого именно года.

Чуда может не случиться

С учетом существенного увеличения «проходного балла» едва ли все удаленные из реестра БПЛА смогут вернуться в него. Для некоторых из них в России отсутствуют многие отечественные компоненты, начиная от двигателей, камер и аккумуляторов и заканчивая специализированным ПО.

На эту проблему изданию указал директор компании «Лаборатория будущего» Павел Камнев. Он добавил, что одной только закупки комплектующих с паспортом «Сделано в России» может быть недостаточно для повышения степени «российскости» готового изделия.

«Та продукция, которая заявляется для локализации, должна быть внесена в реестр. И многие производители компонентов БАС в некоторых случаях просто не видят смысла вносить ее. Поэтому количество БАС, внесенных в реестр, с каждым годом уменьшается», – сказал изданию Павел Камнев.

Противоположного мнения придерживается директор центра компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ им. Н. Э. Баумана Алесь Логинов. По его словам, в России имеется «вся необходимая компонентная база для БАС». Он заявил «Ведомостям» об активном развитии рынка комплектующих для БПЛА и добавил, что он почти сформирован. В частности Логинов упомянул новые роботизированные линии по выпуску двигателей и разработку внутри России полетных контроллеров, а заодно и инерциальных систем. «Технологический суверенитет, о котором мы говорим, уже достигнут на уровне инжиниринга и наличия производственных мощностей», – заявил Логинов.