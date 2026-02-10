Разделы

Логинов Алесь


СОБЫТИЯ


10.02.2026 В России локализовано производство основных комплектующих для БПЛА 2
19.05.2023 В индустриальном парке «Руднево» откроется центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Логинов Алесь и организации, системы, технологии, персоны:

Беспилотные авиационные системы 75 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1599 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 158 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 102 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 444 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 261 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 567 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3745 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1019 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73761 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3363 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 1
Овчинский Владислав 230 1
Ефимов Владимир 144 1
Дегтев Геннадий 270 1
Москва - Печатники 144 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46086 1
Россия - РФ - Российская федерация 158282 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 113 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6378 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1027 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 106 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 288 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 681 1
