Получите все материалы CNews по ключевому слову
Логинов Алесь
СОБЫТИЯ
|10.02.2026
|В России локализовано производство основных комплектующих для БПЛА 2
|19.05.2023
|В индустриальном парке «Руднево» откроется центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» 1
Логинов Алесь и организации, системы, технологии, персоны:
|Беспилотные авиационные системы 75 1
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1599 1
|ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 158 1
|ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 102 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Дегтев Геннадий 270 1
|Москва - Печатники 144 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46086 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158282 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418197, в очереди разбора - 726502.
Создано именных указателей - 190328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.