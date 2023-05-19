В индустриальном парке «Руднево» откроется центр компетенций «Беспилотные авиационные системы»

В индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разместится Центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» (БАС) МГТУ им. Н.Э. Баумана. Его задача – формирование и реализация эффективной технологической политики в сфере беспилотной авиации, а также обеспечение значительного увеличения доли отечественных комплектующих гражданской продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в индустриальном парке «Руднево» формируется кластер новой отрасли беспилотных авиационных систем и уже запущено производство гражданских беспилотников. Для развития передовых технологий в апреле этого года между ОЭЗ «Технополис Москва», правительством Москвы и Бауманским университетом подписан договор об открытии на территории парка «Руднево» Центра компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Основными целями Центра являются развитие производства продукции в области БАС, продвижение инновационных научно-исследовательских разработок и значительное увеличение доли отечественных комплектующих гражданской продукции. Кроме того, Центр выступит площадкой для взаимодействия производителей с федеральными и региональными структурами», – сказал Владимир Ефимов.

Центр компетенций БАС является информационным и технологическим ядром пересечения научных подразделений вуза с организациями внешней среды в области беспилотных систем. Его работа предусматривает ряд направлений, включая подготовку предложений по разработке программы научно-технического развития отрасли, определение приоритетных технологий и технических решений, участие в исследованиях и испытаниях, сбор, обработку и анализ актуальной информации, анализ международной и российской нормативной практики.

«Площадка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» объединит ведущих российских разработчиков и производителей БПЛА, цифровых геоинформационных платформ, которые сосредоточатся на создании новых моделей беспилотников и совершенствовании авионики. Новый кластер будет способствовать повышению уровня конкурентоспособности российских БПЛА и снижению зависимости от импорта критических технологий. Значимую роль в этом сыграет Центр компетенции БАС МГТУ им. Н.Э. Баумана, который будет участвовать в формировании и реализации эффективной технологической и кадровой политики в сфере беспилотной авиации», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Как уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, деятельность «Руднево» определит будущее гражданской беспилотной авиации, которая обеспечит новый этап развития многих отраслей российской экономики.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана принимает активное участие в развитии молодой отрасли БАС в России. Бауманский университет ведет подготовку профильных специалистов – операторов БПЛА, обучает старшеклассников основам проектирования, 3D-моделирования и дизайна беспилотных летательных аппаратов на базе детского технопарка «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана», силами своих ученых разрабатывает беспилотники нового поколения, активно сотрудничает с различными федеральными структурами в области БАС.

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«Уровень развития гражданской индустрии беспилотных авиационных систем в России напрямую зависит от согласованности взаимодействия государства, науки и бизнеса. На базе Центра компетенций БАС нам удастся с глубокой экспертностью разрабатывать и внедрять в отрасль технологические решения, согласовывать подходы к создаваемой продукции, координировать эффективное распределение технологических компетенций между разработчиками, в первую очередь резидентов индустриального парка. Также необходимо организовать опережающую подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями для создания перспективных образцов БАС. Бауманский университет располагает научно-техническими заделами и образовательными программами в данной области, которые будут эффективно решать поставленные кадровые задачи», – сказал директор Центра компетенций БАС МГТУ им. Н.Э. Баумана Алесь Логинов.

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Индустриальный парк «Руднево», на базе которого создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем, построен в рекордные сроки для размещения критически важных производств и включен в состав особой экономической зоны в марте 2023 г. К 2025 г. площадь возведенных здесь промышленных объектов увеличится почти в шесть с половиной раз и будет создано от 15 до 20 тыс. рабочих мест.

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.