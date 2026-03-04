Известный российский производитель выпустил два своих первых смартфона. Они доступны каждому. Цена

Компания «Рикор» приняла решение начать производство смартфонов. Она начала с выпуска двух моделей на базе ОС Android, которые будут доступны в обычной рознице. Их цена не превысит 22 тыс. руб. Первая партия уже произведена, продажи начались, до конца 2026 г. планируют реализовать минимум 200 тыс. устройств.

Новые отечественные смартфоны

Компания «Рикор», российский разработчик и производитель компьютерной техники, сообщила CNews о своем решении расширить свой модельный ряд смартфонами. Для дебюта был подготовлены модели новой серии Neuro S – S3 и S5, и они обе относятся к бюджетному по меркам 2026 г. ценовому сегменту. Устройства уже поступили в продажу.

Новинки с завода работают на Android 15 и поставляются с 8-ядерным процессором и минимум 6 ГБ оперативной памяти. На вопрос редакции CNews о рекомендованных ценах представители «Рикор» ответили, что Neuro S3 будет доступен за 19 тыс. руб., а Neuro S5 – за 22 тыс. руб.

Также CNews поинтересовался о появлении смартфонов в обычной рознице, на что представители «Рикор» ответили утвердительно. «Наш потенциальный покупатель – это максимально широкая аудитория: от молодежи до людей старшего возраста, пользователи со средним уровнем дохода, – сказали они CNews. – Мы ориентируемся на крупнейший сегмент российского рынка смартфонов – средний и средний минус. В этих категориях продается до 60% всех смартфонов в стране. В этом сегменте представлены Samsung, Xiaomi, Honor и Tecno».

Производство и реализация

В планы «Рикор» входит реализация как минимум 200 тыс. смартфонов S3 и S5 до конца 2026 г., то есть в течение оставшихся до Нового года 10 месяцев. «При благоприятной рыночной конъюнктуре этот показатель может быть пересмотрен в сторону увеличения», – заявили CNews представители компании.

Рикор Внешне S3 и S5 выглядят одинаково

Важно подчеркнуть, что при наличии в России нескольких заводов, способных выпускать смартфоны, первая партия мобильников Neuro S3 и Neuro S5 на контрактном заводе в Китае. «Такой подход – распространённая практика для большинства глобальных брендов. В дальнейшем, исходя из рыночной ситуации, планируется производство этих смартфонов в России», – заверили CNews представители «Рикор».

Российская разработка

В «Рикор» сообщили CNews, что дизайн и инженерная разработка обоих смартфонов были «полностью выполнены» силами внутренних специалистов «Рикор». «На ключевые конструктивные решения получен патент. Мы самостоятельно проектировали архитектуру устройств, компоновку внутренних элементов и корпус. Например, собственной разработкой является конструкция камерного модуля с использованием трёх различных сенсоров. Также нами спроектирована алюминиево-магниевая внутренняя рама, которая повышает жесткость корпуса и устойчивость к деформации. Другой собственной разработкой является «умная кнопка» для быстрого запуска камеры, управления фонарем, создания скриншотов или открытия любого приложения», – сказали CNews в «Рикор».

Рикор Заряжаются смартфоны по USB-C

Однако без помощи иностранных специалистов все же не обошлось. В частности, к разработке были привлечены китайские дизайн-центры, но, как уверяют представители «Рикор», только в качестве консультантов. «Это позволило нам объединить собственную инженерную экспертизу с международным опытом промышленного дизайна», – добавили они.

Аппаратная составляющая

Смартфоны S3 и S5 имеют одинаковый внешний вид и отличаются несколькими ключевыми параметрами. Оба мобильника поставляются с Android 15 и построены на процессоре Unisoc Tiger T8200. Это не самый современный CPU – он вышел в ноябре 2022 г. и предлагает графику Mali-G57 MP4 (в «Рикор» утверждают, что используется Mali-G57 MC2), техпроцесс 6 нм, а также одно ядро Cortex-A76 на 2,7 ГГц, три ядра Cortex-A76 на 2,3 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 на 2,1 ГГц. Результат в AnTuTu 10 – 545 тыс. баллов, в GeekBench 6 – 2400 баллов.

Рикор Рамки экрана у смартфонов сравнительно небольшие

В обоих смартфонах используется дисплей с частотой обновления 120 Гц. Их диагональ производителем не указывается, а разрешение составляет HD+ у S3 и Full HD+ у S5.

Каждый смартфон получил встроенный быстрый флеш-накопитель стандарта UFS 3.1, но в S3 его объем равен 128 ГБ, а в S5 – 256 ГБ. Объем ОЗУ составляет 6 ГБ для S3 и 8 ГБ для S5, стандарт – LPDDR4X.

Оба телефона получили поддержку карт microSD до 2 ТБ. И возможность расширения объема ОЗУ до 24 ГБ за счет встроенного накопителя.

Каждый из смартфонов получил систему из четырех фотокамер, включая один фронтальный модуль. Главный сенсор имеет разрешение 64 МП и производится OmniVision (для S3) или Samsung (для S5).

Рикор На камерах экономить не стали

Сзади у обоих смартфонов также расположены два дополнительных модуля Samsung – 8 МП со сверхширокоугольной оптикой 5 МП для макросъемки. Фронтальная камера – это Sony 8 МП в S3 и Samsung 16 МП в S5. Телефоны способны записывать видео в разрешении Ultra HD или 4К на скорости 30 кадров в секунду.

Емкость АКБ в S3 и S5 составляет 6000 мАч, смартфоны поддерживают зарядку 18 и 33 Вт соответственно. Заявленное время работы на одном заряде – до четырех дней в режиме экономии энергии.

К особенностям новинок можно отнести поддержку виртуальных SIM-карт – eSIM. Можно использовать две физические SIM-карты, одну физическую и одну виртуальную или две виртуальные.

На корпусе есть сканер встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев. Отдельно предусмотрена кнопка, на которую можно назначить различные быстрые действия: запуск камеры, фонарика, создание снимка экрана и пр.