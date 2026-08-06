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Geekbench Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности)

СОБЫТИЯ

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06.08.2026 Чтобы не повышать цены, Xiaomi эволюционирует назад. Выпущен гигантский дешевый смартфон с древним дисплеем и крошечной памятью 2
03.06.2026 Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16 1
25.05.2026 Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи 2
04.05.2026 Начались продажи российского бронебойного смартфона MIG A65 на «отечественном Android» 1
29.04.2026 Xiaomi выпустила гигантский ультрадешевый смартфон с огромной батареей. И дефицит памяти не повлиял 2
24.04.2026 Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность 1
19.03.2026 В России вышел супердешевый смартфон с памятью как в MacBook Neo. Он стоит дешевле 10 тысяч рублей 2
17.03.2026 Наследие легендарного iPhone 5 живет. Выпущен 4-дюймовый защищенный смартфон с огромной батареей. Памяти у него больше, чем у нового MacBook Neo 1
04.03.2026 Известный российский производитель выпустил два своих первых смартфона. Они доступны каждому. Цена 2
17.02.2026 Любимый россиянами бренд выпустил в России два дешевых смартфона с огромными батареями. Фото 2
10.02.2026 Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе 1
22.01.2026 Выпущен уникальный смартфон с тремя ОС. Он работает на Linux, Android и даже Windows 11 и стоит как половина iPhone 1
06.11.2025 Samsung неожиданно поверила в свои процессоры, которые всегда были хуже конкурентов. Новые флагманские смартфоны будут собраны на них, хотя и не все 2
27.10.2025 OnePlus смогла. Создан флагманский смартфон с огромной батареей – он даже дешевле, чем у Xiaomi 1
21.10.2025 Любимый россиянами бренд смартфонов пошел по стопам OnePlus. Выпущен ультрадешевый флагман с огромной батареей и крутой камерой 2
20.08.2025 Любимый россиянами бренд ТВ выпустил «убийцу» электронных книг, гигантских смартфонов и карманных планшетов. Опрос 2
28.07.2025 Выпущен ультрадешевый смартфон Xiaomi Redmi Note с продвинутой камерой 2
08.07.2025 OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео 2
24.06.2025 Xiaomi выпустила недорогой бронированный смартфон с огромным аккумулятором. Видео 1
16.06.2025 Xiaomi выпускает «убийцу» крошечного планшета Apple. Готовится замена iPad mini под любимым россиянами брендом 2
06.06.2025 Xiaomi выпустила дешевый планшет Redmi Pad 2 с большой батареей и экраном не хуже, чем у iPad Pro 2
27.05.2025 В России выпущен суверенный смартфон на отечественном Android. Его может купить каждый. Цена. Опрос 2
15.05.2025 Вышел уникальный смартфон класса «4 в 1», который работает «почти вечно». У него несуразно огромный аккумулятор и толстый корпус 1
06.05.2025 Создан планшет, который нельзя взломать и отследить. Продавать его будут не всем 2
02.05.2025 Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold 2
29.04.2025 Россияне создали суверенный планшет «Р-Таб» с отечественной ОС на замену Android 1
23.04.2025 Вышел Android-смартфон с огромным аккумулятором и крошечной ценой. Видео 1
17.04.2025 В России начались официальные продажи нового дешевого смартфона Xiaomi с огромным экраном и камерой на 200 МП 2
28.03.2025 Главный конкурент Xiaomi выпустил мощный и недорогой смартфон с огромной батареей 1
27.03.2025 Infinix выпустила сверхдешевый смартфон с процессором как в iPhone 14 Pro Max. Видео 2
13.03.2025 Создатель первого в истории Android-смартфона вернулся и выпустил супердешевый мобильник с камерой лучше, чем у iPhone 2
07.03.2025 Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ 2
04.03.2025 Создатели «убийц флагманов» выпустили дешевый смартфон с «прозрачным» корпусом. Его официально привезут в Россию. Цена. Видео 2
03.03.2025 Любимый россиянами бренд ТВ выпустил планшет с революционным экраном, какого нет ни в одном iPad 2
27.02.2025 Samsung выпустила супердешевые смартфоны с характеристиками флагманов. Цена 2

Публикаций - 222, упоминаний - 346

Geekbench и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2231 77
Apple Inc 13154 70
Samsung Electronics 11064 58
Intel Corporation 12811 42
Huawei 4676 31
Google LLC 12688 30
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 29
Qualcomm Technologies 1974 28
AMD - Advanced Micro Devices 4641 26
MediaTek - Ralink 595 22
BBK OnePlus 298 21
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 15
Microsoft Corporation 25775 14
BBK OPPO Electronics 484 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 11
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 11
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 9
Nvidia Corp 4002 9
Lenovo Group 2446 9
BBK Electronics Corp 332 9
LG Electronics 3735 7
Sony 6739 7
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
HP Inc. 5883 6
HTC Corporation 1512 6
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 39 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
AKG 66 4
X Corp - Twitter 2938 4
ZTE Corporation 800 4
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 4
Lenovo Motorola 3566 4
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 3
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 3
Yandex - Яндекс 9216 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Kickstarter 136 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Carl Zeiss AG 307 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Вотрон 21 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Верный - торговая сеть 326 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Loup Ventures 4 1
Белый Ветер 365 1
Геометрия НПО 165 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Связной ГК 1401 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 66
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 185
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 160
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 158
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 113
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 109
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 105
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 103
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 101
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 101
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 100
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 95
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 87
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 85
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 80
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 75
Наушники - Headphones 4478 73
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 72
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 69
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 68
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 63
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 57
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 57
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 51
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 50
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 49
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 49
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 47
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 45
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 45
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 42
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 41
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 41
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 39
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 37
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 37
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 36
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 33
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 32
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 28
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 121
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 98
Google Android 15243 79
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 73
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 53
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 51
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 45
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 43
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 40
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 40
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 36
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 33
Apple iPad 4011 27
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 25
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 25
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 25
Microsoft Windows 16882 23
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 23
Google Android 15 79 22
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 22
Google Android 14 97 21
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 20
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 20
Apple iPhone 6 4861 19
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 19
Apple MacBook Pro 559 19
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 18
Apple iOS 8583 18
Samsung Galaxy 1035 18
Intel Core - Семейство процессоров 1251 18
Apple iPad Pro 320 17
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 16
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 15
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 15
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Япония 13807 3
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Нидерланды 3746 2
Таиланд - Королевство 926 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Индонезия - Республика 1058 2
Испания - Королевство 3840 2
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Литва - Литовская Республика 673 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 1
Нигерия - Федеративная Республика 339 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 6
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 5
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Кремний - Silicium - химический элемент 1776 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 3
Английский язык 7030 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 3
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 3
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 104 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 3
Металлы - Золото - Gold 1251 3
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