Индексная книга (каталог) CNews*
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Geekbench Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 222, упоминаний - 346
Geekbench и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 26
|GizmoChina 171 20
|GSM Arena 78 6
|AnandTech 73 4
|VideoCardz 44 4
|Tom’s Hardware 600 4
|WCCFTech - Издание 110 3
|DxOMark - Издание 36 3
|Liliputing 76 3
|Inquirer 463 3
|PhoneArena 75 2
|9to5Google 60 2
|Ars Technica 450 2
|SamMobile 57 2
|AppleInsider 400 2
|Neowin 217 2
|NotebookCheck 18 2
|Hot Hardware - HotHardware 29 2
|Wikipedia - Википедия 650 2
|ITHome 46 2
|Bloomberg 1627 2
|GizChina - Издание 84 1
|MacRumors 148 1
|Чудо техники 60 1
|TENAA 19 1
|SlashLeaks 10 1
|TechRadar 97 1
|Ubergizmo 8 1
|TrendingLeaks 1 1
|TechSpot 188 1
|Android Authority 62 1
|Yahoo! Finance 122 1
|WinFuture 15 1
|IDropNews 4 1
|ComputerBase 14 1
|9to5Mac 70 1
|MacWorld 134 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Planet3DNow 2 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|Cinebench 29 6
|Counterpoint Research 110 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.