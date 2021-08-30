Планшет Microsoft Surface Go 3 получит очень неожиданный процессор Intel

Переименован с минимальными доработками

В онлайн-базе базе данных тестовых испытаний Geekbench появились технические характеристики бюджетного планшета Microsoft нового поколения – Surface Go 3. Первым об этом сообщил немецкий портал WinFuture.

Онлайн-бенчмарк Geekbench 4 традиционно не раскрывает название тестируемого устройства, отмечают в WinFuture, однако на Surface Go 3 указывает использование традиционной для продуктов Microsoft Surface маркировки OEMXX. Кроме того, на бюджетную категорию планшета указывают применяемые процессоры и объем оперативной памяти – Intel Pentium Gold 6500Y с 4 ГБ ОЗУ в базовой конфигурации и Intel Core i3-10100Y с 8 ГБ ОЗУ в более мощной версии.

Процессор Pentium Gold 6500Y является представителем семейства Amber Lake-Y второго поколения, и фактически представляет собой чип восьмого поколения с технологическими нормами 14 нм. Год назад – в момент анонса этого семейства, ни одного чипа Pentium в линейке не было заявлено, и младшим представителем был процессор Core i3-10110Y.

Самый младший в линейке энергосберегающих

Официально Pentium Gold 6500Y появился в номенклатуре чипов Intel только в начале 2021 г., однако массовые гаджеты на его основе на рынок пока не выпускались.

Предполагаемый внешний вид планшета Microsoft Surface Go 3

Pentium Gold 6500Y схож с представленным три года назад процессором Core m3-8100Y, отмечают в WinFuture: та же архитектура Amber Lake-Y, те же два вычислительных ядра с поддержкой Hyper-Threading (в сумме четыре вычислительных потока) с базовой тактовой частотой 1,1 ГГц и разгоном до 3,4 ГГц с технологией Intel Turbo Boost 2.0; та же поддержка двухканальной памяти LPDDR3-1866 и интегрированная графика Intel UHD Graphics 615.

Ключевым отличием между Pentium Gold 6500Y и Core m3-8100Y является различное значение термопакета (TDP). Если в первом случае речь о 3,5-7 Вт при среднем значении 5 Вт, то у Core m3-8100Y TDP составляет 4-8 Вт при среднем значении 4,5 Вт.

Результаты тестирования

В базовой версии Microsoft Surface Go 3, оснащенной 4 ГБ оперативной памяти, процессор Intel Pentium Gold 6500Y смог превзойти возможности Pentium Gold 4425Y планшета Surface Go 2 предыдущего поколения на 62% в одноядерных тестах и на 47% в многоядерных тестах.

Запись о планшете Surface Go 3 в онлайн-бенчмарке Geekbench 4

Второй, более мощный вариант планшета OEMAL/Surface Go 3 на процессоре Intel Core i3-10100Y с 8 ГБ оперативной памяти показал в Geekbench 4 значительно меньший проирост производительности – всего лишь на 4% в одноядерном тесте и на 11% в многоядерном тесте.

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В WinFuture полагают, что такая незначительная разница связана с тем, что Intel Core i3-10100Y не является «полноценным» Intel Core i3 и относится к недорогим энергосберегающим решениям поколения Amber Lake Y. Этот процессор обладает четырьмя ядрами с базовой частотой 1,3 ГГц и до 3,9 ГГц в турборежиме. Максимальный TDP для Intel Core i3-10100Y заявлен на уровне 7 Вт.

Когда и что ожидать от Microsoft Surface Go 3

Как отмечают обозреватели портала XDA Developers, в отличие от топовых планшетов Surface Pro, Microsoft никогда не устраивала мероприятия для запуска бюджетных Surface Go, и обычно выпускала по этому поводу лишь пресс-релизы. Таким образом, считают они, есть два варианта: или Microsoft объявит новые Surface Go 3 за неделю до официального мероприятия по новым Surface Pro и Surface Book, которые ожидаются ближе к концу 2021 г., или вовсе перенесет выпуск бюджетных планшетов нового поколения на весну 2022 г.

С ценами на сегодняшний день также нет никакой подтвержденной информации. Есть только предположения о том, что Surface Go 3 с Pentium Gold 4425Y, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопителем eMMC обойдется в $399,99 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ SSD – в $549,99. Она же, но с процессором Intel Core i3-10100Y, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ SSD получит ценник $629,99 без модуля LTE и $729,99 с модулем LTE.