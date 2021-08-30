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Планшет Microsoft Surface Go 3 получит очень неожиданный процессор Intel

Новое поколение линейки бюджетных планшетов Surface Go 3, по данным отраслевых источников, получит процессор Intel Pentium Gold 6500Y восьмого поколения, который является доработанной версией Core M3-8100Y и уже успел «засветиться» в тестовой онлайн-базе Geekbench.

Переименован с минимальными доработками

В онлайн-базе базе данных тестовых испытаний Geekbench появились технические характеристики бюджетного планшета Microsoft нового поколения – Surface Go 3. Первым об этом сообщил немецкий портал WinFuture.

Онлайн-бенчмарк Geekbench 4 традиционно не раскрывает название тестируемого устройства, отмечают в WinFuture, однако на Surface Go 3 указывает использование традиционной для продуктов Microsoft Surface маркировки OEMXX. Кроме того, на бюджетную категорию планшета указывают применяемые процессоры и объем оперативной памяти – Intel Pentium Gold 6500Y с 4 ГБ ОЗУ в базовой конфигурации и Intel Core i3-10100Y с 8 ГБ ОЗУ в более мощной версии.

Процессор Pentium Gold 6500Y является представителем семейства Amber Lake-Y второго поколения, и фактически представляет собой чип восьмого поколения с технологическими нормами 14 нм. Год назад – в момент анонса этого семейства, ни одного чипа Pentium в линейке не было заявлено, и младшим представителем был процессор Core i3-10110Y.

Самый младший в линейке энергосберегающих

Официально Pentium Gold 6500Y появился в номенклатуре чипов Intel только в начале 2021 г., однако массовые гаджеты на его основе на рынок пока не выпускались.

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Предполагаемый внешний вид планшета Microsoft Surface Go 3

Pentium Gold 6500Y схож с представленным три года назад процессором Core m3-8100Y, отмечают в WinFuture: та же архитектура Amber Lake-Y, те же два вычислительных ядра с поддержкой Hyper-Threading (в сумме четыре вычислительных потока) с базовой тактовой частотой 1,1 ГГц и разгоном до 3,4 ГГц с технологией Intel Turbo Boost 2.0; та же поддержка двухканальной памяти LPDDR3-1866 и интегрированная графика Intel UHD Graphics 615.

Ключевым отличием между Pentium Gold 6500Y и Core m3-8100Y является различное значение термопакета (TDP). Если в первом случае речь о 3,5-7 Вт при среднем значении 5 Вт, то у Core m3-8100Y TDP составляет 4-8 Вт при среднем значении 4,5 Вт.

Результаты тестирования

В базовой версии Microsoft Surface Go 3, оснащенной 4 ГБ оперативной памяти, процессор Intel Pentium Gold 6500Y смог превзойти возможности Pentium Gold 4425Y планшета Surface Go 2 предыдущего поколения на 62% в одноядерных тестах и на 47% в многоядерных тестах.

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Запись о планшете Surface Go 3 в онлайн-бенчмарке Geekbench 4

Второй, более мощный вариант планшета OEMAL/Surface Go 3 на процессоре Intel Core i3-10100Y с 8 ГБ оперативной памяти показал в Geekbench 4 значительно меньший проирост производительности – всего лишь на 4% в одноядерном тесте и на 11% в многоядерном тесте.

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В WinFuture полагают, что такая незначительная разница связана с тем, что Intel Core i3-10100Y не является «полноценным» Intel Core i3 и относится к недорогим энергосберегающим решениям поколения Amber Lake Y. Этот процессор обладает четырьмя ядрами с базовой частотой 1,3 ГГц и до 3,9 ГГц в турборежиме. Максимальный TDP для Intel Core i3-10100Y заявлен на уровне 7 Вт.

Когда и что ожидать от Microsoft Surface Go 3

Как отмечают обозреватели портала XDA Developers, в отличие от топовых планшетов Surface Pro, Microsoft никогда не устраивала мероприятия для запуска бюджетных Surface Go, и обычно выпускала по этому поводу лишь пресс-релизы. Таким образом, считают они, есть два варианта: или Microsoft объявит новые Surface Go 3 за неделю до официального мероприятия по новым Surface Pro и Surface Book, которые ожидаются ближе к концу 2021 г., или вовсе перенесет выпуск бюджетных планшетов нового поколения на весну 2022 г.

С ценами на сегодняшний день также нет никакой подтвержденной информации. Есть только предположения о том, что Surface Go 3 с Pentium Gold 4425Y, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопителем eMMC обойдется в $399,99 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ SSD – в $549,99. Она же, но с процессором Intel Core i3-10100Y, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ SSD получит ценник $629,99 без модуля LTE и $729,99 с модулем LTE.

Владимир Бахур

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