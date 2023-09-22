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Microsoft Surface Go Планшет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 14, упоминаний - 23
Microsoft Surface Go и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25700 10
|Intel Corporation 12777 7
|Apple Inc 13077 6
|Google LLC 12613 5
|Lenovo Group 2427 3
|Nvidia Corp 3951 2
|Samsung Electronics 11006 2
|Dell EMC 5169 2
|Huawei 4503 2
|Xiaomi 2192 2
|LG Electronics 3725 2
|Acer Group - Acer Inc 2758 2
|AKG 66 1
|Microsoft More Personal Computing 9 1
|Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 7 1
|LG Innotek - LG Precision 13 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 911 1
|X Corp - Twitter 2929 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2164 1
|HP Inc. 5872 1
|MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 729 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 1
|Windows Central 36 1
|WinFuture 14 1
|Economic Daily News 32 1
|Reddit 389 1
|Bloomberg 1611 1
|ZDnet 663 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.