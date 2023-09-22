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Microsoft Surface Go Планшет

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.09.2023 Microsoft выпустила сверхмощную замену MacBook Pro и iPad Pro и гигантский настенный ПК, не имеющий аналогов. Все очень дорого 2
23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo 1
30.08.2021 Планшет Microsoft Surface Go 3 получит очень неожиданный процессор Intel 4
07.05.2020 Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена 2
26.02.2020 Чиновникам запретили покупать дорогие ноутбуки 1
02.08.2019 Windows 10 по всему миру застряли в «безопасном» режиме. Нельзя сменить браузер, поисковик, поставить ПО со стороны 2
06.05.2019 Выход Windows «для дешевых ПК» откладывается, потому что в ней не работает главная новинка 1
01.02.2019 Huawei начинает продавать в России смартфон-гигант, почти самый большой в мире. Цена. 1
24.01.2019 Microsoft показала семь крайне дешевых ноутбуков на Windows 10 - «убийц» ChromeBook 2
17.01.2019 Обзор планшета "2-в-1" Lenovo Yoga Book C930: ноутбук без клавиш 1
25.10.2018 Microsoft поставила рекорд по выручке 1
12.07.2018 Самые ожидаемые планшеты 2
10.07.2018 Microsoft выпустила свой дешевый планшет. Видео 2

Публикаций - 14, упоминаний - 23

Microsoft Surface Go и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25700 10
Intel Corporation 12777 7
Apple Inc 13077 6
Google LLC 12613 5
Lenovo Group 2427 3
Nvidia Corp 3951 2
Samsung Electronics 11006 2
Dell EMC 5169 2
Huawei 4503 2
Xiaomi 2192 2
LG Electronics 3725 2
Acer Group - Acer Inc 2758 2
AKG 66 1
Microsoft More Personal Computing 9 1
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 7 1
LG Innotek - LG Precision 13 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 911 1
X Corp - Twitter 2929 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2164 1
HP Inc. 5872 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 729 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Microsoft - LinkedIn 697 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5601 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6511 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2312 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13000 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22435 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15369 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10236 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28049 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13168 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10031 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10551 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6253 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27172 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8449 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2346 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10588 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6378 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13409 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6441 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3752 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9927 4
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5344 3
USB Type-A - USB-A 690 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18225 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2477 3
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 694 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7890 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26555 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 807 3
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 698 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2506 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3129 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6819 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1098 2
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 156 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3621 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2853 2
Аксессуары 4251 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14700 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1151 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1168 2
Application store - магазин приложений 1446 2
Microsoft Surface - Планшет 448 10
Microsoft Windows 16804 7
Microsoft Windows 10 1932 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1368 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 5
Microsoft Surface Pro - планшет 129 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Intel Pentium Gold - Cерия процессоров 13 4
Apple iPad Pro 318 4
Apple iPad 3997 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 569 4
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 360 3
Google Chromebook - Google Хромбук 239 3
Apple MacBook Pro 556 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 368 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2163 3
Intel Core - Семейство процессоров 1247 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 3
Google Android 8 - Android Oreo 198 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 2
Intel Amber Lake 53 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 441 2
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 2
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 52 2
Microsoft Surface Connect 6 2
Microsoft Surface Laptop 29 2
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 2
Microsoft Windows 11 811 2
Apple iOS 8542 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 400 2
Intel Core i - Cерия процессоров 534 2
Microsoft Office 365 1036 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1068 2
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 219 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 133 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 1
Google Android One 47 1
Hood Amy - Гуд Эми 17 1
Newman Josh - Ньюман Джош 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164761 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54485 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18983 4
Китай - Тайвань 4232 3
Канада 5059 2
Германия - Федеративная Республика 13159 2
Италия - Итальянская Республика 4495 2
Нидерланды 3725 1
Малайзия 917 1
Таиланд - Королевство 911 1
Австрия - Австрийская Республика 1353 1
Новая Зеландия 736 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Португалия - Португальская Республика 949 1
Европа 24907 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
Южная Корея - Республика 7019 1
Япония 13763 1
Ирландия - Республика 1044 1
Дания - Королевство 1332 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Швеция - Королевство 3773 1
Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
Польша - Республика 2028 1
Сингапур - Республика 1945 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1819 1
Франция - Французская Республика 8142 1
Испания - Королевство 3820 1
Евразия - Евразийский континент 641 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27057 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33424 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5463 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21422 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 937 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1266 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57196 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5080 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7419 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8026 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
Windows Central 36 1
WinFuture 14 1
Economic Daily News 32 1
Reddit 389 1
Bloomberg 1611 1
ZDnet 663 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Microsoft Build - конференция 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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