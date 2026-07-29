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LG Innotek LG Precision

LG Innotek - LG Precision

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.07.2026 LG начала продажи литографов, дешево и быстро нарезающих кремниевые пластины и печатные платы 1
05.03.2020 «Касперский» закрыл офисы в Китае 1
12.07.2018 Самые ожидаемые планшеты 1
12.10.2017 Названа дата выхода гибкого iPhone 1
19.01.2017 Самые ожидаемые смартфоны 2017 года 1
15.04.2015 Светосила - сила нового флагмана LG 1
14.08.2014 Падающий рынок фотокамер спасут автомобили 1
04.07.2014 LG начала продвигать Android в автомобилях 1
03.03.2014 LG и Samsung инвестируют в производство аккумуляторов для электромобилей 1
25.02.2013 Флагман LG Optimus G с поддержкой LTE появился в России 1
30.04.2010 LG поставит фотосенсоры в iPhone 4G 1
09.06.2007 LG инвестирует ?807 млн в завод по производству ЖК-телевизоров в Польше 1
17.08.2001 LG Innotek закупила микросхемы у TriQuint для использования в новых моделях мобильных CDMA-телефонов 1
11.08.2000 LG Innotek будет поставлять компоненты для мобильных CDMA телефонов Sony 3

Публикаций - 14, упоминаний - 16

LG Innotek и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3734 13
Samsung Electronics 11047 5
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 5
Apple Inc 13126 4
LG Group 24 3
Sony 6736 3
Microsoft Corporation 25761 2
Huawei 4663 2
Intel Corporation 12802 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
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AT&T Inc 1724 2
Samsung SDI 84 1
TCL Communication Technology 14 1
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 5642 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3270 1
Lenovo Group 2445 1
Qualcomm Technologies 1971 1
Xiaomi 2221 1
Meta Platforms - Facebook 4616 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 390 1
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 30 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Philips 2099 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1096 1
MediaTek - Ralink 593 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
HMD Global - Nokia 143 1
Deutsche Telekom 954 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1421 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 61 1
Leica Camera 282 1
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 28 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
LG Chem 27 3
BMW Group 481 3
Hyundai Motor Company 434 2
Volvo Cars 262 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Volkswagen Audi Group 232 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Hyundai-KIA Motors 9 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Carl Zeiss AG 307 1
Ford 434 1
Hyundai Mobis 11 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Ferrari NV 158 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26722 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13224 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6608 5
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10113 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22528 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10294 3
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1505 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10670 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6396 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18304 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14753 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1683 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10581 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6456 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2370 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28218 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13037 2
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8495 2
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CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3629 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5913 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2492 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2808 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22889 1
Аксессуары 4274 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11513 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1166 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 696 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2307 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1191 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 160 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1477 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2771 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7608 6
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Образование в России 2790 1
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Korea Times 132 1
Economic Daily News 32 1
The Verge - Издание 617 1
Bloomberg 1622 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6086 1
The Bell - Издание 42 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1136 1
Korea Herald 47 1
TENAA 19 1
IDC - International Data Corporation 4972 2
Techno Systems Research 3 1
BlueFin Research 5 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 2
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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