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LG Innotek LG Precision
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|29.07.2026
|LG начала продажи литографов, дешево и быстро нарезающих кремниевые пластины и печатные платы 1
|05.03.2020
|«Касперский» закрыл офисы в Китае 1
|12.07.2018
|Самые ожидаемые планшеты 1
|12.10.2017
|Названа дата выхода гибкого iPhone 1
|19.01.2017
|Самые ожидаемые смартфоны 2017 года 1
|15.04.2015
|Светосила - сила нового флагмана LG 1
|14.08.2014
|Падающий рынок фотокамер спасут автомобили 1
|04.07.2014
|LG начала продвигать Android в автомобилях 1
|03.03.2014
|LG и Samsung инвестируют в производство аккумуляторов для электромобилей 1
|25.02.2013
|Флагман LG Optimus G с поддержкой LTE появился в России 1
|30.04.2010
|LG поставит фотосенсоры в iPhone 4G 1
|09.06.2007
|LG инвестирует ?807 млн в завод по производству ЖК-телевизоров в Польше 1
|17.08.2001
|LG Innotek закупила микросхемы у TriQuint для использования в новых моделях мобильных CDMA-телефонов 1
|11.08.2000
|LG Innotek будет поставлять компоненты для мобильных CDMA телефонов Sony 3
Публикаций - 14, упоминаний - 16
LG Innotek и организации, системы, технологии, персоны:
|LG Chem 27 3
|BMW Group 481 3
|Hyundai Motor Company 434 2
|Volvo Cars 262 2
|Volkswagen Group - VW 308 2
|Volkswagen Audi Group 232 2
|GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
|Hyundai-KIA Motors 9 1
|Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
|Carl Zeiss AG 307 1
|Ford 434 1
|Hyundai Mobis 11 1
|Mazda Motor Corporation 73 1
|Honda Motor Company - HND 240 1
|Ferrari NV 158 1
|Subaru - Субару Мотор 52 1
|Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
|ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
|UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
|Perslow Helena - Перслоу Хелена 1 1
|Алексеева Марина 25 1
|Pettis Michael - Петтис Майкл 2 1
|Brende Borge - Бренде Берге 3 1
|Korea Times 132 1
|Economic Daily News 32 1
|The Verge - Издание 617 1
|Bloomberg 1622 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6086 1
|The Bell - Издание 42 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1136 1
|Korea Herald 47 1
|TENAA 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.