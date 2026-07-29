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LG начала продажи литографов, дешево и быстро нарезающих кремниевые пластины и печатные платы

Двум первым заказчикам поставлен разработанный в LG новейший лазерный литограф, которому не требуется изготовление фотошаблонов. Он снижает стоимость и сокращает сроки изготовления печатных плат.

Новейший литограф LG

Институт LG PRI (LG Production Engineering Research Institute) осуществил первые поставки своей системы для лазерной литографии (LDI, Laser Direct Imaging, прямое лазерное экспонирование) высокого разрешения, сообщило южнокорейское издание TheElec.

Новое оборудование стоимостью 3 млрд вон за единицу ($2 млн) получили компании LG Innotek и один из иностранных производителей печатных плат.

«Система LDI только недавно поступила в коммерческое производство, — сказал представитель LG PRI. — Мы проводим новые продажи и совместные проекты с потенциальными клиентами».

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LG
Свое новейшее литографическое оборудование LG первым делом поставила своей «дочке», LG Innotek, которая производит электронные компоненты

Установка не требует использования фотошаблонов, за счет чего снижаются производственные затраты и сроки выполнения работ.

Без фотошаблонов быстрее и дешевле

Система LDI использует ультрафиолетовые (УФ) лазерные лучи, генерируемые встроенным мощным лазерным диодным модулем. Она может создавать тонкие схемы размером от 1,5 до 3 микрометров.

Технологию активной компенсации (RTAC) для измерения и коррекции искажений в реальном времени обеспечивает высокую производительность при изготовлении подложек размером до 600 х 600 мм. Установку можно применять для формирования слоев перераспределения (RDL) на различных материалах, включая традиционные печатные платы, кремниевые пластины и стеклянные подложки.

В традиционных системах степперной литографии (stepper lithography) необходимы фотошаблоны, которые проектируются и изготавливаются до начала производства подложек. Фотошаблон — это пластина, различные участки которой пропускают свет по-разному, что позволяет переносить схемы на подложку во время экспозиции. Они дороги и требуют замены при каждом изменении производственного процесса, что увеличивает стоимость и время производства.

В LG PRI заявили, что их разработка призвана сыграть ключевую роль в технологиях упаковки полупроводников следующего поколения (FoCoS, CoPoS).

Можно и вообще без литографа

В июне 2026 г. CNews писал о том, что в Китае начали производить чипы и без литографов. Китайский стартап Prinano научился выпускать фотонные чипы без УФ-литографа, чтобы снизить зависимость от импорта литографического оборудования. Компания использует технологию вакуумного воздушно-подушкового наноимпринтнга и фокусируется именно на фотонных чипах.

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Это отдельный вид полупроводников, работающих не с электрическими сигналами, а с пучками света. В современных реалиях они нашли очень широкое применение в целом ряде сфер, в том числе в телекоммуникациях. Многие из их критически важных структур, включая волноводы, решетки и кольцевые резонаторы, состоят из повторяющихся наноразмерных узоров, которые могут быть эффективно воспроизведены с помощью методов импринтинга.

Анна Любавина

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