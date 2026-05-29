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Xiaomi Mi Powerbank Xiaomi Fast Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.05.2026 Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM 3
12.12.2025 МТС: из-за морозов в Сибири резко вырос спрос на портативные аккумуляторы 2
12.12.2025 В Новосибирске из-за холодов вырос спрос на паурбанки 1
12.12.2025 На Дальнем Востоке из-за холодов резко вырос спрос на пауэрбанки 1
12.12.2025 Аналитика МТС: спрос на пауэрбанки в России резко вырос из-за зимних холодов 1
09.09.2025 Новые пауэрбанки Xiaomi на российском рынке 2
06.08.2024 Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж 1
16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 2
23.10.2020 Xiaomi выпустила дешевый и очень «быстрый» монитор 1
03.07.2020 Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч 5
22.11.2019 Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены 2
16.08.2019 Xiaomi объявила российский старт продаж смартфона Mi A3. Цены 1
03.05.2019 Выбираем мощный повербанк для смартфона: 5 лучших моделей 3
06.02.2019 Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM 1
25.10.2018 Лучшие внешние аккумуляторы для ноутбуков: выбор ZOOM 2
02.08.2018 Собираемся в отпуск: ZOOM рекомендует, что взять с собой 2
19.01.2017 Самые ожидаемые смартфоны 2017 года 1
18.06.2015 Готовится к выпуску смартфон с рекордной батареей 10000 мАч 1

Публикаций - 21, упоминаний - 36

Xiaomi Mi Powerbank и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2232 16
Apple Inc 13156 7
Huawei 4677 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Baseus 45 3
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 3
Ugreen 48 2
Samsung Electronics 11065 2
LG Electronics 3735 2
Garmin - Гармин 233 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
TCL Communication Technology 14 1
Rombica 14 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Microsoft Corporation 25775 1
Lenovo Group 2447 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 1
GoPro Inc 64 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Philips 2099 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
HMD Global - Nokia 144 1
Samsung - Harman - JBL 243 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
Leica Camera 282 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 1
LeEco - LeTV 61 1
Blackview 22 1
Oukitel 28 1
Ланит - diHouse - Дихаус 264 1
InterStep 9 1
LG Innotek - LG Precision 14 1
Palmexx 1 1
101Hotels.com 456 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Carl Zeiss AG 307 1
LEGO 260 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 1
Ferrari NV 159 1
Caterpillar - 93 1
Родник 91 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 19
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 16
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 8
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 7
USB Type-A - USB-A 697 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 5
Наушники - Headphones 4479 5
USB micro 974 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 4
USB PD - USB Power Delivery 149 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 4
Фонарик 327 4
Оповещение и уведомление - Notification 5945 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 3
Lightning 240 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Контрастность 3042 3
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 167 2
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
Google Android 15244 6
Apple MagSafe 107 6
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 3
Apple iPhone 6 4861 3
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 2
Samsung EB - аккумулятор 2 2
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
Samsung Galaxy Note 702 2
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 2
Xiaomi Mi Store 44 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Anker PowerCore 6 2
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
HiPER Power Bank - HiPER ZOO, XP, MP 6 1
HiPER Nano X2 Space 1 1
HiPER ForcePower 1 1
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 56 1
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 1
Caterpillar CAT 5 1
Redmond SteakMaster 10 1
Rombica NEO 3 1
Samsung Galaxy S23 - смартфон 44 1
Apple iPhone 15 187 1
Apple iPhone 16 219 1
Garmin Oregon 1 1
Olympus Tough 18 1
Anker PowerIQ 6 1
Xiaomi 17 - Xiaomi 16 - Xiaomi 15 - Xiaomi 14 - Xiaomi 13 49 1
Apple iPhone 17 145 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 2
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Китай - Тайвань 4245 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 1
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Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
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Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
PhoneArena 75 1
TENAA 19 1
BlueFin Research 5 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Red Dot Design Award 57 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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