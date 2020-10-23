Xiaomi выпустила дешевый и очень «быстрый» монитор

Xiaomi пополнила коллекцию своих мониторов моделью Fast LCD Monitor. Она создавалась для геймеров, что выражено в частоте обновления экрана 144 Гц и времени отклика матрицы 2 мс. При этом у Xiaomi получилось удержать его цену на низком уровне – она не превысит $225.

Дешевый и игровой

Компания Xiaomi анонсировала монитор Fast LCD Monitor, ориентированный на компьютерных игроков. В его названии присутствует намек на повышенную частоту обновления экрана и сниженное время отклика матрицы. По современным меркам модель довольно компактная – диагональ ее экрана составляет 24,5 дюйма (62,2 см).

Обладая улучшенными характеристиками, Fast LCD Monitor относится к средне-бюджетному сегменту, если не учитывать курс российской валюты. На момент публикации материала он оценивался в 1500 юаней ($225, 17,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 октября 2020 г.) и был доступен для предзаказа только в Китае. Дата его поступления в продажу не установлена, но при оформлении предварительного заказа покупателям положена скидка – оставляя залог в размере 100 юаней ($15, 1155 руб.), они смогут забрать монитор за 1000 юаней ($165, 12,7 тыс. руб.).

Xiaomi Fast LCD Monitor

В ценовой категории, выбранной Xiaomi, в особенности с учетом цены для предзаказов, мониторы с такими параметрами экрана встречаются очень редко. Для сравнения, в российской рознице модель Asus TUF Gaming VG249Q с идентичной частотой обновления стоит, по данным «Яндекс.маркета», в среднем 19 тыс. руб., но при этом обладает более медленной матрицей и более низкой пиковой яркостью.

В чем заключается быстрота

Xiaomi похвалилась временем отклика матрицы Fast LCD Monitor, составившим 2 миллисекунды. Компания не уточняет, насколько этот показатель соответствует действительности, но для игровых мониторов это не предел – существуют модели с 1-миллисекундным временем отклика.

Новый монитор Xiaomi пригодится для геймеров с небезграничным бюджетом

Между тем, в основе экрана монитора используется панель IPS вместо устаревшей TN, на что указывают 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 100-процентный – SRGB. Пиковая яркость дисплея повышена со стандартных для недорогих мониторов 250 кд/м2 до 400 кд/м2, а частота обновления выросла с базовых 60 Гц до 144 Гц. В наличии технология Adaptive Sync, которая подстраивает частоту обновления экрана под количество кадров в секунду, выдаваемых в видеоиграх (зависит от настройки графики и производительности ПК).

Xiaomi Fast LCD Monitor выводит изображение в разрешении Full HD или 1920х1080 пикселей – Quad HD (2K) и тем более Ultra HD (4K) монитор не поддерживает. Зато есть режим HDR400 для улучшения качества картинки.

Интерфейсы и подставка

Сэкономив на диагонали экрана и поддерживаемом разрешении, Xiaomi решила не скупиться и положить в комплект хорошую подставку. В итоге дисплей Fast LCD Monitor можно настраивать как по углу наклона, так и по высоте расположения относительно стола.

По части интерфейсов в Fast LCD Monitor всего по минимуму. USB-концентратор отсутствует, но зато имеются два входа HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2. DVI и VGA не предусмотрены – оба интерфейса морально устарели. Дополнительно в монитор интегрирован разъем под наушники.

«Дизайнерский» игровой монитор Xiaomi

В актуальной линейке мониторов Xiaomi есть еще одна игровая модель – Mi Curved Gaming Monitor с диагональю 34 дюйма (86,4 дюйма). В отличие от Fast LCD Monitor, он доступен в России, где стоит 37 тыс. руб.

Xiaomi уверена. что ее гигантский монитор подходит не только для игр, но и для работы

Mi Curved Gaming Monitor располагает с соотношением сторон 21:9, разрешением 3440х1440 пикселей (Quad HD+) и частотой обновления 144 Гц. Монитор получил поддержку технологии синхронизации частоты AMD Freesync, яркость 300 кд/м2, контрастность 3000:1 и 85-процентный охват цветового пространства NTSC.

Экран данного монитора изогнутый, радиус его кривизны составляет 1,5 метра (1500R). Время отклика матрицы – 4 миллисекунды.

Другие мониторы Xiaomi

Xiaomi выпускает не только игровые, но и классические мониторы. Так, в конце апреля 2020 г. CNews писал о поступлении в продажу модели Mi Display 1A, предназначенной для использования дома или в офисе.

Xiaomi Mi Display 1A

На старте продаж монитор стоил всего $99 (7600 руб.), и стоимость учитывала IPS-матрицу с диагональю 23,8 дюйма, разрешение Full HD, частоту обновления 60 Гц, пиковую яркость достигает 250 кд/м2, время отклика матрицы 6 мс и контрастность 1000:1.

Redmi 1A, копия Mi Display 1A по характеристикам

В конце мая 2020 г. Xiaomi выпустила первый монитор под дочерним брендом Redmi, преобразованным из одноименной линейки смартфонов в январе 2019 г. Модель под названием Redmi 1A характеризуется очень тонкими рамки с трех сторон дисплея и стоимостью в пределах $96 (7300 руб.) в Китае.

Цена включает IPS-экран Full HD на 23,8 дюйма, углы обзора 178 градусов и соотношение сторон 16:9. По всем основным характеристикам Redmi 1A копирует Mi Display 1A, но отличается от него по дизайну.