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VESA Adaptive Sync



18.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж мониторов Thunderobot Zero Q360 Epic и Zero UW165 Epic 1
27.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi 13 1
27.09.2023 Новые мониторы Digma Overdrive 1
06.06.2023 Новый игровой монитор Overdrive 34A710Q от Digma 1
24.10.2022 Игровые ноутбуки Thunderobot от Haier вышли на первое место в продажах в августе-сентябре 2022 года 1
22.03.2022 Мониторы G2 бренда AGON by AOC теперь поддерживают частоту обновления 165 Гц 1
24.11.2021 В России представлен игровой монитор Agon by AOC Q27G2S/EU 1
23.10.2020 Xiaomi выпустила дешевый и очень «быстрый» монитор 1
29.06.2020 Acer представила новые ноутбуки, ПК и мониторы из серии ConceptD для креаторов 1
09.06.2020 LG начинает продажи мониторов Electronics Ultra в России 2
29.04.2020 MMD представила мониторы серии Philips B1 1
14.01.2020 Acer представила три игровых монитора Predator с диагональю экрана до 55 дюймов 1
10.01.2020 LG Electronics и Gambit Esports объявили о начале партнерства 1
03.12.2019 В России стартовали продажи игрового монитора LG Ultragear 34GL750. Цена 1
30.09.2019 Asus представила мониторы, матплаты, рабочие станции и решения Wi-Fi 1
04.09.2019 Acer представила мониторы Nitro XV3 1
02.08.2019 Процессоры Intel 10-нм пошли в серию после четырех лет задержки 1
02.08.2019 MMD представила новую линейку мониторов Philips E1. Цены 1
28.05.2019 Intel завершил процессорный долгострой. Успевшая «устареть» планка в 10 нм взята 1
16.06.2017 ViewSonic представила 32-дюймовый изогнутый монитор XG3202-C 1
02.03.2017 AOC начала российские продажи мониторов AGON AG251FZ с частотой 240 Гц. Фото, цена 1
26.09.2014 MStar, Novatek и Realtek объявили о поддержке проекта AMD FreeSync 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

VESA Adaptive Sync и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4280 7
Nvidia Corp 3539 7
Intel Corporation 12269 4
LG Electronics 3634 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2567 3
AOC 101 3
Philips 2060 2
TPV MMD 43 2
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 33 2
Adobe Systems 1559 2
Digma 205 2
Merlion - Мерлион 829 2
Samsung Electronics 10343 1
Xiaomi 1787 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 1
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 27 1
ViewSonic 312 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 1
Haier Group 176 1
Realtek Semiconductor 63 1
Trend Micro 609 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 81 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 29 1
NovaTek 7 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 635 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2462 2
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 10 1
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 296 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17287 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6101 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12606 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2850 13
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 713 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3883 11
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1161 9
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1073 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10083 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3538 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1069 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14560 8
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 251 7
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1032 7
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 984 7
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 85 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21056 6
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1429 6
VESA DisplayHDR 84 5
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 400 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24586 5
Контрастность 2862 5
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 568 4
DCI-P3 - Охват цветового пространства 257 4
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 461 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9476 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52082 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5485 4
Наушники - Headphones 4079 4
Аксессуары 3950 4
DDR - Double data rate 2778 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4659 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3295 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1979 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1272 3
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 77 3
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 60 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3841 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14429 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 3
Nvidia G-Sync 153 8
AMD Radeon FreeSync 203 8
Apple iPhone 6 4863 6
LG OLED UltraGear 8 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 296 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 511 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 3
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 139 3
Microsoft Windows 15838 3
Nvidia GeForce GTX 522 2
Intel Core - Семейство процессоров 1211 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 454 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1302 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 2
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 190 2
Nvidia Quadro GPU 248 2
Intel Cannon Lake 18 2
Intel Gen11 - интегрированный дискретный графический ускоритель 7 2
Philips SmartImage 9 2
AOC AGON AG - Серия мониторов 10 2
Intel GNA - Intel Gaussian & Neural Accelerator - модуль «гауссовского и нейронного ускорения» 4 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1382 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 114 2
Google Android 14189 2
Digma DM-MONB - Digma DM-MONF - Digma DM-MONG Gaming - Digma Overdrive - Digma Progress - серия мониторов 18 2
Intel Core i - Cерия процессоров 521 1
Acer Predator 211 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1357 1
Xiaomi Mi Display - Серия мониторов 3 1
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 34 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 77 1
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 1
Intel Turbo Boost Technology 212 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 842 1
Acer Nitro 125 1
ASUS ZenWiFi Mesh - Маршрутизатор 2 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 57 2
Господынько Андрей 3 1
Пикинер Константин 3 1
Зинченко Екатерина 4 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Резников Олег 20 1
Skynner Matt - Скиннер Мэтт 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 147522 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17328 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
Китай - Тайвань 4024 1
Южная Корея - Хвасон 17 1
Европа 21878 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24555 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5626 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4975 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 2
Свинец - Plumbum - химический элемент 132 2
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 91 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3076 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 595 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 771 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18999 2
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 76 2
Ergonomics - Эргономика 1614 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 110 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7098 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4099 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 108 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5984 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1108 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2785 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4102 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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